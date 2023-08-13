Евсеев о судействе матча с «Зенитом»: «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения – на усмотрение в какую сторону?»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Вадим Евсеев Факел Павел Шадыханов Матч ТВ Футбол

Вадим Евсеев считает, что неназначенный пенальти смазал матч «Факела» и «Зенита».

Воронежцы проиграли петербуржцам со счетом 0:2 в 4-м туре Мир РПЛ. В концовки игры арбитр Павел Шадыханов не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Стра Эраковича, так как Максим Максимов раньше сфолил в атаке.

– Хотелось бы узнать вашу точку зрения по эпизоду, который вызвал столько споров. Эпизод с назначением или неназначением пенальти.

– Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос. Вы мне его зачем задаете? Задайте [игрокам] этот вопрос, и они вам все скажут.

Что говорить об игре, если концовка все смазала. Люди, которые принимают решения, я не знаю, как они это делают. На усмотрение... В какую сторону усмотрение – в одну или другую? Я не знаю, – сказал тренер «Факела».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0 🤔

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56 комментариев

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Семен Забоев
Сегодня убивали Зенит знатно конечно
+90
-14
+76
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SkSK
Так а в чем вопрос?! Игрок Зенита играет в мяч, игрок Факела фолит. Все. да, потом была рука защитника Зенита, но первое нарушение то здесь. Совершенно верное решение арбитра.
+64
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Мелехов
на Клаудиньо в конце первого четкий пенальти ,снес его с корнем,и внимание даже не обратили...
+47
-9
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kilo_gilo
вроде Уфа во втордиве уже,а как-то в рпл затесалась
+28
-5
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freeman123
Ответ Мелехов
на Клаудиньо в конце первого четкий пенальти ,снес его с корнем,и внимание даже не обратили...
А удар в горло локтем Клаудиньо это КК, но судья даже не свистнул
+26
-4
+22
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Питекантроп
Правила знаешь футбольные, Вадим?
+22
-3
+19
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unreality
У физруков всегда судьи виноваты, даже если они их тащили весь матч )
+18
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Александр Беляков
Ещё одна быдлятина.
Факел просто никакой , просто полный ноль.
Весь матч рубили Зенит и арбитр это всё одобрял
+20
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ZarvuR2020
Ответ lebedst
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Ни разу
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Циник Петербургский
Ответ Питекантроп
Правила знаешь футбольные, Вадим?
"Футбол у нас что, для голов, что ли?!" (В.Евсеев)
А Вы про знает ли он правила ;))
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freeman123
Всю игру судья был 12м игроком Факела и в конце только с помощью ВАР принял решение в соответствии правил из-за фола на Васильеве и все, зарево над Москвой!
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Fintt
Это прямо рецепт, получается, для ваших решений -- коси игроков Зенита -- и ничего за это не будет, а там гляди, и какая-нибудь дура залетит.
Чудо ещё, что пеналь не поставил судья, целиком проваливший матч.
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Fomin525
Ответ Пикачу82
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Футбол не смотрел? Или смотрел пятой точкой?
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Dmitriy6354
Нарушение 100% Факелу повезло остаться 11 футболистами...
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Давид Agabekyan
Ответ kilo_gilo
вроде Уфа во втордиве уже,а как-то в рпл затесалась
В автобус Уфа начала играть при этом клоуне. До этого там были Семак и Гончаренко которые ставили не плохой футбол. Евсеева место во втором дивизионе. Руководство Факела само свой клуб убивает
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Доктор Верховцев
Когда миллион человек увидел повтор нарушения в атаке, судья решил не палиться и назначил штрафной в пользу Зенита. А так, весь матч старательно тянул Воронежских костоломов.
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Данко Лазович
Я немного в шоке от того ,что можно отбивать зенитовцам все части тела, и потом еще че-то бухтеть за судейство))
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freeman123
Ответ Oleg Kolesnikov
Я уж было удивился, почти 90 минут честного судейства... Но главное выстрелить в самый важный момент, не так ли?
Удар локтем в горло Клаудиньо на КК которое даже не свистнули это честное судейство?! Ну уж нет, это ваше московское судейство «по понятиям» лишь бы Зенит очки потерял и игроков
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U
Ответ lebedst
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не, удивительно, да, но не сарказм. Реально топили.
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quasififa
Судья, конечно, клоун приличный, но по этому эпизоду вопросов как раз-таки нет
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freeman123
Ответ Fomin525
Футбол не смотрел? Или смотрел пятой точкой?
Пяточком скорее
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Злобный Конь
По хорошему воронежцы должны были заканчивать матч в меньшинстве. А вот этого "тренера" дальше Второй лиги нельзя пускать.
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Mr. Fett
Согласен с Евсеевым, тоже не понимаю, как не поставили 11-метровый в ворота Факела...
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Dark.Babysitter
Ответ lebedst
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не сарказм
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Денис Райский
Ответ SGS55
Да кого там убивали... ))) Просто Клава считает, что защитники должны играть на метр от него,- и не ближе. И при любом контакте - воздевает руки вверх... Как будто он первый более или менее техничный игрок, которому по ногам достаётся... )))
давй я тебе в кадык с локтя заеду, но ты не возмущайся... да и перед этим, то по бедру, то по ноге...
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