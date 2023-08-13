Евсеев о судействе матча с «Зенитом»: «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения – на усмотрение в какую сторону?»

Вадим Евсеев считает, что неназначенный пенальти смазал матч «Факела» и «Зенита».

Воронежцы проиграли петербуржцам со счетом 0:2 в 4-м туре Мир . В концовки игры арбитр не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Стра Эраковича, так как Максим Максимов раньше сфолил в атаке.

– Хотелось бы узнать вашу точку зрения по эпизоду, который вызвал столько споров. Эпизод с назначением или неназначением пенальти.

– Вы в раздевалку сейчас зайдите и задайте этот вопрос. Вы мне его зачем задаете? Задайте [игрокам] этот вопрос, и они вам все скажут.

Что говорить об игре, если концовка все смазала. Люди, которые принимают решения, я не знаю, как они это делают. На усмотрение... В какую сторону усмотрение – в одну или другую? Я не знаю, – сказал тренер « ».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0 🤔

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