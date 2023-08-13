Шадыханов не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Эраковича. Максимов раньше сфолил в атаке

В ворота «Зенита» не поставили пенальти за игру рукой из-за предшествующего фола.

В концовке матча 4-го тура с « » (2:0) мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев .

Арбитр Павел Шадыханов изучил момент с помощью ВАР и решил не назначать пенальти. До эпизода с рукой форвард воронежцев сфолил в атаке на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве.

После решения арбитра между футболистами команд произошла стычка. Вскоре после произошедшего Густаво Мантуан забил второй мяч « ».

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