Шадыханов не дал пенальти в ворота «Зенита» после ВАР за игру рукой Эраковича. Максимов раньше сфолил в атаке

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Павел Шадыханов видеоповторы Максим Максимов Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Футбол

В ворота «Зенита» не поставили пенальти за игру рукой из-за предшествующего фола.

В концовке матча 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0) мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу.

Арбитр Павел Шадыханов изучил момент с помощью ВАР и решил не назначать пенальти. До эпизода с рукой форвард воронежцев Максим Максимов сфолил в атаке на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве.

После решения арбитра между футболистами команд произошла стычка. Вскоре после произошедшего Густаво Мантуан забил второй мяч «Зенита».

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129 комментариев

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Александр Коларов
Хоть одно верное решение в матче.. судья провалил игру!
+87
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+60
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Артем Галкин
Просто пнул в игрока Зенита ногой.
+71
-21
+50
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z9dz9286c2
Все правильно
+50
-15
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bellyashe
конечно, истерика сейчас будет до скончания времён. и никто не вспомнит, как судья весь матч принимал решения ТОЛЬКО в пользу Воронежа. Клаудиньо просто избивали всю игру. роняли в штрафной, били локтем в кадык и всё это не то что без желтой, даже без нарушения. Шадыханов провалил игру полностью. но все будут рассматривать момент с пенальти, в котором решение было принято, на удивление, верное. впрочем, удивляться нечему. плачьте дальше)
+55
-21
+34
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Кирилл
Ответ Свободу Попугаям
Зенит хочет равного отношения от арбитров )))))
Даже я, не являясь болельщиком Зенита, считаю что судья все правильно решил: сначала был фол на Васильеве, а потом уже рука Эраковича.
+38
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Никита Аксанов
Учитывая, как он весь матч откровенно топил Зенит, даже удивительно, что он не поставил пенальти. Отвратительное судейство.
+31
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fil_spb
И этот фол на Васильеве судья обязан был фиксировать сразу, без последующих эмоций. Так что судейство безобразное. Куча непоследовательных решений, постоянно прощаемая грубость от Факела, непоставленные пенальти за снос Клаудиньо. Ужас. Если он просто ошибался и был беспристрастен, то гнать таких из профессии.
+24
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Evil_Alastar
Ответ Свободу Попугаям
Зенит хочет равного отношения от арбитров )))))
И что не так? Нормально разобрался арбитр, хотя бы тут)
+41
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Александр Коларов
Хоть одно верное решение в матче.. судья провалил игру!
+27
-12
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freeman123
Игрок Факела лупит Васильева по ногам, московские требуют пенальти и удаление Васильева! Просто шиза…
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Pelerin
Важно понимать, что ВАР посчитал это пенальти. Но Шадыханов встал на защиту Зенита)
Важно понимать,что ты болеешь за Спартак. Дальше твой вздор можно игнорировать.
Его позвали к вар как раз-таки не руку смотреть, а фол на Васильеве
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rarog
Если бы он ещё и воронежским костоломам заслуженных карточек надавал было бы совсем хорошо. Клауда весь матч валили
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farmer_f
Судья чудил весь матч. Ладно хоть тут разобрался.
+15
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SMART789
Ответ Александр Коларов
Хоть одно верное решение в матче.. судья провалил игру!
ну они в редакции спортсру очень хотят чтобы был пенальти

эпизод закончен Васильева сбили

странно что не назначили пенальти вообще после матча
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Никита Румянцев
Ответ Forrest Gamp
Все спорные моменты в пользу зенита
Удар в кадык Клаудиньо? Или может мистический фол Ерохина?
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Nick Crosier
Пенальти был. Фол на Васильеве тоже. А судья отсудил слабо. Два раза чуть драка не началась. И удар с локтя в горло это красная.
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IceBear27
Ответ Forrest Gamp
Все спорные моменты в пользу зенита
Клаудиньо как никто другой с тобой согласится)
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sem_odin
Обсуждать нечего, слишком железный фол
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jdrk
Ответ Артем Галкин
Просто пнул в игрока Зенита ногой.
По мнение Москвы, там ничего не было и это была симуляция игрока Зенита
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Monkin Murkin
Ответ freeman123
Игрок Факела лупит Васильева по ногам, московские требуют пенальти и удаление Васильева! Просто шиза…
Больные люди ,что с них взять
+10
-3
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Александр Коларов
Ответ Свободу Попугаям
Зенит хочет равного отношения от арбитров )))))
А что? Ты считаешь что фола не было ? Как тогда надо фолить ? Пальцами глаза выдавливать ? Если б не было фола то пенальти 100%
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SMART789
Ответ Pelerin
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ты сумасшедший? знаешь же что лжешь ну промолчи и за умного сойдешь
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bellyashe
Ответ ОЛЛС1911
Воронеж купил судью, это очевидно. Предложили больше газпрома. Так что ли?
абсолютно нет. в моем комментарии нет ни намёка на это, зато есть фраза «Шадыханов провалил игру». просто судьи у нас слабые, вот и всё. это то, что нужно понять и нам, и вам, и спартаковцам, и всем остальным, и перестать искать заговоры
+7
-2
+5
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Свободу Попугаям
Зенит хочет равного отношения от арбитров )))))
+28
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Nissan 0123
Все правильно сделал. Максимов зарядил по ногам Васильеву, а потом уже Эраковичу в руку попали
+8
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