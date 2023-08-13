«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова
Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту».
Хавбек «Зенита» высказался о судействе Павла Шадыханова в перерыве матча с «Факелом» в рамках 4-го тура Мир РПЛ.
«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.
Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.
Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – заявил бразилец и ушел из кадра, не дождавшись перевода своих слов корреспонденту «Матч ТВ».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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