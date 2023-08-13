«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Павел Шадыханов Дуглас Сантос Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту».

Хавбек «Зенита» высказался о судействе Павла Шадыханова в перерыве матча с «Факелом» в рамках 4-го тура Мир РПЛ.

«Я считаю, нам необходимо равенство в отношении судей к командам. Оно должно распространяться на обе команды.

Не первый раз сегодня повторяется такое: и я получил удар по ногам, и Дуглас [Сантос]. Судья не показал карточки соперникам, при этом Дуглас тут же получил предупреждение за нарушение на игроке «Факела». Мне это кажется несправедливым.

Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», – заявил бразилец и ушел из кадра, не дождавшись перевода своих слов корреспонденту «Матч ТВ».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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66 комментариев

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Никита Аксанов
Факты. Во втором тайме это продолжается. Уже даже локтем в горло прощают.
+57
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fil_spb
Сейчас был умышленный удар локтем в кадык Клаудиньо. Судья не то что не удалил за это игрока, а вообще нарушение не зафиксировал. Ну стыд же от судей. И 4-й тур такой уже. И в кубке тоже самое. Удар локтем в нос Кругу, кровь, карточек и нарушений нет.
+51
-18
+33
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MyGerodot
Грязно играют ребята Факела, особенно против Клаудиньо. Удары и подножки, броски на газон - против мастерства Клауда. Кажется, у них уже такая игра введена в главный метод. Судья не мешает беспредельничать.
+43
-13
+30
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Алексей Кузнецов
Ответ Arman FCSM
Это уже нытьё или ещё нет?
А удар локтем в горло это фол или нет?
+28
-10
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ponso
Воронежцы его послушали, и после перерыва ещё активнее лупить стали.
+18
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+16
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U
Заголовок звучит, как анекдот, но по матчу они правы совершенно.
+16
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+14
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Eraser
На Васильеве у штрафной вообще ничего не назначил, хотя с другой камеры видно было, что игрок Факела ногу поставил и через бедро его уронил.
+11
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ZarvuR2020
Судейка сегодня явно очень добр к Факелу. Удар по горлу пропустить, это вообще за гранью.
+10
-3
+7
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Jeksan
Это уже просто безобразие! Безнаказанность порождает вседозволенность!
+8
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freeman123
Ответ fil_spb
Сейчас был умышленный удар локтем в кадык Клаудиньо. Судья не то что не удалил за это игрока, а вообще нарушение не зафиксировал. Ну стыд же от судей. И 4-й тур такой уже. И в кубке тоже самое. Удар локтем в нос Кругу, кровь, карточек и нарушений нет.
однозначно это не просто так, все эти возгласы про «гегемония надоела» не просто так были, поэтому и судьи судят в пользу соперников Зенита.
+17
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+6
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Добрый_Ээх
все хотят, чтобы Зенит судили как всех
+7
-3
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ProZ
судья устроил из стадиона арену цирка и выступает главным клоуном. второй тайм полностью испортил своими решениями, полностью убрав с поляны интересный по первому тайму футбол.
+5
-1
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freeman123
Ответ MyGerodot
Грязно играют ребята Факела, особенно против Клаудиньо. Удары и подножки, броски на газон - против мастерства Клауда. Кажется, у них уже такая игра введена в главный метод. Судья не мешает беспредельничать.
Все команды так играют против Зенита и судьи их в этом поощряют! В прошлом матче не удалили Макарова и это дало победные 3 очка Динамо
+16
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динамовец1923
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА🤣
+8
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Evil_Alastar
Видимо "гегемония" надоела людям сверху)) Неплохо там фигачят зенит
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Саша
Ответ Arman FCSM
Не смотрю матч, поэтому не могу по этому эпизоду ничего сказать. Я не об этом. Я в целом о словах зенитовца спрашиваю
если не смотришь зачем пишешь скоро сниматься будете
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Вечно в бане
Ответ Кирилл Ковругин
Нытьё
Правильно, у Зенита «нытьё», а у Спартака - «борьба с судейским произволом».
Каждый раз, когда натыкаюсь на очередной лицемерный комментарий, даже не нужно заходить в профиль, и так понятно, что там увижу.
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Evgeny Trifonov
Видно спартаковские чаепития даром не проходят
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гога11
Если Зенит будут судить наравне с другими командами, он потеряет много очков и возможно не станет чемпионом.
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depressive_monk
Б О М Ж И, давно над мясом и их нытьем о судействе смеялись?
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sanek_rabona
когда они уже перестанут ныть
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mao17
Хотите равного отношения как к остальным? Получите и не нойте
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milya ololo
уже 10 лет судьи из матча к матчу душат Зенит. прекращайте!
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Arman FCSM
Это уже нытьё или ещё нет?
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sanek_rabona
Ответ Evil_Alastar
Видимо "гегемония" надоела людям сверху)) Неплохо там фигачят зенит
Это заговор
+5
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