«Спартак» отказался от Тормены. Защитник «Браги» договорился с «Краснодаром»

Защитник «Браги» Витор Тормена близок к переходу в «Краснодар».

Сообщалось, что Тормена также интересен московскому «Спартаку».

Однако, по информации Metaratings, на данный момент красно-белые отказались от подписания бразильского защитника и прекратили переговоры. « » не устраивают некоторые игровые качества Тормены.

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, Тормена дал согласие на переход в « ». Теперь клубу необходимо согласовать детали трансфера с «Брагой».

В сезоне-2022/23 провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.

Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.

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