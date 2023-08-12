«Спартак» отказался от Тормены. Защитник «Браги» договорился с «Краснодаром»
Защитник «Браги» Витор Тормена близок к переходу в «Краснодар».
Сообщалось, что Тормена также интересен московскому «Спартаку».
Однако, по информации Metaratings, на данный момент красно-белые отказались от подписания бразильского защитника и прекратили переговоры. «Спартак» не устраивают некоторые игровые качества Тормены.
Как утверждает журналист Фабио Алейшо, Тормена дал согласие на переход в «Краснодар». Теперь клубу необходимо согласовать детали трансфера с «Брагой».
В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.
Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
37 комментариев