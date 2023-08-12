«Спартак» отказался от Тормены. Защитник «Браги» договорился с «Краснодаром»

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Витор Тормена Футбол

Защитник «Браги» Витор Тормена близок к переходу в «Краснодар».

Сообщалось, что Тормена также интересен московскому «Спартаку».

Однако, по информации Metaratings, на данный момент красно-белые отказались от подписания бразильского защитника и прекратили переговоры. «Спартак» не устраивают некоторые игровые качества Тормены.

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, Тормена дал согласие на переход в «Краснодар». Теперь клубу необходимо согласовать детали трансфера с «Брагой».

В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.

Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.

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37 комментариев

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Olegs Petkuns
В итоге Краснодар с приличным защитником, а мы с Дуарте и Джикией.
+18
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Aleksandr Baskakov
Да это не Спартак отказался ,а сам игрок выбрал Краснодар
+16
-5
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tony
Хотели подрезать у Краснодара игрока, как было с Жиго, но сейчас не вышло
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matveyka_710
Защитника не будет походу
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Evgeny Trifonov
Не оценил борща
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Максим Заворин
Зачем писать "отказался", если можно было бы " перехватили" - выше трафик ведь (у вас же только это в приоритете)
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Olegs Petkuns
Ответ Aleksandr Baskakov
Расказова верните и глушенкова
Так Рассказ ещё похлеще Дуарте, а Глушенков не защитник.
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Артур Ганненко
Ответ Ааааа88888
Да, сам выбрал жить не в Москве, а в Краснодаре и ездить на выезды на автобусе/поезде. Не ищет лёгких путей))
Как будто бы для легионеров это принципиальнее нежели чем зарплата. Просто Краснодар больше предложил, вот он и выбрал быков.
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Kamen171069@gmail.com
Ответ Olegs Petkuns
Так Рассказ ещё похлеще Дуарте, а Глушенков не защитник.
Рассказов гол забил
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Olegs Petkuns
В итоге Краснодар с приличным защитником, а мы с Дуарте и Джикией.
Кто вам такое сказал.
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yarik08pro@gmail.com
Ответ fussballer
Так для этого и ищут новых.
А смысл?Если полно игроков,которые сидят в запасе,причём нормальных игроков,туда хоть Ван Дейка,Диаша,Алабу поставь,должного результата не будет при нестабильном составе,а также быстроменяющимся схемами,но это уже к тренеру
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Филипп Юзбашев
Ответ matveyka_710
Защитника не будет походу
Машович думаю придет
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Olegs Petkuns
Ответ Kamen171069@gmail.com
Рассказов гол забил
гол и Хлусевич иногда забивает, но в защите скилов это ему не прибавляет
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Olegs Petkuns
Ответ Rinat Gazimzyanov
Кто вам такое сказал.
ну это так, предположение.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Михаил Меликов
Отличная работа Эшуорта! Браво!!!!!
Правильно наминужен хороший защитник. Сильнее имеющих.
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Olegs Petkuns
Ответ Дима Карелин
Защитники которых заслужили !! ))
и грустно и смешно )
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velosipedin
Ответ Aleksandr Baskakov
Крылья советов практически без легов с детским садом как говорит З ,раскатывают Локо ,не то что вчера Спартак напичканный легами проигрывает без шансов Уралу ,аж глаз радуется .
а в урале легов нету совсем, и это не леги забили 2 из 3 голов урала
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fussballer
Ответ yarik08pro@gmail.com
С игроками обороны,которые не выполняют своих обязанностей)
Так для этого и ищут новых.
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yarik08pro@gmail.com
Ответ McGregor
А с кем надо разбираться
С игроками обороны,которые не выполняют своих обязанностей)
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McGregor
Ответ yarik08pro@gmail.com
Вместо трансферов лучше бы со своими бы разобрались
А с кем надо разбираться
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Филипп Юзбашев
Ответ matveyka_710
Защитника не будет походу
Машович думаю придет
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Ярослав
Ответ matveyka_710
Защитника не будет походу
согласен надо было предлогать большие деньги 💸
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velosipedin
надо брать не одного защитника, а сразу сыгранную готовую пару. один новичок не изменит ничего в обороне, так и будут играть, как будто впервые друг друга видят
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Максим Прокофьев
Ответ Aleksandr Baskakov
Да это не Спартак отказался ,а сам игрок выбрал Краснодар
Я бежала за вами три километра чтоб сказать вам, как вы мне безразличны))))
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Aleksandr Baskakov
Крылья советов практически без легов с детским садом как говорит З ,раскатывают Локо ,не то что вчера Спартак напичканный легами проигрывает без шансов Уралу ,аж глаз радуется .
Это Урал недавно коней обыграл.Не нужно сравнивать .
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