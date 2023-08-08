Гаджиев о Соломатине в зоне СВО: «Он всегда был бойцом на футбольном поле. У меня отношение к защитникам своей Отчизны схоже с тем, которое было в годы Великой Отечественной»

Гаджи Гаджиев высказался о решении Андрея Соломатина поехать в зону СВО.

Бывший защитник , « » и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Артемовск (Бахмут).

«Он всегда был бойцом на футбольном поле – ни себя, ни соперника не жалел. Не то чтобы вне правил, но играл по правилам, мужская же игра.

Футбол в прошлом чуть отличался от сегодняшней игры, когда правила ограничивают возможности жесткой силовой борьбы. Вот он как раз относился к той категории футболистов, которые играли на пределе своих возможностей. Он обладал хорошими физическими задатками.

У меня отношение к людям, защищающим страну, свою Отчизну, схоже с тем, которое было в годы Великой Отечественной», – сказал бывший тренер «Анжи» и «Крыльев Советов».

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