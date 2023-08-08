Гаджиев о Соломатине в зоне СВО: «Он всегда был бойцом на футбольном поле. У меня отношение к защитникам своей Отчизны схоже с тем, которое было в годы Великой Отечественной»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Андрей Соломатин Политика Футбол

Гаджи Гаджиев высказался о решении Андрея Соломатина поехать в зону СВО.

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и украинской «Оболони» подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Артемовск (Бахмут).

«Он всегда был бойцом на футбольном поле – ни себя, ни соперника не жалел. Не то чтобы вне правил, но играл по правилам, мужская же игра.

Футбол в прошлом чуть отличался от сегодняшней игры, когда правила ограничивают возможности жесткой силовой борьбы. Вот он как раз относился к той категории футболистов, которые играли на пределе своих возможностей. Он обладал хорошими физическими задатками.

У меня отношение к людям, защищающим страну, свою Отчизну, схоже с тем, которое было в годы Великой Отечественной», – сказал бывший тренер «Анжи» и «Крыльев Советов». 

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31 комментарий

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Я что-то пропустил, а кто на нас напал?
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Ответ Marcus-light
Как минимум у человека не расходятся слова с делом, в отличие от огромного числа поддержателей
Таких в КГБ называли полезные идиоты
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Очень сильно раздражают эти параллели. Безусловно, отдающие свою жизнь солдаты заслуживают уважения.
Но вот равнять святость той отечественной войны с текущим ужасом нельзя.
Абсолютно разные подноготные, как бы не старались притянуть за уши.
+9
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Не надо приплетать к СВО Великую Отечественную войну это две разных вещи!
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Ответ Stt
Я что-то пропустил, а кто на нас напал?
НАТО. Жаждут захватить наши деревянные бараки в свердловской области, в которых еще 100 лет будут жить люди, и пристроенные к ним общественные туалеты
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только ситуация несколько иная 🤷🏼‍♂️
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Ответ Аморалинни
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Ты о чем, сынок?
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на его отчизну никто (пока) не нападал. это его отчизна 24.02.2022 напала с Белорусии на Украину.
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Как минимум у человека не расходятся слова с делом, в отличие от огромного числа поддержателей
+9
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Ответ Stt
Я что-то пропустил, а кто на нас напал?
Элеваторы и электростанции
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Ответ Bronenosec
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Ага, "всей правды мы не знаем", "всё не так однозначно", "там наверху не дураки сидят"
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Ответ Полосатый Октобус*)
Ой ли? Сжигание людей в Одессе под шуточки. Бомбежка детей и женщин Донбасса. Террор несогласных внутри Украины. Украина похожа на Германию 1938 года. Все что она делала - воевала со "своим" народом и грозила войной соседям. Гитлера тоже стоило атаковать в 1938 году, тогда 27 миллионов жертв СССР бы не было. Как и остальных.
Мы и напали, да, Полосатый?; Ты аккуратней с такой логикой, 207-я статья она широоокая… Запомни легенду: Запад сначала дамбил Бамбас, а потом за это на нас напал
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На нас кто-то напал?🤔
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Он имеет в виду украинцев. Эзопов язык.
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Ответ Stt
Я что-то пропустил, а кто на нас напал?
Биокомары
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Комментарий удален пользователем
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Ответ Мельников Михаил
Очень сильно раздражают эти параллели. Безусловно, отдающие свою жизнь солдаты заслуживают уважения. Но вот равнять святость той отечественной войны с текущим ужасом нельзя. Абсолютно разные подноготные, как бы не старались притянуть за уши.
Так у деда давно шарики за ролики зашли. От того такие и параллели. Плюнь на него слюной. Язык без кости, а голова без мозгов. Пусть мелет, что хочет. У нас свобода слова))
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Ответ Сергей
Красавиц и молодец! Полная уважуха ему!
КрасавИц, красавИц. И мАлАдец
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Ответ Красная стрела
А вообще, скажу так. Противостояние России и запада длится не одну сотню лет. Учебники истории соврать не дадут. Это постоянно политическая игра, переодически превращающаяся в горячие столкновения. Порой сами страны участвуют, порой опосредовано. Каким то воинам, в какие эпохи достаётся больше славы, каких то буквально кидают и незаслуженно забывают. Много несправедливости испытал наш солдат. Но они делают то, что и всегда. Защищают нашу страну. Отдают за неё свои жизни. И сегодняшний конфликт не исключение.
На учебник истории какого года издания вы ссылаетесь? Это важно, поскольку учебник переписывают регулярно.
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