Владимир Гранат: «Удивляет ситуация с Норманном. Дрон – это просто предлог, чтобы уехать из России»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия Динамо Москва Матиас Норманн Футбол

Владимир Гранат прокомментировал ситуацию с уходом Матиаса Норманна из «Динамо».

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в московский клуб и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

«Меня удивляет ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон – это просто предлог, чтобы уехать из России.

Но каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности – это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста. Осуждать я его не могу, потому что у каждого человека свое мнение», – сказал бывший защитник «Динамо».

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11 комментариев

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Великий Алонсо
Наверное поехал жарить сочных девок, у него наверняка отбоя от девушек нет.
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alexfreud
Ого москвичи так быстро привыкли к дронам. Путина точно переизберут.
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