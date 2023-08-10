Владимир Гранат: «Удивляет ситуация с Норманном. Дрон – это просто предлог, чтобы уехать из России»

Владимир Гранат прокомментировал ситуацию с уходом Матиаса Норманна из «Динамо».

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в московский клуб и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

«Меня удивляет ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон – это просто предлог, чтобы уехать из России.

Но каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности – это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста. Осуждать я его не могу, потому что у каждого человека свое мнение», – сказал бывший защитник «Динамо».

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