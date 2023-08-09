Депутат Свищев об отказе Ондуа в британской визе: «Нам нельзя прощать такие выходки. Странам, которые так делаю, будет стыдно»
Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с невыдачей визы Гаэлю Ондуа.
Напомним, камерунский полузащитник швейцарского «Серветта», имеющий российский паспорт, пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс». Ему не выдали британскую визу.
«Уже до абсурда доходят эти истории в некоторых странах Европы. Уже не пускают спортсмена, который выступает за сборную Камеруна, играет за команду из Швейцарии, но при этом имеет российский паспорт.
Считаю, что Великобритании и странам, которые так делают, будет стыдно. Нам нельзя прощать такие выходки.
Спортсмены не должны иметь проблем с переездами из одной страны в другую», – сказал депутат Госдумы Свищев.
Матч «Рейнджерс» – «Серветт» пройдет в Глазго сегодня, 9 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.
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