Депутат Свищев об отказе Ондуа в британской визе: «Нам нельзя прощать такие выходки. Странам, которые так делаю, будет стыдно»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с невыдачей визы Гаэлю Ондуа.

Напомним, камерунский полузащитник швейцарского « », имеющий российский паспорт, пропустит первый матч третьего квалификационного раунда против шотландского «Рейнджерс». Ему не выдали британскую визу.

«Уже до абсурда доходят эти истории в некоторых странах Европы. Уже не пускают спортсмена, который выступает за сборную Камеруна, играет за команду из Швейцарии, но при этом имеет российский паспорт.

Считаю, что Великобритании и странам, которые так делают, будет стыдно. Нам нельзя прощать такие выходки.

Спортсмены не должны иметь проблем с переездами из одной страны в другую», – сказал депутат Госдумы Свищев.

Матч « » – «Серветт» пройдет в Глазго сегодня, 9 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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