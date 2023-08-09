Депутат Свищев об отказе Ондуа в британской визе: «Нам нельзя прощать такие выходки. Странам, которые так делаю, будет стыдно»

Теги Рейнджерс премьер-лига Россия высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Государственная дума Серветт Дмитрий Свищев Политика Гаэль Ондуа Спорт-Экспресс Футбол

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с невыдачей визы Гаэлю Ондуа.

Напомним, камерунский полузащитник швейцарского «Серветта», имеющий российский паспорт, пропустит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс». Ему не выдали британскую визу.

«Уже до абсурда доходят эти истории в некоторых странах Европы. Уже не пускают спортсмена, который выступает за сборную Камеруна, играет за команду из Швейцарии, но при этом имеет российский паспорт.

Считаю, что Великобритании и странам, которые так делают, будет стыдно. Нам нельзя прощать такие выходки.

Спортсмены не должны иметь проблем с переездами из одной страны в другую», – сказал депутат Госдумы Свищев. 

Матч «Рейнджерс» – «Серветт» пройдет в Глазго сегодня, 9 августа. Начало – в 21:45 по московскому времени. 

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Что же будет делать храбрый и решительный Свищев?
+18
-1
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Kanan Jarrus
предлагаю запретить пендосам въезд на крымские и краснодарские курорты
+8
-2
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Собиратель хаоса
Ответ Ебздрогыч
Что же будет делать храбрый и решительный Свищев?
Он уже храбро и решительно высказался. А что-то делать - это уже вне сферы полномочий депутата☝
+4
0
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Olga.t
Ответ Бухгалтер2021
человек хотел сыграть в матче.реально спорт вне политики
Уже даже не смешно повторять мем про спорт вне политики.
Спорт это инструмент манипуляций в политике.
+5
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Денис Давыдов
Ответ Kanan Jarrus
предлагаю запретить пендосам въезд на крымские и краснодарские курорты
а Ондуа не хочет вернуться там? поиграть за крымские клубы как патриот например? 🤣
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gukmamop
Грозно топнем ногой у себя дома
+1
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Борщ со сметанкой
Опять коричевые линии?
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Собиратель хаоса
Ответ Olga.t
Уже даже не смешно повторять мем про спорт вне политики. Спорт это инструмент манипуляций в политике.
Вот вот. Лет так 100 уже, если не больше.
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Сергей Жарковский
Мы не простим! Англосаксам будет стыдно! Одни пустые слова от г- на Свищева!
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FilinMD
Очередная красная линия?)
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