Марцел Личка: «Сказал Тюкавину: «Не надо «Зениту» три забивать, давай два, иначе тебя Аршавин купит»
Тренер «Динамо» высказался об интересе «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.
21-летний нападающий вчера сделал дубль в матче 3-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге (3:2).
«Это наша работа, мы работаем в большом футболе, слухи и разговоры всегда будут. Я, как тренер, не принимаю это. Когда документы будут на столе, тогда будем говорить.
Я сказал ему вчера: «Тюка, надо забить». Он говорит: «Я забью три». Я ответил: «Не надо три, давай два, иначе тебя Аршавин купит в «Зенит», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Ранее заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин, говоря о деньгах от продажи Малкома, заявил: «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Бразильцы через год захотят уехать – смысл? Белка в колесе».
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Пиняев Тюкавин Захарян
Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук
Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев
Мотя