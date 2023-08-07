Марцел Личка: «Сказал Тюкавину: «Не надо «Зениту» три забивать, давай два, иначе тебя Аршавин купит»

Тренер «Динамо» высказался об интересе «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

21-летний нападающий вчера сделал дубль в матче 3-го тура Мир в Санкт-Петербурге (3:2).

«Это наша работа, мы работаем в большом футболе, слухи и разговоры всегда будут. Я, как тренер, не принимаю это. Когда документы будут на столе, тогда будем говорить.

Я сказал ему вчера: «Тюка, надо забить». Он говорит: «Я забью три». Я ответил: «Не надо три, давай два, иначе тебя Аршавин купит в «Зенит», – сказал главный тренер « » .

Ранее заместитель гендиректора « » , говоря о деньгах от продажи Малкома, заявил: «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Бразильцы через год захотят уехать – смысл? Белка в колесе».

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