Марцел Личка: «Сказал Тюкавину: «Не надо «Зениту» три забивать, давай два, иначе тебя Аршавин купит»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка ахахаха Константин Тюкавин Футбол

Тренер «Динамо» высказался об интересе «Зенита» к форварду Константину Тюкавину.

21-летний нападающий вчера сделал дубль в матче 3-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге (3:2).

«Это наша работа, мы работаем в большом футболе, слухи и разговоры всегда будут. Я, как тренер, не принимаю это. Когда документы будут на столе, тогда будем говорить.

Я сказал ему вчера: «Тюка, надо забить». Он говорит: «Я забью три». Я ответил: «Не надо три, давай два, иначе тебя Аршавин купит в «Зенит», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Ранее заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин, говоря о деньгах от продажи Малкома, заявил: «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Бразильцы через год захотят уехать – смысл? Белка в колесе».

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32 комментария

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Ответ Александр Радеев
Раз в год и палка стреляет.
У тебя с женой получилось?
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Сразу видно что у Марцела с юмором все в порядке. По больше бы в нашем чемпионате таких специалистов, а не всяких там Черчесовых!
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отлично сказано. В его же интересах сохранить Константина
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Ответ Ванильный Мишка
Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:( Пиняев Тюкавин Захарян Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев Мотя
Молодая? Тут половине из списка уже к 30 годам;)
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Ответ Ванильный Мишка
Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:( Пиняев Тюкавин Захарян Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев Мотя
Баринов лишний, тот же одноклубник его - Карпукас явно напрашивается в этот состав вместо него)
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Хороший подкол, без негатива. Зарема, учись)
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Жаль, что уехал Фарке. Нужны нашей лиги качественные тренеры. Личка, Абаскаль.
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Газпром как ворона на все блестящее летит
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Ответ Дмитрий Чадаев
отлично сказано. В его же интересах сохранить Константина
Арсена Тюкавина?
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Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:(
Пиняев Тюкавин Захарян
Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук
Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев
Мотя
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Аршавин алименты не может детям выплатить,кого он может купить...
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Марцелл - красава! На одной волне с команДой. Когда у теренра есть контакт с игроками, результат прийдёт. Верим! )
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Ответ Игорь М.
Молодая? Тут половине из списка уже к 30 годам;)
Кузяеву уже 30
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Ответ Ванильный Мишка
Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:( Пиняев Тюкавин Захарян Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев Мотя
И юный тихоход черепаха Джикия!!!!!!
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Ответ Ванильный Мишка
Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:( Пиняев Тюкавин Захарян Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев Мотя
Литвинов, как игрок лучше почти всего списка.
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Ответ Игорь М.
Молодая? Тут половине из списка уже к 30 годам;)
опытные в любой молодой сборной должны быть
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Ответ Ванильный Мишка
Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:( Пиняев Тюкавин Захарян Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев Мотя
половина лишние .есть молодые пацаны Мухин, Мазуров.такие скоро будут рвать лигу
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Ответ Ванильный Мишка
Интересная молодая сборная могла бы получиться в схеме 433, с удовольствием болел бы за ребят на предстоящем евро:( Пиняев Тюкавин Захарян Головин, Баринов, Кузяев/Миранчук Круговой?, Джикия, Дивеев, Караваев Мотя
Баринов)))))
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Ответ Максим 1986
Чую, в этом году будет новый чемпион РПЛ.
Твои б слова да богу в уши )) всему свое время , хотя, конечно, верим в уоманДу )
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Ответ maximilian_15
У тебя с женой получилось?
у его бати получилось
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правильно во втором круге 3 забьет
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А Личка прикольный!🙂
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Чую, в этом году будет новый чемпион РПЛ.
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ну всё, теперь точно купит😃
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Это хороший троллинг)
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