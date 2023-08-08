Мостовой о том, что Тюкавин – лучший форвард России: «Не смешите, у нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Константин Тюкавин Футбол

Александр Мостовой считает преждевременными выводы об уровне игры Константина Тюкавина.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал Тюкавина лучшим российским нападающим. В матче 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (3:2) Тюкавин оформил дубль.

«Лучший нападающий? Ну что вы такое говорите, ребята, хорош. Не смешите.

Не нужно сейчас вешать на него ярлыки – давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть. В прошлом году, когда Смолов начал забивать, все сразу же забыли о Тюкавине.

У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», – сказал бывший игрок сборной России.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тут с Царём трудно не согласиться
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну хоть не предложил ему почеканить мяч на количество для подтверждения его профпригодности как футболиста.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Каждый раз поражаюсь этой великой цифре десять.
30 матчей и 10 голов - ужасный результат для основного форварда топ-клуба.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
все верно. не надо торопиться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Саша Пушкин
Ну хоть не предложил ему почеканить мяч на количество для подтверждения его профпригодности как футболиста.
Да. Уже спасибо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ola BP
Каждый раз поражаюсь этой великой цифре десять. 30 матчей и 10 голов - ужасный результат для основного форварда топ-клуба.
Топ клуб? а Динамо тут причём?)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Из уст младенца истина глаголит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Кто в Сельте не играл - великим футболистом стать не сможет" - добавил Сашка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вон Захаряна года полтора назад ввели в статус чуть ли не Месси, а теперь карета превратилась в тыкву, а сам Арсен играет на уровне одноногого Абелардо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пусть сначала начеканит хотя бы 200 раз...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий