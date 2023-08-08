Мостовой о том, что Тюкавин – лучший форвард России: «Не смешите, у нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат»
Александр Мостовой считает преждевременными выводы об уровне игры Константина Тюкавина.
Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал Тюкавина лучшим российским нападающим. В матче 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (3:2) Тюкавин оформил дубль.
«Лучший нападающий? Ну что вы такое говорите, ребята, хорош. Не смешите.
Не нужно сейчас вешать на него ярлыки – давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть. В прошлом году, когда Смолов начал забивать, все сразу же забыли о Тюкавине.
У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», – сказал бывший игрок сборной России.
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30 матчей и 10 голов - ужасный результат для основного форварда топ-клуба.