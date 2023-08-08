Мостовой о том, что Тюкавин – лучший форвард России: «Не смешите, у нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат»

Александр Мостовой считает преждевременными выводы об уровне игры Константина Тюкавина.

Ранее член совета директоров « » Дмитрий Гафин назвал лучшим российским нападающим. В матче 3-го тура Мир против «Зенита» (3:2) Тюкавин оформил дубль.

«Лучший нападающий? Ну что вы такое говорите, ребята, хорош. Не смешите.

Не нужно сейчас вешать на него ярлыки – давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть. В прошлом году, когда начал забивать, все сразу же забыли о Тюкавине.

У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», – сказал бывший игрок сборной России.

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