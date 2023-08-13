Защитник «Локо» Фассон: «Без Дзюбы испытываем определенные трудности. Он очень сильно помогает команде»
Лукас Фассон отметил значимость Артема Дзюбы для «Локомотива».
Защитник красно-зеленых высказался после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в Мир РПЛ.
– Каких эмоций больше: положительных, из-за того, что команде удалось уйти от поражения, или есть сожаление, что потеряли очки?
– Сожалею, что не удалось взять дома три очка. Но в то же время надо ценить эту ничью, потому что мы могли и потерпеть поражение в этой игре.
– «Зенит» после ухода своей главной звезды Малкома теряет очки. Как оцениваете шансы своей команды на золотые медали, учитывая такие проблемы у главного претендента на титул?
– Конечно, шансы всегда есть. Мы намерены биться за титул до конца.
– Как оцените старт сезона лично для себя и для «Локомотива»?
– Нам есть над чем работать. И мне, и команде. Нам надо как можно больше матчей выигрывать, как бы это ни звучало. Что-то мы уже выиграли, но нужно больше. Так что будем расти.
– Насколько команде не хватало на поле травмированного Дзюбы? Без него «Локомотив» нанес всего два удара по воротам самарцев, один из которых стал голевым.
– Без него, конечно, испытываем определенные трудности, потому что он очень сильно помогает команде, но и те нападающие, которые вышли сегодня на его позицию, считаю, неплохо сыграли.
– Как на команду влияют слухи, что могут уйти Пиняев, Тикнизян, Изидор?
– Мы должны быть сконцентрированы на своей работе. Если кто-то уйдет и это будет хорошо для футболиста и клуба, то почему бы и нет? – сказал Фассон.
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