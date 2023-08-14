Звезда НФЛ Брэди о Кейне в «Баварии»: «Мы должны были встретиться в понедельник, но планы изменились. Рад за Харри – он хотел выступать в ЛЧ и теперь сможет сделать это»

Том Брэди рассказал, как трансфер Харри Кейна в «Баварию» сорвал их встречу.

« » объявила о трансфере в субботу. Сумма трансфера форварда составила 100+10 млн евро.

«С Харри мы дружим уже некоторое время. Мы должны были встретиться утром в понедельник, но потом планы быстро изменились. Но я очень рад за него.

Он был частью великого клуба в « » и теперь переходит в другой великий клуб. Думаю, он хотел выступать в Лиге чемпионов, и теперь у него будет шанс сделать это», – сказал Брэди в интервью Sky Sports.

Как сообщает Goal, Брэди приехал в Великобританию в эти выходные на матч «Бирмингема». Суперзвезда НФЛ является совладельцем клуба, выступающего в Чемпионшипе.

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