Ширер о Кейне в «Баварии»: «Я немного паниковал, когда самолет отменяли. Его карьера заслуживает успеха»
Алан Ширер высказался о переходе Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».
Немецкий клуб купил 30-летнего нападающего за 100+10 млн евро. Контракт рассчитан на 4 года.
«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: «Он летит или нет?» Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд [по голам в АПЛ].
У него оставался один год по контракту, и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера [в лице Томаса Тухеля] и бок о бок с несколькими отличными игроками», – сказал бывший нападающий сборной Англии.
Ширеру принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ – 260. На счету Кейна 213 голов.
«Давай, Харри, пора лететь🤪». Ширер опубликовал свое фото в образе пилота самолета на фоне новостей о запрете Кейну лететь в Мюнхен
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Бавария нестабильна и вряд ли она (соответственно и Кейн) всерьёз поборется за ЛЧ в этом сезоне. С другой стороны, чтобы обойти Ширера понадобится сезона 3. То есть, Кейн, которому уже 30, должен держать топ-уровень лет 5 минимум, если он не планирует вернуться в АПЛ в следующем же сезоне.
Зря он продлил контракт с ТТХ пару лет назад.
https://youtu.be/3DrrNsurYkQ
Стадион встретил овациями. Классно!))