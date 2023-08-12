Ширер о Кейне в «Баварии»: «Я немного паниковал, когда самолет отменяли. Его карьера заслуживает успеха»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Алан Ширер высказался о переходе Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Немецкий клуб купил 30-летнего нападающего за 100+10 млн евро. Контракт рассчитан на 4 года. 

«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: «Он летит или нет?» Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд [по голам в АПЛ].

У него оставался один год по контракту, и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера [в лице Томаса Тухеля] и бок о бок с несколькими отличными игроками», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

Ширеру принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ – 260. На счету Кейна 213 голов. 

«Давай, Харри, пора лететь🤪». Ширер опубликовал свое фото в образе пилота самолета на фоне новостей о запрете Кейну лететь в Мюнхен

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Там шансы выиграть Суперкубок не большие, какая ЛЧ
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Проклятие ТТХ все ещё в ДНК Кейна:)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ширер рад трансферу больше чем Кейн)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
норм ширер рекордик защитил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Арапханов
Рад за Кейна, человек столько лет один из лучших нападающих мира, а все ещё без трофеев, в Баварии придут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ponso
Лучше поздно, чем никогда, но такое ощущение, что у Кейна получилось ни туда ни сюда.
Бавария нестабильна и вряд ли она (соответственно и Кейн) всерьёз поборется за ЛЧ в этом сезоне. С другой стороны, чтобы обойти Ширера понадобится сезона 3. То есть, Кейн, которому уже 30, должен держать топ-уровень лет 5 минимум, если он не планирует вернуться в АПЛ в следующем же сезоне.
Зря он продлил контракт с ТТХ пару лет назад.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Алан Ширер все равно круче! А Харри удачи и достигнуть максимум целей в Баварии!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D-oh!
Ответ Давид Agabekyan
Там шансы выиграть Суперкубок не большие, какая ЛЧ
За такую же позицию меня нещадно заминусили болельщики Баварии в одной из новостей о Кейне. Откуда такая вера в Баварию? Ладно болельщики, но Ширер))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
С одной стороны, радостно за Кейна. Трофеи он своими качествами заслужил, а в клубе под управлением ENIC о медальках и кубках остаётся лишь только мечтать. С другой стороны, еще одна, довольно редкая в наше время, история преданности одному клубу рассыпалась. От этого немного грустно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Недавно наткнулся на видео о Ширере, посмотрите очень интересно:) Он там рассказывает в т.ч., почему не перешел в МЮ:)

https://youtu.be/3DrrNsurYkQ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Кейн дебютирует за Баварию.
Стадион встретил овациями. Классно!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
что только не скажешь что бы твой рекорд не побили)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ Давид Agabekyan
Там шансы выиграть Суперкубок не большие, какая ЛЧ
Если бы не эти Ольмо всякие ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ ArnoNeputevy
Большая ошибка Кейна. В "Баварии" очень неблагополучно. Тухеля надо гнать поганой метлой, но это значит признать ошибкой его назначение, а у "Баварии" гнилое руководство - даже после ухода Хасана и Кана. При Тухеле команда перестала быть командой. Кроме того, ни один английский (валлийский, шотландский, ирландский) футболист не играл по-настоящему хорошо и стабильно в неанглийском топ-клубе. Ни один. А Кейну почти 30, он привык к психологически комфортным условиям родного клуба, где он Лидер и Живая Легенда. Это большая ошибка с его стороны.
Кстати, плохая адаптация к заграничной жизни и футболу это чуть ли не главный риск Кейна. Я думаю, только из-за этого Кейн может провалиться в Баварии. Если так произойдёт, то будет ор! 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий