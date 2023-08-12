Ширер о Кейне в «Баварии»: «Я немного паниковал, когда самолет отменяли. Его карьера заслуживает успеха»

Алан Ширер высказался о переходе Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Немецкий клуб купил 30-летнего нападающего за 100+10 млн евро. Контракт рассчитан на 4 года.

«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: «Он летит или нет?» Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд [по голам в ].

У него оставался один год по контракту, и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера [в лице Томаса Тухеля] и бок о бок с несколькими отличными игроками», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ – 260. На счету 213 голов.

«Давай, Харри, пора лететь🤪». Ширер опубликовал свое фото в образе пилота самолета на фоне новостей о запрете Кейну лететь в Мюнхен

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