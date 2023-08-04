Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

Теги премьер-лига Англия бизнес Бирмингем чемпионшип НФЛ Том Брэди Футбол

Суперзвезда НФЛ Том Брэди стал совладельцем английского футбольного клуба.

46-летний американец в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стать миноритарным владельцем акций «Бирмингема».

Брэди, выигравший семь Супербоулов, станет председателем нового консультативного совета и будет работать непосредственно с правлением клуба.

«Бирмингем» выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда заняла 17-е место.

Фото: twitter.com/BCFC/

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8 комментариев

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интересно как это история будет развиваться
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Прикольная форма. Сначала подумал, что Пари НН
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торгует лицом как и бекхем, но у Дэвида есть связи в соккере, а него что?
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Щуплый какой
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красавец
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А как же Пэтриотс, Том?
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Ответ <~Inter~>
интересно как это история будет развиваться
Бирмингем выиграл Супербоул
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Ответ lavrusha87
Прикольная форма. Сначала подумал, что Пари НН
просто косплеят
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