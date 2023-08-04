Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

Суперзвезда НФЛ Том Брэди стал совладельцем английского футбольного клуба.

46-летний американец в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стать миноритарным владельцем акций « ».

Брэди, выигравший семь Супербоулов, станет председателем нового консультативного совета и будет работать непосредственно с правлением клуба.

«Бирмингем» выступает в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда заняла 17-е место.

Фото: twitter.com/BCFC/

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Том Брэди закончил через год после первого объявления. Почему и что изменилось за это время?

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