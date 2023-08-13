Кейн о переходе в «Баварию»: «Хочу брать трофеи. Я здесь ради победы в ЛЧ»
Харри Кейн заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Баварией».
«Я всю жизнь провел в Англии, в АПЛ. Нужно адаптироваться к новой лиге и новым соперникам. В Бундеслиге есть отличные команды. Все ждут, что «Бавария» станет чемпионом, но соперники становятся лучше, как мы увидели в матче против «Лейпцига».
Конечно, решение о переходе было сложным. Я провел в «Тоттенхэме» 19 лет, этот клуб – часть моего сердца. Я почувствовал, что время настало. Я хочу брать трофеи. Когда «Бавария» связалась со мной, то я сразу почувствовал, что хочу перейти.
Я не хотел подойти к концу карьеры с сожалениями о том, что не попробовал себя в других лигах, не познакомился с новыми культурами. Томас Тухель сыграл большую роль [в моем переходе]. Это наилучшее решение для меня и моей семьи».
О том, что финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на «Уэмбли»
«Впереди длинный путь. Но тот факт, что финал Лиги чемпионов состоится на «Уэмбли», – это отлично. Конечно, я здесь ради победы в Лиге чемпионов. Перспектива выиграть Лигу чемпионов в Лондоне, конечно, заманчива, но впереди еще безумно долгий путь», – сказал Кейн.
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Это просто ещё аура от «Тоттенхэма» осталась. Так быстро от неё не отделаться
Так что Постекоглу, жги!
Его вины в том, что вчера проиграли - нет от слова совсем.