Кейн о переходе в «Баварию»: «Хочу брать трофеи. Я здесь ради победы в ЛЧ»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «Баварией».

«Я всю жизнь провел в Англии, в АПЛ. Нужно адаптироваться к новой лиге и новым соперникам. В Бундеслиге есть отличные команды. Все ждут, что «Бавария» станет чемпионом, но соперники становятся лучше, как мы увидели в матче против «Лейпцига».

Конечно, решение о переходе было сложным. Я провел в «Тоттенхэме» 19 лет, этот клуб – часть моего сердца. Я почувствовал, что время настало. Я хочу брать трофеи. Когда «Бавария» связалась со мной, то я сразу почувствовал, что хочу перейти.

Я не хотел подойти к концу карьеры с сожалениями о том, что не попробовал себя в других лигах, не познакомился с новыми культурами. Томас Тухель сыграл большую роль [в моем переходе]. Это наилучшее решение для меня и моей семьи».

О том, что финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на «Уэмбли»

«Впереди длинный путь. Но тот факт, что финал Лиги чемпионов состоится на «Уэмбли», – это отлично. Конечно, я здесь ради победы в Лиге чемпионов. Перспектива выиграть Лигу чемпионов в Лондоне, конечно, заманчива, но впереди еще безумно долгий путь», – сказал Кейн.

Кейн за 100 млн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги. В топ-10 не только «Бавария»

«Баварии» больно – 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке. У Ольмо хет-трик, Кейн вышел впустую

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
вчера хотел взять тройфей ... упс
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Первый блин — комом
Это просто ещё аура от «Тоттенхэма» осталась. Так быстро от неё не отделаться
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Смирнов
Слава Богу, что Кейн теперь в Баварии — значит, мы, наконец, увидим чемпионство Дортмунда либо Лейпцига в Бундеслиге, да и за ЛЧ можно не переживать)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Ответ Romanian_Daddy
Манся поздравляет Гвардиолу с Суперкубком
С треблом поздравил. А маню с кем боролся за супекубок?
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bogdan21101987@icloud.com
По ходу в этом году Шпоры завоюют серьезный трофей , а Бавария все проиграет ) закон подлости)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
Шпоры в последний раз брали трофей до эпохи Кейна. Бавария с Кейном не берёт пока трофеи. Будет абсурдно, если повторится ситуация с Гризманном и чемпионством или Златаном и ЛЧ

Так что Постекоглу, жги!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schmelle
Ответ Северный болельщик
Харри, не факт, что приживется в Германии. У инглишев есть проблемы с адаптацией и я не помню ни одного качественного в Германии, кроме чёрных инглишев.
Да, есть такое дело. В Баварии играл когда то Оуэн Харгривз, но это было уже давно. Хотя не исключаю, что это поколение уже более глобальное и с меньшими проблемами с адаптацией.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Он вышел на замену, когда команда уже проигрывала 0:2

Его вины в том, что вчера проиграли - нет от слова совсем.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Гордость России
Ответ A.G
по-моему это закон Спартака
С фигали? Фойт и Ло чельсо ушли и взяли ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.G
Ответ bogdan21101987@icloud.com
По ходу в этом году Шпоры завоюют серьезный трофей , а Бавария все проиграет ) закон подлости)
по-моему это закон Спартака
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Заворин
ещё смешнее финал ауди кап ТХ 2-1 Бавария)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Заворин
Финал: Бавария 1-3 МС))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Учитывая вчерашнюю игру Баварии светит только финал в Дублине
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
worn-out sneakers
финал, конечно, пройдёт на Уэмбли, но будет ли в нем участвовать Кейн с новой своей командой, вот это вопрос? ведь уже пошли шуточки ,что он с собой привёз и своё невезение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
При таком МС без шансов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назарбек Рамунанаев
а он это до вчерашнего матча говорил?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
доктор Ливси
В следующем году будет шикарная связка Кане-Мане в Саудовской Аравии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Проще взять титул, где россыпь стадий и сильнейших европейских команд, чем трофей, состоящий из одного матча против местной немецкой команды :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Пока Бавария не расплатится за Нагельсманна, никаких успехов не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Император Плутона
бавария не возьмет лч в ближайшем будущем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShamilK
Если бы не Перес со своим Мбаппе, то сейчас Кейн уже играл за Мадрид. Как итог, и Кейн в Баварии, и Мбаппе нихрена не перейдет бесплатно в 2024 или когда-либо еще.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
с Тухелем ни о каком финале не мечтай . Вот первый матч и уже просер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кэпко
С ватокатом при Тухлом никакой ЛЧ не будет, Баварии нужен быстрый вертикальный футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
С учетом результатов Баварии при Тухеле,то даже Бундеслигу будет выиграть не просто
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
После вчерашнего, претензии на победу в ЛЧ выглядят крайне дерзко :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий