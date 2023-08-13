«Бавария» хочет арендовать Буну, «Севилья» – продать за 20 млн евро. Мюнхенцы считают, что он не сильнее Зоммера, и не хотят переплачивать

Теги Бавария бундеслига Германия Севилья Ла Лига возможные трансферы Ян Зоммер Яссин Буну Футбол

«Бавария» не намерена платить 20 млн евро за вратаря «Севильи» Яссина Буну.

Мюнхенский клуб активизировал переговоры о трансфере 32-летнего голкипера, сообщает TZ.

Однако «Бавария» хочет арендовать игрока сборной Марокко, а «Севилья» намерена продать его за 20 млн евро.

В «Баварии» считают, что Буну не сильнее Яна Зоммера, которого купили у «Боруссии» Менхенгладбах за 8,5+1,5 млн евро и продали в «Интер» за 6 млн. По этой причине чемпионы Германии не хотят переплачивать.

Статистику Буну можно найти здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ fbd
А Де Хея играть вообще собирается где-нибудь?
В аль чем-нибудь
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
Источник Дядя Миша)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
А Де Хея играть вообще собирается где-нибудь?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amalfitano
Еще несколько лет назад Бавария была образцом толкового менеджмента, а сегодня это посмешище. Продали Зоммера за копейки, чтобы потом срочно искать замену Нойеру? Они там нормальные?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yu123
Ответ fbd
А Де Хея играть вообще собирается где-нибудь?
а кому он нужен?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dr. cage
Льорис бы подошёл Баварии..

В Бундеслиге его недостатки будут незаметны, а Кейну будет комфортнее.. Он же вроде без клуба сейчас?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Спасибо за подгон Зоммера Интеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football poet
Не соглашусь…как по мне Буну сильнее Зоммера. Он выше его, у него лучше реакция, единственное, наверное хуже играет ногами, в остальном Буну монолитнее как вратарь в целом, потом у него есть этот чемпионский менталитет, сколько он матчей вытаскивал на пути к кубку лиги европы для Севильи. И в целом, Буну стабильнее намного, так как Зоммер это вратарь куража больше
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denisques
Мюнхенцы могут начать воспитывать своих футболистов и считать их хоть кем угодно и перестать скупать готовых футболистов у всех подряд
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
У Баварии была проблема с девяткой после ухода Левы. Год помучались, купили Кейна за сто лямов.
Видимо, теперь нужно ещё год помучаться без вратаря, чтобы отвалить потом лямов пятьдесят за нового.
Вот только профуканные сезоны не вернешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
Руководство Баварии уже утомило своим высокомерием. Они думают, что самые умные в футболе, поэтому могут взять игрока на время, потому что у них проблемы с какой-то позицией в команде, но при этом не хотят указывать пункт об обязательном выкупе, всё надеясь на то, что их ЛГБТшник Нойер вернётся и продолжит играть в основе. Называется это всё: "И рыбку съесть и на ### не сесть." Но в случае с Севильей этот номерок не прокатит, как с БЧК и Коутиньо или Сити и Канселу. У клуба финансовые проблемы, поэтому устраивает только продажа, а по уровню Яссин сильнее Зоммера, это уж точно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдвард Джеймс Кенуэй
Хах, надо быть дураком, чтобы давать баварии игроков в аренду и надеяться, что они их купят. Они каждый год берут игроков и никого не выкупают - поматросили и бросили, потому что дорого. Дуглас Коста, Коутиньо, Канселу навскидку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий