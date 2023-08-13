«Бавария» хочет арендовать Буну, «Севилья» – продать за 20 млн евро. Мюнхенцы считают, что он не сильнее Зоммера, и не хотят переплачивать

«Бавария» не намерена платить 20 млн евро за вратаря «Севильи» Яссина Буну.

Мюнхенский клуб активизировал переговоры о трансфере 32-летнего голкипера, сообщает TZ.

Однако « » хочет арендовать игрока сборной Марокко, а « » намерена продать его за 20 млн евро.

В «Баварии» считают, что Буну не сильнее , которого купили у «Боруссии» Менхенгладбах за 8,5+1,5 млн евро и продали в «Интер» за 6 млн. По этой причине чемпионы Германии не хотят переплачивать.

Статистику Буну можно найти здесь.

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