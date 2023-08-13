«Бавария» отклонила первое предложение «МЮ» по Павару. Защитник хочет перейти, с ним договорились

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

«Бавария» не приняла стартовое предложение «МЮ» о трансфере Бенжамена Павара.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы отклонили первое предложение «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее сам француз хочет перейти в клуб АПЛ. С ним у манкунианцев есть устное соглашение.

Ранее сообщалось, что «МЮ» был готов предложить за Павара около 30 миллионов евро.

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17 комментариев

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Artur Khachatryan
Давай МЮ! Верим 🙌
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therealgreenman
С первого раза никогда не заходит, со второго - третьего все же договорятся, раз если и игрок сам хочет и с ним уже договорились…
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Аморалинни
Паук иои Далот на выход
Но кому они нужны...
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Ман Сити
для маню 100 лямов
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**Iscander**
Всё бегут от Тухеля, один Кейн повёлся.
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Сергей Лимонников
Ответ Great ManUtd
Вот черти! Не хочет Павар играть за Баварию, отпустите, год контракта остался! Ну что за клуб такой...
Бавария теперь будет МЮ до 100 миллионов ценник поднимать
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Great ManUtd
Ответ Surviving
Следи за хлеборезкой, 15 млн дают, в трубучку и знаешь куда....
Не бомби. 15 за год контракта и игрока, который не хочет играть за клуб - норм.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ Great ManUtd
Вот черти! Не хочет Павар играть за Баварию, отпустите, год контракта остался! Ну что за клуб такой...
Бесплатно должны отпускать? МЮ приучил другиеиклубы, что он готов переплатить. Вот, пускай ща Павара предлагает достойные деньги. Как никак покупает победителя ЛЧ, чемпиона Германии, чемпиона и вице-чемпионна мира
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Surviving
Ответ Great ManUtd
Не бомби. 15 за год контракта и игрока, который не хочет играть за клуб - норм.
27 лет универсальный защитник и чемпион мира.
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Great ManUtd
Ответ Аморалинни
Паук иои Далот на выход Но кому они нужны...
Как цз хотят, Холодос на выход.
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Аморалинни
Ответ Great ManUtd
Как цз хотят, Холодос на выход.
А Павар тип хочет на скамейке под Вараном сидеть?
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Great ManUtd
Ответ Аморалинни
А Павар тип хочет на скамейке под Вараном сидеть?
Варан - травмат, Лисандро после травмы. 4 турнира.
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wolkov
Ответ Аморалинни
Паук иои Далот на выход Но кому они нужны...
павар идет цз на место магваера и он сам хочет играть цз
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