«Бавария» отклонила первое предложение «МЮ» по Павару. Защитник хочет перейти, с ним договорились

«Бавария» не приняла стартовое предложение «МЮ» о трансфере Бенжамена Павара.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы отклонили первое предложение « ».

Тем не менее сам француз хочет перейти в клуб . С ним у манкунианцев есть устное соглашение.

Ранее сообщалось, что «МЮ» был готов предложить за около 30 миллионов евро.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?