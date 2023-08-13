«Бавария» отклонила первое предложение «МЮ» по Павару. Защитник хочет перейти, с ним договорились
«Бавария» не приняла стартовое предложение «МЮ» о трансфере Бенжамена Павара.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы отклонили первое предложение «Манчестер Юнайтед».
Тем не менее сам француз хочет перейти в клуб АПЛ. С ним у манкунианцев есть устное соглашение.
Ранее сообщалось, что «МЮ» был готов предложить за Павара около 30 миллионов евро.
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