«Бавария» продала более 10 000 футболок Кейна за день. Клуб поставил рекорд по доходам от продаж атрибутики за сутки

Харри Кейн помог «Баварии» поставить рекорд по доходам.

Вчера мюнхенский клуб объявил о трансфере форварда из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро.

По информации Bild, в субботу мюнхенский клуб получил рекордный суточный доход от продажи атрибутики в клубных магазинах, включая интернет-продажи.

За один день клуб продал более 10 000 футболок .

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