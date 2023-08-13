«Бавария» продала более 10 000 футболок Кейна за день. Клуб поставил рекорд по доходам от продаж атрибутики за сутки

Теги Бавария бундеслига Германия бизнес болельщики Харри Кейн игровая форма Футбол

Харри Кейн помог «Баварии» поставить рекорд по доходам.

Вчера мюнхенский клуб объявил о трансфере форварда из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро.

По информации Bild, в субботу мюнхенский клуб получил рекордный суточный доход от продажи атрибутики в клубных магазинах, включая интернет-продажи.

За один день клуб продал более 10 000 футболок Кейна.

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20 комментариев

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avcgloronalduMU
Адидас доволен, Бавария все равно бы получила много денег от этой компании, но переход Кейна выгоден всем
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Ман Сити
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
В интернет-магазине 1 футболка стоит 96 евро.10000 футболок =960000 евро. 1% от трансфера отбили
Вот это математика) С учетом что с 1 футболки обычно прибыль в районе 5-10% идет клубу.
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Jlaw
одна футболка 100 евро например, клуб получается с футболки допустим 40, хотя наверно меньше, получается 400 000 евро, за 262 дня окупят
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Михо
Тогда ладно, вчерашний позор можно забыть😃 лучше бы об игре думали
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хавбек+
подпиши тем летом Роньку могли продать под млн
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U
Ответ Golyaso
это фанаты так утешались после проигранного Суперкубка?
А просто хорошему трансферу люди не могут быть рады?
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Akezhan Kutvarov
Ответ Jlaw
одна футболка 100 евро например, клуб получается с футболки допустим 40, хотя наверно меньше, получается 400 000 евро, за 262 дня окупят
По такой логике болельщики Баварии или Кейна должны будут по 3-4 футболки купить, ведь где взять 2 млн 620 тыс покупателей в общем или 10 тыс каждый день?
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U
Ответ Тухель
Ну посмотрим что решит Тухель с Кейном. Есть 3 пути исходя из карьеры Тухеля. 1 Путь Обамеянга. Кейн будет главной ударной силой Баварии на которого будут играть все остальные игроки. 2 Путь Шупо Мотинга. Кейна будут использовать как столба, а он уже будет пасовать на быстрых крайних напов, а уже будут забивать они. 3 Путь Лукаку. Кейн не впишется в игру, потом поссорится с Тухелем, с руководством Баварии и уйдет в аренду в Тоттенхэм.
Если Тухель поссорится с Кейном, но по тому, как все сейчас складывается, это Тухель уйдет в аренду в Тоттенхэм. Но я вообще не помню, чтобы Кейн конфликтовал с тренерами.
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AF007
Ответ Тухель
Ну посмотрим что решит Тухель с Кейном. Есть 3 пути исходя из карьеры Тухеля. 1 Путь Обамеянга. Кейн будет главной ударной силой Баварии на которого будут играть все остальные игроки. 2 Путь Шупо Мотинга. Кейна будут использовать как столба, а он уже будет пасовать на быстрых крайних напов, а уже будут забивать они. 3 Путь Лукаку. Кейн не впишется в игру, потом поссорится с Тухелем, с руководством Баварии и уйдет в аренду в Тоттенхэм.
Есть 3 пути - хороший, плохой, средний.

А потом тут еще на Лукомского жалуются
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Niko [Ars]
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
В интернет-магазине 1 футболка стоит 96 евро.10000 футболок =960000 евро. 1% от трансфера отбили
Ага
ведь Бавария получает 100 процентов от продажи футболок
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