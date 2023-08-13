«Бавария» продала более 10 000 футболок Кейна за день. Клуб поставил рекорд по доходам от продаж атрибутики за сутки
Харри Кейн помог «Баварии» поставить рекорд по доходам.
Вчера мюнхенский клуб объявил о трансфере форварда из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро.
По информации Bild, в субботу мюнхенский клуб получил рекордный суточный доход от продажи атрибутики в клубных магазинах, включая интернет-продажи.
За один день клуб продал более 10 000 футболок Кейна.
Президент «Баварии»: «Кейн станет активом всей Бундеслиги»
Кейн за 100 млн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги. В топ-10 не только «Бавария»
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А потом тут еще на Лукомского жалуются
ведь Бавария получает 100 процентов от продажи футболок