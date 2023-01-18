переходит в «Баварию» из « » Менхенгладбах.

По информации Blick, клубы Бундеслиги достигли полной договоренности о переходе 34-летнего вратаря сборной Швейцарии.

Зоммер подпишет контракт с «Баварией» как минимум до лета 2025 года. «Боруссия» получит 8 миллионов евро и бонусы.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг уточняет, что речь идет о бонусе в 1,5 млн евро.

Напомним, « » искала замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Подробная статистика выступлений Зоммера доступна здесь.