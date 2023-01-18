Зоммер переходит в «Баварию». Трансфер за 8+1,5 млн евро из «Гладбаха» согласован

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Ян Зоммер деньги Футбол

Ян Зоммер переходит в «Баварию» из «Боруссии» Менхенгладбах.

По информации Blick, клубы Бундеслиги достигли полной договоренности о переходе 34-летнего вратаря сборной Швейцарии.

Зоммер подпишет контракт с «Баварией» как минимум до лета 2025 года. «Боруссия» получит 8 миллионов евро и бонусы.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг уточняет, что речь идет о бонусе в 1,5 млн евро.

Напомним, «Бавария» искала замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Подробная статистика выступлений Зоммера доступна здесь.

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80 комментариев

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Power Lifting
Нойер незаменим для Баварии!
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gPk
Ответ Alex Vieri
Серьезно? Были Фернандес, Влашич, Игнашевич, Еременко, назвать можно очень многих, которыми питерский клуб в разное время предметно интересовался. Правда ответ ЦСКА Питеру всегда был в виде посылки исключительно по одному и тому же адресу:)))
Вы перечислили тех, кто сам не хотел переходить в Зенит. Было бы у них желание, то они спокойно бы перешли в Зенит. Не нужно тут возвышать ЦСКА , когда единственное что останавливало от перехода - сами игроки
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ZamoRano
Ответ иц а мэн
Уже вижу как великий месси кладет покер в его ворота
Месси за всю карьеру столько Баварии не забил
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Ibragim Mejidow
Здоровья!
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Ibragim Mejidow
Удачи. Думаю, все стороны остались в плюсе.
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иййет
Один из лучших вратарей мира по игре ногами. Да и с непосредственно вратарскими обязанностями тоже хорошо справляется
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Sincere
Ну наконец-то)
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Eric_Cartman
В новости про Монинга было, что они 30+ летним контракты не больше года дают. Или тут другое?))
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Кочевник56
Лето в Баварии уже в январе))
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marchellinos
Ура! Успехов ему!
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Xion
Игроки боруссии часто переходят в Баварию,не важно из какой
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Jor Hakobyan
Класно. Удачи Зоммеру.
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Джейме Ланнистер
Бавария наконец-то получил топ вратаря. Нойер уже лет 3-4 середняк. Что не удар, то гол в его ворота.
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SyXarik
Ответ Вадим Слуцкий
Он уже не восстановится.
Тогда Зоммеру повезло
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Capitan_RAF
Ответ Winnie the Pooh
за зоммера всего лишь 10? бавария конечно доит бундеслигу. за такого вратаря, хоть уже и в возрасте я думаю можно было получить лямов 20-25
34 года, полгода до конца контракта.
25 лямов?
Это от создателей мемаса Баринова за 15?
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vilayez
Ответ Владислав Романов
Странно, что раньше его так и не забрал никакой топ клуб, очень крутой вратарь. Нойеру тяжело будет вернуть себе место в основе
У нойера возраст + после предыдущей травмы с голеностопом он почти год форму набирал, мне кажется он не вернется на свой уровень уже
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Oleg
Ответ Владислав Романов
Странно, что раньше его так и не забрал никакой топ клуб, очень крутой вратарь. Нойеру тяжело будет вернуть себе место в основе
Не забирали потому что нестабилен.
Может поймать кураж в одном матче, но провалить 10 следующих.
+1
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Oleg
Ответ bel01
Блестящий в принципе вратарь. Бавария не прогадает. Правда, в матче с Португалией 1:6 ни разу не выручил... Но такие матчи с ним бывают крайне редко.
Наврят ли блестящий)
Куражный - да.
Но у него на один топ матч, приходится 10 провальных.
+1
-1
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Sergio666
Никогда такого не было и вот опять...
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Yu123
Ответ иц а мэн
Уже вижу как великий месси кладет покер в его ворота
я вижу его флешбеки с 8-2
+1
0
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tnec
Успехов Зоммеру, классный вратарь. Сборную всегда тащил
+4
0
+4
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Владислав Романов
Странно, что раньше его так и не забрал никакой топ клуб, очень крутой вратарь. Нойеру тяжело будет вернуть себе место в основе
+1
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vilayez
Ответ $-AGROHIM-$
что-то дешево за топового вратаря
мб потому что у него полгода контракта осталось и ему 34?
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alexis2020
Ответ $-AGROHIM-$
что-то дешево за топового вратаря
Этому Зоммеру далеко за 30
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alexis2020
Ответ Растиньяк
а где этот наследник Ноера, который сидел у них в запасе и которого они тоже украли у другого клуба?!
Только Баварии по мнению хомячков зазорно брать игроков из других клубов...
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