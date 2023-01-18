Зоммер переходит в «Баварию». Трансфер за 8+1,5 млн евро из «Гладбаха» согласован
Ян Зоммер переходит в «Баварию» из «Боруссии» Менхенгладбах.
По информации Blick, клубы Бундеслиги достигли полной договоренности о переходе 34-летнего вратаря сборной Швейцарии.
Зоммер подпишет контракт с «Баварией» как минимум до лета 2025 года. «Боруссия» получит 8 миллионов евро и бонусы.
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг уточняет, что речь идет о бонусе в 1,5 млн евро.
Напомним, «Бавария» искала замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.
Подробная статистика выступлений Зоммера доступна здесь.
25 лямов?
Это от создателей мемаса Баринова за 15?
Может поймать кураж в одном матче, но провалить 10 следующих.
Куражный - да.
Но у него на один топ матч, приходится 10 провальных.