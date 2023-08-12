Кайседо отложил медосмотр в «Ливерпуле», чтобы «Челси» мог договориться с «Брайтоном» о трансфере (talkSPORT)

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо не торопился проходить медосмотр в «Ливерпуле».

Как сообщает talkSPORT, полузащитник отложил медицинское обследование в «Ливерпуле», чтобы «Челси» получил больше времени на то, чтобы договориться с «Брайтоном».

Изначально мерсисайдцы согласовали с «Брайтаном» трансфер игрока, но позже хавбек сообщил о желании перейти в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит 115 миллионов фунтов за трансфер Мойсеса Кайседо.

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35 комментариев

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SmokingShadow
Чота не хочется видеть его в Ливере с таким подходом.Пусть идет в хаос Боули
+35
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+29
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Жирный Лукаку
Ответ SmokingShadow
Чота не хочется видеть его в Ливере с таким подходом.Пусть идет в хаос Боули
Он туда и не собирался (:
+18
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+14
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Антон Петров
Зачем подписывать игрока, который откровенно хочет в Челси? Ливерпуль не жмись, дай 50 за Лавию и купи хорошего заща на 40 лямов и состав будет укомплектован.
+14
-2
+12
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alexron7
Честно говоря, трансфер совсем не в стиле Ливерпуля. Если тип реально что-то там откладывает и всё это правда, то нахер он нужен… Ладно, нахер он нужен за 140 000 000. А если сломается ? Хоть на пару месяцев. Да тут за это пользователи сайта же сожрут с потрохами))) Ладно его, он ещё не перешёл, но уже доверия вызывает минимум. Клуб же сожрут! И даже «адаптация к системе Клоппа» не спасёт. Честно, долго не хотелось ничего комментировать, но сейчас и правда ситуация какая-то не хорошая. Ещё в начале июня говорили «все новички должны быть до предсезонки». Ладно, не получилось. Но вот этот аукцион??? Ливерпуль в принципе славился игроками, которые готовы было землю грызть ради клуба. Здесь же муть какая-то. Вон Барриоса Зенит в Ноттингем не продаёт за 12. Возьмите его за 20. Ну наверняка есть варианты. За эти деньги уж точно. Такое ощущение, что тут Маскерано и Хаби Алонсо образца 2008 года в одном лице сейчас подвезут. А на деле, это такой провал может случиться…
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Профессор из Кобхэма
Ответ EminenceGrise
Не захотел играть в легендарном клубе с действительно топовым тренером. Для того, чтобы играть в мешке за большую зарплату. Все понятно про этого персонажа.
🤡
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Марат Романов
Этот чел признавался в любви к Мю и Реалу ,саботировал тренировки ради Арсенала и сейчас собрал вещи раньше времени и сидит в Лондоне.типичный проблемный негр уже в 21 год .Так же будет из Челси убегать в Барсу какую нибудь.
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Stop1991
Ответ Марат Романов
Этот чел признавался в любви к Мю и Реалу ,саботировал тренировки ради Арсенала и сейчас собрал вещи раньше времени и сидит в Лондоне.типичный проблемный негр уже в 21 год .Так же будет из Челси убегать в Барсу какую нибудь.
100000% +++
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Football Forever
Ответ King_X
+++ Прост видит, что в Челси проще в основе быть, вот и слился Уже о многом говорит, явно такого не надо Ну и рад, что 110 сэкономит Ливерпуль, лучше на эти деньги Лавиа и защитника толкового взять
Учитывая, как раздербанили полузащиту Ливера, там основа железная была бы.
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Мансур Мадаев
Ответ Ярослав Федянин
плачь что не удалось топ полузащитника подписать
в следующем сезоне челси его продаст за копейки, как лакака, кепа фофана и другие кто был куплен за оверпрайс, этот клуб кладбище талантов
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Bellevue
Хочет играть в великом клубе
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Ярослав Федянин
Ответ EminenceGrise
Не захотел играть в легендарном клубе с действительно топовым тренером. Для того, чтобы играть в мешке за большую зарплату. Все понятно про этого персонажа.
плачь что не удалось топ полузащитника подписать
+3
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Андрюха с района
Ахаха) Ноунейм вообще без мозгов) Выбрал фк мем)
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Ярослав Федянин
Ответ Мансур Мадаев
в следующем сезоне челси его продаст за копейки, как лакака, кепа фофана и другие кто был куплен за оверпрайс, этот клуб кладбище талантов
его же брали как конкурента холланда ток что то его не видно было
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Ярослав Федянин
Ответ Мансур Мадаев
Нуньеса никуда не продают, 15 голов в первом сезоне не провал, и да он не стоил 120 лямов в отличие от поленов который приобрёл синий мешок
ну да будет лучшим бомбардиром ле
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Мансур Мадаев
Ответ Ярослав Федянин
ну да будет лучшим бомбардиром ле
ну уж лучше чем вообще за зону вылета бороться))
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Ярослав Федянин
Ответ Мансур Мадаев
есть статья об этом что его купили только для того чтобы с Холландом соревноваться, или так воздух гоняешь?
ты тупой? его брали из за того что сити купил холанда а у лидера не было топ фрв и они его взяли что б бороться с сити а нуньеса перед сезоном называли конкурентом холланда но нуньес нихуя не сделал и отправил ливер в ле
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Мансур Мадаев
Ответ Ярослав Федянин
ты тупой? его брали из за того что сити купил холанда а у лидера не было топ фрв и они его взяли что б бороться с сити а нуньеса перед сезоном называли конкурентом холланда но нуньес нихуя не сделал и отправил ливер в ле
ты тупой? его взяли потому что нужна была свежая кровь, прошёл только один сезон, делать выводы рано, но всяко лучше чем лукака за 120 лямов согласись))
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Ярослав Федянин
Ответ EminenceGrise
Да чего плакать. 12-е место. Вот с чего плакать надо. Хотя конечно по сравнению с грядущим вылетом в Чемпионшип...
капец тв тупой сидишь по одному сезону и то когда поменялся в клубе весь персонал и состав логично было для всех кроме затупков как ты что будет снижение результатов
команда 2 года назад лч брала и даже в этом провальном сезоне прошли дальше лидера в лч и не пустили 5 дома
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SmokingShadow
Кстати,Барриоса в ротацию взять было бы огненно
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Stewee
Ответ Антон Петров
Зачем подписывать игрока, который откровенно хочет в Челси? Ливерпуль не жмись, дай 50 за Лавию и купи хорошего заща на 40 лямов и состав будет укомплектован.
Затем, что это единственный оставшийся топовый опорник на рынке. Днарь из чемпионшипа за полтинник не нужен, пусть лучше тогда Байчетич играет - будет не сильно хуже, так еще и бесплатно.
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Антон Петров
Ответ Stewee
Затем, что это единственный оставшийся топовый опорник на рынке. Днарь из чемпионшипа за полтинник не нужен, пусть лучше тогда Байчетич играет - будет не сильно хуже, так еще и бесплатно.
Если бы он был днарём, то Ливерпуль не интересовался бы им в принципе.
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Capitan_RAF
Ответ Stewee
Затем, что это единственный оставшийся топовый опорник на рынке. Днарь из чемпионшипа за полтинник не нужен, пусть лучше тогда Байчетич играет - будет не сильно хуже, так еще и бесплатно.
топовый? сомневаюсь, он пока что не так уж и долго на топ уровне был, чтобы за него отдавать как за Райса.
я ещё зимой был против его трансфера в Арсенал, потому что тут переплата космическая
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Bellevue
Ответ Леонид Трунов
Наоборот не хочет
По русски же написано, хочет в Челси
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Денис Фёдоров
С таким подходом не нужен он Ливерпулю.
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