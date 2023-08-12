Кайседо отложил медосмотр в «Ливерпуле», чтобы «Челси» мог договориться с «Брайтоном» о трансфере (talkSPORT)
Мойсес Кайседо не торопился проходить медосмотр в «Ливерпуле».
Как сообщает talkSPORT, полузащитник отложил медицинское обследование в «Ливерпуле», чтобы «Челси» получил больше времени на то, чтобы договориться с «Брайтоном».
Изначально мерсисайдцы согласовали с «Брайтаном» трансфер игрока, но позже хавбек сообщил о желании перейти в «Челси».
Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит 115 миллионов фунтов за трансфер Мойсеса Кайседо.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
команда 2 года назад лч брала и даже в этом провальном сезоне прошли дальше лидера в лч и не пустили 5 дома
я ещё зимой был против его трансфера в Арсенал, потому что тут переплата космическая