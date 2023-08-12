Кайседо отложил медосмотр в «Ливерпуле», чтобы «Челси» мог договориться с «Брайтоном» о трансфере (talkSPORT)

Мойсес Кайседо не торопился проходить медосмотр в «Ливерпуле».

Как сообщает talkSPORT, полузащитник отложил медицинское обследование в « », чтобы «Челси» получил больше времени на то, чтобы договориться с « ».

Изначально мерсисайдцы согласовали с «Брайтаном» трансфер игрока, но позже хавбек сообщил о желании перейти в « ».

Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит 115 миллионов фунтов за трансфер .

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