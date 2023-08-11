Каррагер о Кайседо в «Челси»: «Боули снова потерял рассудок. 110 млн – нелепая сумма за 21-летнего»

Джейми Каррагер считает, что владелец «Челси» потерял рассудок.

Такая реакция бывшего защитника «Ливерпуля» вызвана тем, что лондонский клуб может заплатить 110 миллионов фунтов за хавбека « » .

«110 миллионов – нелепая сумма трансфера за 21-летнего парня. Боули снова потерял рассудок», – написал .

В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей в , забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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