Каррагер о Кайседо в «Челси»: «Боули снова потерял рассудок. 110 млн – нелепая сумма за 21-летнего»

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия Брайтон Мойсес Кайседо Тодд Боули Футбол

Джейми Каррагер считает, что владелец «Челси» потерял рассудок.

Такая реакция бывшего защитника «Ливерпуля» вызвана тем, что лондонский клуб может заплатить 110 миллионов фунтов за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

«110 миллионов – нелепая сумма трансфера за 21-летнего парня. Боули снова потерял рассудок», – написал Джейми Каррагер.

В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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31 комментарий

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Жирный Лукаку
То есть то, что ЛФК готов заплатить столько же – его не смущает?)
+66
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+63
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DolJun
спортс конечно такой спортс: этот твит - это рофл каррагера над самим собой, ведь буквально в предыдущем, когда мяч был на стороне ливерпуля, он написал что это отличная сделка для закрытия проблемной позиции. мда. никита, лучше уж не постить, чем постить без контекста. создается ведь впечатление, что он это на серьезных щах сказал
+64
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+62
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градус ненависти
Ответ Жирный Лукаку
То есть то, что ЛФК готов заплатить столько же – его не смущает?)
Классическое «Это другое!», из палаты мер и весов
+14
-1
+13
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Snid
Каррагер смешной.
+12
-1
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Eden Hazard
Ответ mr Gadisov
А где он говорил что это норм если Ливерпуль купит ?
в твиттере утром писал что много, но хорошая сделка) ну, это пока Кайседо в Ливерпуль переходил)
+7
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The Best
Ну да,как только Челси предложил 100+ млн за Кайседо то все говорят какой Боули сумасшедший а когда Ливерпуль предлагает 110 млн то это нормально.Лицемерие зашкаливает конечно)
+8
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alexis2020
А когда Кайседо почти перешёл в Ливерпуль, Каррагер говорил, что это хороший трансфер
+7
0
+7
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градус ненависти
Ответ The Best
Ну да,как только Челси предложил 100+ млн за Кайседо то все говорят какой Боули сумасшедший а когда Ливерпуль предлагает 110 млн то это нормально.Лицемерие зашкаливает конечно)
Что вы хотите от человека, который призывал забанить исходящие трансферы в Саудовскую Аравию, а через неделю поздравлял одноклубника, возглавившего саудовский клуб?;))
+6
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Eden Hazard
Ответ DolJun
спортс конечно такой спортс: этот твит - это рофл каррагера над самим собой, ведь буквально в предыдущем, когда мяч был на стороне ливерпуля, он написал что это отличная сделка для закрытия проблемной позиции. мда. никита, лучше уж не постить, чем постить без контекста. создается ведь впечатление, что он это на серьезных щах сказал
вот тоже не понял. Эти два твита вместе должны идти же)
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Денис Давыдов
Ответ DolJun
спортс конечно такой спортс: этот твит - это рофл каррагера над самим собой, ведь буквально в предыдущем, когда мяч был на стороне ливерпуля, он написал что это отличная сделка для закрытия проблемной позиции. мда. никита, лучше уж не постить, чем постить без контекста. создается ведь впечатление, что он это на серьезных щах сказал
Спасибо, без контекста это правда выглядит нелепо
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Ман Сити
Горит бестрофейник Кара, что игрок не выбрал его проект
+6
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Профессор из Кобхэма
В ближайшие дни Челси подпишет Кайседо, Лавию и Олисе, и это просто прекрасно)
Все позиции будут закрыты, все игроки молодые звезды.
Не знаю, что из этого получится, но выглядит интересно. Никогда не видел такой стратегии от команды такого уровня.
Ведь после ухода Зиеша и Лукаку, средний возраст команды будет около 23 лет, если не меньше)
Тьяго в свои 39 выглядит забавно в этой команде)
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Yu123
Ответ DolJun
спортс конечно такой спортс: этот твит - это рофл каррагера над самим собой, ведь буквально в предыдущем, когда мяч был на стороне ливерпуля, он написал что это отличная сделка для закрытия проблемной позиции. мда. никита, лучше уж не постить, чем постить без контекста. создается ведь впечатление, что он это на серьезных щах сказал
то понятно, а то как будто он дурачок какой-то
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JealousOne
Ответ aseke
Если честно, я тоже не понимаю. Если только для Ливерпуля и Брайтона это не часть сделки по Макалистеру. Ведь очевидно, что его купили официально слишком дешево.
отступные выплатили
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llolishe
Ответ Ман Сити
Горит бестрофейник Кара, что игрок не выбрал его проект
Брайтон сейчас может требовать у Челси сумму какую захочат за Кайседу
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Мансур Мадаев
Ответ The Best
Ну да,как только Челси предложил 100+ млн за Кайседо то все говорят какой Боули сумасшедший а когда Ливерпуль предлагает 110 млн то это нормально.Лицемерие зашкаливает конечно)
Так это что первый трансфер такой у пенсов? Фофана 85 лямов, Кепа 80, Кукурелья 70, Энцо 125, Пулишич 80 лямов, Лукаку 114 лямов, Мудрик 100 лямов, Кайседо 130 лямов, а про 50-60 которых покупали я уж и не буду говорить
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Мансур Мадаев
Ответ Профессор из Кобхэма
В ближайшие дни Челси подпишет Кайседо, Лавию и Олисе, и это просто прекрасно) Все позиции будут закрыты, все игроки молодые звезды. Не знаю, что из этого получится, но выглядит интересно. Никогда не видел такой стратегии от команды такого уровня. Ведь после ухода Зиеша и Лукаку, средний возраст команды будет около 23 лет, если не меньше) Тьяго в свои 39 выглядит забавно в этой команде)
с 12 места, возможно запрыгнут на 10, а там дальше команды по сильнее будут
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Артём Никулин
А Клопп великий стратег и гений трансферного рынка, или это другое?
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Денис Давыдов
Ответ mr Gadisov
Ахаххахаха Тогда рил клоун
это сарказм был.
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mr Gadisov
Ответ Eden Hazard
в твиттере утром писал что много, но хорошая сделка) ну, это пока Кайседо в Ливерпуль переходил)
Ахаххахаха
Тогда рил клоун
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хавбек+
чел ангажирован, но в целом мнение верное
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Contiliano
Просто оставлю это тут)

https://m.sports.ru/football/1115363934-karrager-o-liverpule-i-lavia-zaplatite-50-mln-evro-esli-dejstvitelno-e.html?
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Yu123
Каррагер знает?)
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Eden Hazard
Ответ aseke
Если честно, я тоже не понимаю. Если только для Ливерпуля и Брайтона это не часть сделки по Макалистеру. Ведь очевидно, что его купили официально слишком дешево.
да отступные там были. Ничего не поделаешь
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EKSPERT
Ответ Eden Hazard
да отступные там были. Ничего не поделаешь
В Англии вроде нет отступных
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