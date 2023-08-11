Каррагер о Кайседо в «Челси»: «Боули снова потерял рассудок. 110 млн – нелепая сумма за 21-летнего»
Джейми Каррагер считает, что владелец «Челси» потерял рассудок.
Такая реакция бывшего защитника «Ливерпуля» вызвана тем, что лондонский клуб может заплатить 110 миллионов фунтов за хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
«110 миллионов – нелепая сумма трансфера за 21-летнего парня. Боули снова потерял рассудок», – написал Джейми Каррагер.
В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Все позиции будут закрыты, все игроки молодые звезды.
Не знаю, что из этого получится, но выглядит интересно. Никогда не видел такой стратегии от команды такого уровня.
Ведь после ухода Зиеша и Лукаку, средний возраст команды будет около 23 лет, если не меньше)
Тьяго в свои 39 выглядит забавно в этой команде)
Тогда рил клоун
https://m.sports.ru/football/1115363934-karrager-o-liverpule-i-lavia-zaplatite-50-mln-evro-esli-dejstvitelno-e.html?