Контракт Кайседо с «Челси» – по схеме «8+1». Сделку на 115 млн фунтов закрывают

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Челси» близок к рекордному трансферу опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонцы согласовали с футболистом контракт сроком до июня 2031 года. В него будет включена опция продления на сезон – до июня 2032 года.

Об условиях личного контракта Кайседо договорился с «Челси» еще в конце мая. Сейчас клубы работают над закрытием сделки.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Мойсеса рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.

«Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался от перехода, так как хочет только в «Челси».

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111 комментариев

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Little-lawyer
Казалось бы Ливерпуль переиграл Челси, но Челси переиграл их переигрывание. А победитель в этой бессмысленной гонке в итоге Брайтон)
+91
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+90
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Ложный Латераль
Целая карьера+1 год)
+77
-2
+75
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2vdhrvmmzf
Ответ kk.abb
Разве ФИФА не ограничила контракты пятью годами?
Отграничили амортизацию для ФФП 5 годами, контракты на сколько угодно можно. Другой вопрос - вообще непонятно зачем челси продолжает выписывать такие длительные контракты, было бы интересно узнать
+69
0
+69
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cektor
а чего не 18+10 ??
+35
0
+35
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Борщ со сметанкой
ахахахахах вот это развод за чела с годом игры на топ уровне, спасибо Челси, что избавил Ливерпуль от позора ))) еще и на 10 лет контракт лол ))) Они же потом не спихнут его никуда, если что
+27
-7
+20
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kk.abb
Разве ФИФА не ограничила контракты пятью годами?
+22
-6
+16
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Stewart D.
Ответ cektor
а чего не 18+10 ??
с обязательством потомков доигрывать за постаревшего батю!!
+18
-2
+16
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QWertY
Самый прикол, что в Брайтоне этот шкет не делает разницу. Вчера чайки и без него показали отличный футбол, то бишь система работает. Он и близко не Канте.
Сильно Челси переплачивает за него, прям очень
+19
-6
+13
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QWertY
Ответ 2vdhrvmmzf
Отграничили амортизацию для ФФП 5 годами, контракты на сколько угодно можно. Другой вопрос - вообще непонятно зачем челси продолжает выписывать такие длительные контракты, было бы интересно узнать
Чтобы игрок за 133млн евро не покинул клуб бесплатно через 5 лет
+13
-1
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Magnus Spellbane
контракт мечты для азара
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a.k.a. DRAGON0928
надо было 8 в горизонталь повернуть
+10
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kabanchiks
Ответ Лучше нам не надо, чем
Отличный заход в сезон без опорника для Ливерпуля, при условии что пол сезона страдали из-за «просевшего» в начале года Фабиньо. Шикарный план от руководства, если я все правильно понял.
Руководство конечно мудаки ещё те. Но отдавать 110 лямов фунтов за непонятно кого это ещё больший бред
+9
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Reanimation
Черт возьми, всем желаю контракта с Боули
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Gutalin
Ответ 2vdhrvmmzf
Отграничили амортизацию для ФФП 5 годами, контракты на сколько угодно можно. Другой вопрос - вообще непонятно зачем челси продолжает выписывать такие длительные контракты, было бы интересно узнать
Игрок не сможет шантажировать, чтобы ему зарплату повысили
+6
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Pucheslav
Ответ Фанат спорта01
в 2раза переплачивает. по трансфермаркту стоит 75 млн евро а покупают за 134.
Трансфермаркет никакого отношения к реальным ценам не имеет. Это примерная оценка людей с сайта
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Лучше нам не надо, чем
Отличный заход в сезон без опорника для Ливерпуля, при условии что пол сезона страдали из-за «просевшего» в начале года Фабиньо. Шикарный план от руководства, если я все правильно понял.
+7
-2
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dr. cage
9 лет рабства..
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ariuntrius
Ответ kk.abb
Разве ФИФА не ограничила контракты пятью годами?
Ограничила УЕФА, и не сроки контракта, а сроки амортизации в бухгалтерии
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Миша Миша
Ответ dr. cage
9 лет рабства..
9 лет голова не болит о стабильном доходе 😂😂
+4
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Саид Исаев
Ответ Ложный Латераль
Целая карьера+1 год)
Ограничили амортизацию вроде 🤔
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Антуан
Ответ 2vdhrvmmzf
Отграничили амортизацию для ФФП 5 годами, контракты на сколько угодно можно. Другой вопрос - вообще непонятно зачем челси продолжает выписывать такие длительные контракты, было бы интересно узнать
Чтобы потом не улучшать условия по контракту и не ушли свободными, а только через продажу. Но это надо быть настолько уверенным в игроках. Ведь они могут через год вообще перестать играть, зачем все равно ВОСЕМЬ! Лет ты на огромной зарплате). Кстати на месте многих игроков, кому очевидно не стать звездой я бы так и сделал. Отыграл год-два для удовольствия а потом чилил.
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Leo_89
Ответ Гол в девятину
Сегодня большая сумма, а через 5-7 лет после новых сделок с условным Apple или Amazon Prime будет казаться если и не выгодной сделкой, то обычной, нормальной. Кто сегодня вспоминает Де Брюйне за 50 или даже Погба за 100 и Магуайра?
Магуайера тут каждый тур вспоминают, но посыл ясен.
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just man
Ответ Gutalin
Игрок не сможет шантажировать, чтобы ему зарплату повысили
Мы не знаем как прописана зп в этих контрактах. 1. Возможно, там заложен ежегодный рост, иначе трудно было это продать игрокам. 2. Если игрок будет играть на топ уровне, клубу все равно надо будет повышать зп, а то у игроков будут возникать вопросы. (Почему я получаю 100к в неделю, а играющие также, а то и хуже 300к условно). 3. При плохих вариантах у тебя на контракте чувак на 7 лет и тебе надо ему все это время платить. Еще не понятно как это скажется на мотивации игроков. Они по факту себя уже обеспечили на всю жизнь
+2
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Фанат спорта01
Ответ NIRVANA
Сколько это в евро? 120-130? а то у меня интернет отключили
134.
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Pucheslav
Ответ Фанат спорта01
я и не говорю что имеет. просто по факту его цена около 75млн.
По факту цена игрока это то сколько за него платят
+2
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