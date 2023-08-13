Контракт Кайседо с «Челси» – по схеме «8+1». Сделку на 115 млн фунтов закрывают
«Челси» близок к рекордному трансферу опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
По данным журналиста Фабрицио Романо, лондонцы согласовали с футболистом контракт сроком до июня 2031 года. В него будет включена опция продления на сезон – до июня 2032 года.
Об условиях личного контракта Кайседо договорился с «Челси» еще в конце мая. Сейчас клубы работают над закрытием сделки.
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за Мойсеса рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов с учетом бонусов.
«Ливерпуль» был близок к приобретению 21-летнего эквадорца за 110 миллионов фунтов, но футболист отказался от перехода, так как хочет только в «Челси».
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