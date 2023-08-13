Кейн о целях в «Баварии»: «Хочу взять все трофеи в этом сезоне. За меня заплатили 100 млн евро ради больших достижений»

Харри Кейн рассказал о целях в «Баварии» и оценил сумму своего трансфера.

«В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи. Эту цель ставит «Бавария». Думаю, если к концу сезона мы подойдем, не выиграв все трофеи, то клуб будет немного разочарован.

100 миллионов евро – это большие деньги. Я чувствую ответственность, понимаю, что должен отплатить. За меня заплатили столько ради больших достижений. Я хочу больших достижений, так что у нас одинаковые цели», – сказал Кейн.

Кейн за 100 млн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги. В топ-10 не только «Бавария»

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?