Кейн о целях в «Баварии»: «Хочу взять все трофеи в этом сезоне. За меня заплатили 100 млн евро ради больших достижений»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн деньги Футбол

Харри Кейн рассказал о целях в «Баварии» и оценил сумму своего трансфера.

«В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи. Эту цель ставит «Бавария». Думаю, если к концу сезона мы подойдем, не выиграв все трофеи, то клуб будет немного разочарован.

100 миллионов евро – это большие деньги. Я чувствую ответственность, понимаю, что должен отплатить. За меня заплатили столько ради больших достижений. Я хочу больших достижений, так что у нас одинаковые цели», – сказал Кейн.

Кейн за 100 млн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги. В топ-10 не только «Бавария»

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45 комментариев

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Evgeny Trifonov
все уже не получится
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Игорь М.
Ответ Evgeny Trifonov
все уже не получится
получится. Суперкубок за прошлый сезон идёт

P.S. Всем ответившим спасибо, я понял свою ошибку)
+29
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Royal Watcher
Что-то пошло не так видимо с самого начала…
+9
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Evgeny Trifonov
Ответ Игорь М.
получится. Суперкубок за прошлый сезон идёт P.S. Всем ответившим спасибо, я понял свою ошибку)
Суперкубок, хоть и играют победители прошлого сезона. Но он идёт в этот сезон. Иначе его бы играли в завершении прошлого, а не начале нового
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Манковский
Ответ Redhead One
Лч у пеппы увёл или это не в счёт? Но тут скорее Тухель опять со всеми разлается
ЛЧ увёл это в лотерею выиграл. У Пепа победы закономерные. В этом и есть разница между топ-тренером и шарлатанами вроде Тухеля и Рангника.
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Redhead One
Ответ Манковский
Трофеи с Тухелем. Удачи......
Лч у пеппы увёл или это не в счёт? Но тут скорее Тухель опять со всеми разлается
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Vir_Cotto
"Думаю, если к концу сезона мы подойдем, не выиграв все трофеи, то клуб будет немного разочарован"

А если к началу сезона?
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Игорь М.
Ответ therealgreenman
Команды определяются за определённые заслуги прошлого сезона, а сам розыгрыш кубка, это начало нового сезона, так что сверху человек правильно выразился…
спасибо за разъяснение!
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Манковский
Трофеи с Тухелем. Удачи......
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Максим Макеев
ну как бы все уже не выйдет🙃
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РедАктор
Ответ Игорь М.
получится. Суперкубок за прошлый сезон идёт P.S. Всем ответившим спасибо, я понял свою ошибку)
конечно нет, за новый
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therealgreenman
Ответ Игорь М.
получится. Суперкубок за прошлый сезон идёт P.S. Всем ответившим спасибо, я понял свою ошибку)
Команды определяются за определённые заслуги прошлого сезона, а сам розыгрыш кубка, это начало нового сезона, так что сверху человек правильно выразился…
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MFORCE
Один трофей как-то уже мимо прошел…
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KMFDM71
Ответ Mark Avrelii
Харри спасибо, что ты ушел с ТТХ! Теперь Тоттенхэм возьмет свой долгожданный трофей!! А Бавария, пуст немного подождет!!
Какой?? Кубок Песца?
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Vir_Cotto
Ответ Жаргал Шадапов
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Evgeny Trifonov
Ответ Overkiller
Никогда он не шёл в зачёт нового сезона, погуглите "шестибл". Это матч чемпионов, например, 2022/2023 и обладателей кубков 2022/2023, он никакого отношения к сезону 2023/2024 не имеет. Он проводится не в новом сезоне, а МЕЖДУ сезонами в подавляющем большинстве случаев. Его просто начали играть как малозначимый кубок в роли "вкатывания" в новый сезон и его торжественного (сезона) открытия. Вы ещё заявите что Ман Сити - Севилья это трофей какого то будущего 2024 года когда уже в этих соревнованиях вообще новые победители могут быть. Минусатор ну вот объясни мне, МС выиграл ЛЧ 2023, Севилья ЛЕ 2023, а играть они будут через пару дней за суперкубок 2024, когда там уже уже другие ЧЕРЕЗ ГОД будут? Ну, ты серьёзно?))
Ман Сити и Севилья выяснят кто выиграет Суперкубок 2023. Как трофей может относиться к прошлому сезону, если совершенно разные команды уже, команды меняют тренеров, полсостава, готовятся к новому сезону и играют кубок. А кубок конфедерации когда был, где играл Чемпион Мира спустя 3 года, тоже к прошлому относился?
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Evgeny Trifonov
Ответ Overkiller
Кубок Конфедераций совершенно другое. На разных континентах чемпионаты проводятся по разному, они не синхронизированы между собой. И периодически команды-победительницы собирают для такого мини-турнира. Здесь же речь про неизменный постоянный ежегодный цикл, одинаковый у всех в рамках УЕФА.
По вашей логике Суперкубок должен называться Суперкубок 22/23, но он называется именно Суперкубок 2023 на официальном сайте УЕФА. Соответственно и он не имеет отношения к прошлому сезону
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alexis2020
Верните в Баварию Нагельсманна
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Торт Спартак
Он имеет ввиду все оставшиеся трофеи?)))
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Mark Avrelii
Харри спасибо, что ты ушел с ТТХ! Теперь Тоттенхэм возьмет свой долгожданный трофей!! А Бавария, пуст немного подождет!!
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alexis2020
Ответ Alex Metallov
А что если Бавария с приходом Кейна, станет как Тоттенхэм
С Тухелем вполне возможно
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Cearvm
Классный настрой у Кейна. Даже Бундеслигу захотелось посмотреть.
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Dmitry Belikov
свои 25 мячей за сезон он точно забьет, но кроме чемпионата и, может быть, кубка Германии, больше ничего не возьмёт.....
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Alex Metallov
А что если Бавария с приходом Кейна, станет как Тоттенхэм
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Isshin88
Один уже взял.
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