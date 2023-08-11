«Тоттенхэм» разрешил Кейну пройти медосмотр для «Баварии»

Харри Кейн очень близок к переходу в «Баварию» из «Тоттенхэма».

По данным Bild, 30-летний форвард сборной Англии получил разрешение от лондонцев на прохождение медосмотра в Мюнхене.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» на 100 миллионов евро плюс 20 млн в виде возможных бонусов. Решение было за игроком. Затем стали писать о сомнениях Кейна по поводу перехода.

Теперь же «Баварии» нужно поработать над финальными финансовыми деталями трансфера. Речь идет о выплатах посредникам и агентам и прочих бонусах.

Контракт Кейна с « » действует до 2024 года. Статистику форварда можно найти здесь.

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