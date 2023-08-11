«Тоттенхэм» разрешил Кейну пройти медосмотр для «Баварии»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн агенты деньги Футбол

Харри Кейн очень близок к переходу в «Баварию» из «Тоттенхэма».

По данным Bild, 30-летний форвард сборной Англии получил разрешение от лондонцев на прохождение медосмотра в Мюнхене.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» на 100 миллионов евро плюс 20 млн в виде возможных бонусов. Решение было за игроком. Затем стали писать о сомнениях Кейна по поводу перехода.

Теперь же «Баварии» нужно поработать над финальными финансовыми деталями трансфера. Речь идет о выплатах посредникам и агентам и прочих бонусах.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику форварда можно найти здесь

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28 комментариев

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ponso
- Кейнов продаёте?
- нет, на медосмотр отправляю.
- здоровое.
+40
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+36
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Ебздрогыч
Правильно, передумать после пройденного медосмотра будет гораздо эпичнее
+23
-2
+21
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alexis2020
Ответ Velirpa
в ТТХ единственный топарь - Сон, а не Деревейн.
Был бы Кейн деревянным - не забил 30 голов, кстати сиквелы звёздных войн хуже приквелов и тем более оригинальной трилогии
+4
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+3
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a2wai
Мир содрогнулся, узнав о том, что Тоттенхем решил не делать из Кейна полного раба и все же позволить пройти медосмотр.
+2
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ariuntrius
Ответ Ебздрогыч
Правильно, передумать после пройденного медосмотра будет гораздо эпичнее
Не пройти его
+1
0
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Men77
Ответ privet100
За пару лет игры с командой как Бавария, даже нападающий Тоттенхема сможет ЛЧ взять!
2001, 2013. 2020. Пару лет может не хватить
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Дмитрий Крутенко
Хорошие маркетологи у Тоттенхема. Дать потрогать товар, что бы ощутили себя владельцем тогда уже они согласятся его купить по предложенной маркетологами цене.
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Josep
аж не верится, что это наконец может произойти..
ну удачи Гарри. надеюсь, Леви не найдёт ещё какую-то нелепую причину отказа..
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Overkiller
Да просто решили сами не напрягаться, пусть Бавария нахаляву сделает. Получат от них заключение что всё ок, ну и ништяг, к сезону готов значит, спасибо немцам за услугу))
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Рахил Тагиев
зря. надо брать лучшего бомбардира апл. ну выиграет он германию раза 3-4, может цепанет лч, но стать лучшим бомбардиром и шпор и апл - превыше.
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med-a-lion
Ответ ponso
- Кейнов продаёте? - нет, на медосмотр отправляю. - здоровое.
это точно лучший коммент месяца
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Аморалинни
Ответ alexis2020
Был бы Кейн деревянным - не забил 30 голов, кстати сиквелы звёздных войн хуже приквелов и тем более оригинальной трилогии
Приквелы > ОТ
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alexis2020
Ответ Аморалинни
Приквелы > ОТ
Разве что третий эпизод
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Дороф
Ответ Дмитрий Крутенко
Кто быстрее перейдет Кейн в Баварию или Мбаппе в Реал?) Или все же их уделают Неймар и Барселона?)
По Неймару: Пока были предложения из МЛС и от арабов.
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Константин Веденин
Ответ Дмитрий Крутенко
Кто быстрее перейдет Кейн в Баварию или Мбаппе в Реал?) Или все же их уделают Неймар и Барселона?)
Кайседо в Ливерпуль
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Alex Morhan
Ответ Рахил Тагиев
зря. надо брать лучшего бомбардира апл. ну выиграет он германию раза 3-4, может цепанет лч, но стать лучшим бомбардиром и шпор и апл - превыше.
Ну, при удачном раскладе за эти 4 года по контракту можно и ЗМ взять, если выдаст топовейший сезон
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