Кейн перейдет в «Баварию» за 100+20 млн евро. Контракт – на 4 года

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Фабрицио Романо Футбол

Харри Кейн перейдет в «Баварию».

По данным Фабрицио Романо, сделка закрыта, форвард сборной Англии перейдет в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100 млн евро, еще 20 млн предусмотрено в качестве бонуса.

Кейн подпишет четырехлетний контракт. Сегодня англичанин вылетает в Германию.

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71 комментарий

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Инженер Управляющий
поздравляю болельщиков Баварии! удачи Кейну, заслужил выиграть титулы)
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Даниил Чуносов
Добби свободен
+38
-4
+34
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Человек1991
120 лимонов трансфер , 80 подписной бонус , 200 лимонов за 4 года ЗП , итого почти пол миллиарда ! )) ... Фанаты Баварии: мы возьмём Кейна бесплатно ! ))
Какой еще подписной бонус?
+19
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+16
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AnMe
Осталось подписать и завтра за трофеем выскочить))
+ У Баварии отличный шанс побороться за ЛЧ
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Leo_89
Ответ DolJun
очень жаль. так никто из пары кейн-леви ничему и не научится. баварию можно поздравить - отличный нап, есть еще вопрос как англичанин заиграет не на острове: адаптация и прочее, но думаю все будет ок. да и ширер может быть спокоен
Это не тот случай, когда могут начаться проблемы адаптироваться. Кейн, во-первых, профи и кучу сезонов играет на уровне АПЛ. А, во-вторых, в Германии ну все почти рвут: Левандовски в 30+, Вернер клал пачки, Хаверц клал пачки, а чем Кейн хуже?
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Yuri Chi
Ширер выдохнул
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PhilippLahm
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Какой еще подписной бонус?
Да никакой, не свободный агент же. А человеку просто набросить пожирнее надо.
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Александр Колосов
Ответ Вадим Сидоров
Лучше бы конечно в МЮ - было бы интереснее, а так чемпионская гегомония Баварии дойдёт до 15 сезонов((
Леви принципиально не хотел продавать его в клубы АПЛ.
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Человек1991
120 лимонов трансфер , 80 подписной бонус , 200 лимонов за 4 года ЗП , итого почти пол миллиарда ! )) ... Фанаты Баварии: мы возьмём Кейна бесплатно ! ))
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+5
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Вадим Сидоров
Лучше бы конечно в МЮ - было бы интереснее, а так чемпионская гегомония Баварии дойдёт до 15 сезонов((
+5
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Александр Колосов
Удачи Кейну, он заслужил своей карьерой взять хоть какой-то трофей.
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headmaster
Рад за Кейна. Правильное решение!
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DolJun
очень жаль. так никто из пары кейн-леви ничему и не научится. баварию можно поздравить - отличный нап, есть еще вопрос как англичанин заиграет не на острове: адаптация и прочее, но думаю все будет ок. да и ширер может быть спокоен
+9
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Александр Колосов
Ответ Misson
Тоттенхэм в сезоне 22/23 8 место. Тоттенхэм в сезоне 23/24 13 место. А там и очищение пердивом. Леви это заслужил.
Ну с Кейном было бы еще одно 8 место, а потом бесплатный уход главного актива
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mrkmbai
Ответ DolJun
согласен. но англичане есть англичане - за редким исключением все деревенеют за пределами англии
Высыхают когда не достаточно дождя
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Антон Фалафель
Леви дожал этот немецкий лимон до последней капельки💪💪💪
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Aylin Magerramli
оффтоп Романо написал что Брайтон принял предложение Ливерпуля по кайседо на 110 млн фунтов
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Вадим flanec
Ну наконец то, это свершилось. Надеюсь, я больше не буду писать, что Кейн - бестрофейник.
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denimo21
Леви все таки добился своего. Выжал по максимуму с трансфера
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AR Hongover
Когда-то боссы Баварки орали, что они не будут тратить такие бабки в принципе. А тут 100 минимум за 30+летнего
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Marcus-light
Ответ Человек1991
120 лимонов трансфер , 80 подписной бонус , 200 лимонов за 4 года ЗП , итого почти пол миллиарда ! )) ... Фанаты Баварии: мы возьмём Кейна бесплатно ! ))
Максимальные 400 млн - не почти полмиллиарда, извините. Так можно далеко зайти.
Но вообще интересно посмотреть, что у мюнхенцев с ФФП после этого будет
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SexyCow
Этим утром Гарри Кейна везли в аэропорт Станстед, в пути ему сказали не лететь в Мюнхен. Повернулся назад. В настоящее время он находится в семейном доме недалеко от аэропорта и ждет разрешения на полет. «Тоттенхэм» пытается изменить сделку в последнюю минуту

📰 SkySport

Работать с «Тоттенхэмом» это ужас какой-то, так подходить не профессионально к вопросам трансферов, это отвратительно.
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Я всех их сделал
Тяжело представить Тоттенхэм без Кейна, казалось что он всегда там будет играть. Осталось Леви эти 100 млн с умом вложить в новых игроков, а не как 10 лет назад с Бэйлом, когда накупили барахла на деньги от его продажи, всяких Шадли и Кирикешей, да и Сольдадо только с пенальти забивал. Бавария конечно провернула атипичную для себя сделку, такие деньги за не совсем молодого уже игрока без опыта игры вне АПЛ, но скорее всего их союз с Кейном будет удачный ввиду специфики атакующего футбола в Мюнхене и универсальности самого Кейна, который долгие годы на своём горбу тащил шпор и кажется что умеет в футболе теперь всё.
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arspurs9
435 матчей, 280+64, 11 сезонов подряд, новая ступень для клуба.
Спасибо за всё, легенда, удачи дальше.
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Born is the King
Топ трансфер для Баварии
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