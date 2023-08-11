Кейн перейдет в «Баварию» за 100+20 млн евро. Контракт – на 4 года
Харри Кейн перейдет в «Баварию».
По данным Фабрицио Романо, сделка закрыта, форвард сборной Англии перейдет в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100 млн евро, еще 20 млн предусмотрено в качестве бонуса.
Кейн подпишет четырехлетний контракт. Сегодня англичанин вылетает в Германию.
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+ У Баварии отличный шанс побороться за ЛЧ
Но вообще интересно посмотреть, что у мюнхенцев с ФФП после этого будет
📰 SkySport
Работать с «Тоттенхэмом» это ужас какой-то, так подходить не профессионально к вопросам трансферов, это отвратительно.
Спасибо за всё, легенда, удачи дальше.