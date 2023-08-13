Милитао пропустит до 9 месяцев после разрыва «крестов». Они с Куртуа могут вернуться в апреле

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Тибо Куртуа Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао пропустит почти весь сезон из-за разрыва «крестов».

Как пишет As, на восстановление от травмы защитнику «Реала» потребуется не менее девяти месяцев.

Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщает, что при оптимистичном сценарии Эдер вернется на поле через 6 месяцев. Это минимальный срок восстановления. Однако некоторые источники в «Реале» полагают, что на лечение бразильцу потребуется не менее 9 месяцев. В таком случае он вернется на поле в апреле, одновременно с Тибо Куртуа.

Милитао травмировал колено в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней – 10 августа аналогичную травму на тренировке получил Тибо Куртуа.

Статистику 25-летнего защитника «Мадрида» и сборной Бразилии можно изучить здесь.

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101 комментарий

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cektor
Рамоса пора возвращать))
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Bal Lb
Жесть просто с травмами. Ещё сезон не начался, а двух основных игроков уже не увидим до апреля следующего года.
+28
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Егор Колосов
Ответ Muhammad Juraev
Милитао здоровья, а глорам реала немного скромности!
На что ты обижен? Уже раз 5 написал какие фанаты Реала глоры, как говорится "Я бегал за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
+28
-4
+24
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Отец Абду
Ответ cektor
Рамоса пора возвращать))
И отдать 9 - номер, он забьет несколько голов головой ( он умеет) с подачи Винисиуса, Беллингема:)
+17
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Фран
Такие травмы - это худшее, что есть в футболе. Вне зависимости от клубных пристрастий нужно пожелать скорее восстановиться. Гвардиола не зря говорит про перегруженность календаря и нагрузку на игроков чрезмерную. Этот сезон вновь будет очень длинным и ближе к Евро вылетит ещё не один игрок, к сожалению.
+9
-1
+8
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Йети
К полуфиналам ЛЧ восстановятся
+6
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LaffyTaffy
Ответ Йети
К полуфиналам ЛЧ восстановятся
😁😁😁
+3
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prutikanne
Скорейшего выздоровления Милитао. Двое травм крестов в Мадриде за три дня ужас
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Леха Л
Ответ alexey alexeev
перес должен извиняться перед Серхио на коленях
Извиняться за что? Перес предлагал ему конкракт на 1 год на приемлемых условиях, Рамос хотел два. В реале никому в возрасте не дают контракты больше года. Не хочешь- дверь открыта
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Andrey Ashhabadskiy
доигрались
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Очевидное невероятное
все из-за болельщиц реала
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NottinghamForest79
плохо
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belikovda.90
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Здоровья! Хороший защ, хоть я не люблю защей с таким стилем. Но он топ
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Homelender_666
Ответ Babyboy
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👍👍👍👍👍
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Карма
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ZamoRano
Сезон для Реала закончен, вратаря нет, лучшего защитника нет, нападающего нет. Мне жаль беллингема.
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Сан Икер
Ответ ZamoRano
Плинтус гений как пишут гл0*ы Реала!!
незнаю что там с физтренером - глянул на Милитао - просто подвернул ногу. С Куртуа непонятно - возможно и тренер виноват, хотя грузит ли он вратарей как полевых ?
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buryat
Ответ Егор Колосов
С каких пор какой-то узбек решает кто достоин, а кто нет?
К чему сделан акцент на национальности? То есть был бы это не узбек, а русский, то имел бы право определять "достойность"?
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vcaireac
Ответ alexey alexeev
перес должен извиняться перед Серхио на коленях
Или Рамос?Что то ты попутал.
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Егор Колосов
Ответ Muhammad Juraev
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С каких пор какой-то узбек решает кто достоин, а кто нет?
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ponso
Ответ Егор Колосов
С каких пор какой-то узбек решает кто достоин, а кто нет?
Надеешься от него умный аргументированный ответ получить?)
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Wirtgen
Жёстко конечно. Выздоровления!
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ZamoRano
Плинтус гений как пишут гл0*ы Реала!!
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Yuriy Matochkin
Ответ cektor
Рамоса пора возвращать))
Да, тот то никогда не рвал кресты)
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songbilong
Ответ Artyom Yesayan
Ага, точно, Черепашка подтвердит...
второй раз было официальное предложение? нет? цыц
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