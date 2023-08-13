Милитао пропустит до 9 месяцев после разрыва «крестов». Они с Куртуа могут вернуться в апреле

Эдер Милитао пропустит почти весь сезон из-за разрыва «крестов».

Как пишет As, на восстановление от травмы защитнику « » потребуется не менее девяти месяцев.

Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщает, что при оптимистичном сценарии Эдер вернется на поле через 6 месяцев. Это минимальный срок восстановления. Однако некоторые источники в «Реале» полагают, что на лечение бразильцу потребуется не менее 9 месяцев. В таком случае он вернется на поле в апреле, одновременно с .

травмировал колено в матче 1-го тура против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней – 10 августа аналогичную травму на тренировке получил Тибо Куртуа.

Статистику 25-летнего защитника «Мадрида» и сборной Бразилии можно изучить здесь.

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