Милитао пропустит до 9 месяцев после разрыва «крестов». Они с Куртуа могут вернуться в апреле
Эдер Милитао пропустит почти весь сезон из-за разрыва «крестов».
Как пишет As, на восстановление от травмы защитнику «Реала» потребуется не менее девяти месяцев.
Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщает, что при оптимистичном сценарии Эдер вернется на поле через 6 месяцев. Это минимальный срок восстановления. Однако некоторые источники в «Реале» полагают, что на лечение бразильцу потребуется не менее 9 месяцев. В таком случае он вернется на поле в апреле, одновременно с Тибо Куртуа.
Милитао травмировал колено в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.
Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней – 10 августа аналогичную травму на тренировке получил Тибо Куртуа.
Статистику 25-летнего защитника «Мадрида» и сборной Бразилии можно изучить здесь.
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