Куртуа может пропустить весь сезон из-за разрыва «крестов». Вратарь «Реала» восстановится не раньше апреля

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа может пропустить весь сезон из-за травмы.

Сегодня стало известно, что вратарь «Реала» порвал крестообразную связку колена и перенесет операцию. Бельгиец получил травму на тренировке команды. 

По информации Carrusel Deportivo, Тибо получил повреждение, когда делал сэйв. Вратарь опирался на левую ногу, и у него подвернулось колено. 

В лучшем случае Куртуа сможет вернуться на поле в апреле следующего года, сообщает The Athletic. Но есть вероятность того, что голкипер вообще не сможет сыграть в новом сезоне. 

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126 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Де Хеа в Реал. В этот раз никакой факс не встанет на пути Давида
+76
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+73
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Vladik Fartusov
Хоть я и за барсу, но здоровья ему!
+28
-7
+21
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Remedy
Мoдeр, да что с тобой не так ёпт? Удаляешь безобидный коммент в адрес клоуна, который тут вообще себе всё что угодно позволяет в комментах! Видимо такой же..
+18
-4
+14
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ML26
Ответ Fma wozo
Комментарий скрыт
Мне нравится когда говорят, что кто-то обречён ещё до начала сезона😀
+17
-3
+14
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Ilya_Panchenko
Ответ Oleg Olegov
Это получается из топов Реал и Бавария заходят в сезон по сути без основного вратаря? На рынке есть кто-то? Мб уже обсуждали, но другие ветки не успел толком глянуть.
Де Хеа
+15
-3
+12
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Cruel Snake
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Бывают же такие. И даже не удивительно, что фанат сине-гранатовых ФК Мем
+22
-10
+12
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DenizKios
Это огромнейшая потеря
В прошлых удачных сезонах половина успеха в перчатках Куртуа
+7
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ZA.RMA
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
🤡
+17
-11
+6
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razoblachitel
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
вот есть глоры роналду и глоры месси, каждые занимаются тут тем что восхваляет своего кумира. но мессибоев отличает то, что они на ветках своих "врагов" сидят больше чем на других и оставляют вот такие комментарии
+11
-6
+5
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marchellinos
Ответ Vladik Fartusov
Хоть я и за барсу, но здоровья ему!
Любой адекватный болельщик так скажет!
+6
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Remedy
Мoдeр, да что с тобой не так ёпт? Удаляешь безобидный коммент в адрес клоуна, который тут вообще себе всё что угодно позволяет в комментах! Видимо такой же..
тут они совсем в последнее время неадекватные
Банят даже за слово, которым Ди Мария называет Мессе, ну и сказка еще есть такая "Белоснежка и семь Месь".
+12
-7
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Uragan Boy
Реал будет бесстрофейным
+11
-7
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Fma wozo
Ответ Ночной кошмар Логинова
Повторяюсь себе это почаще 😁
повторяй себе это чаще!!))) один уже стёрли у тя))))
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SaH4r.
Ответ Cruel Snake
Бывают же такие. И даже не удивительно, что фанат сине-гранатовых ФК Мем
у всех клубов есть такие🤡: у Реала - сикарио и кака гоат, у Барсы - ригоберка с гуру, у Челси - должун с шулером и т.д
+5
-1
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Очевидное невероятное
лучше бы травму носа получил
+3
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bogdan21101987@icloud.com
Эх , рано Буффон закончил карьеру ! )
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razoblachitel
Ответ GuruFutbola
Может мне еще поплакать? 🤣
ты и так частенько тут это делаешь
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ mr kovalsky
Комментарий удален пользователем
осторожно с проклятием, тебе бумерангом прилетит
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Will Turner
и те кто хоронили де хеа с его якобы ужасной игрой сейчас пишут, что это отличный вариант для реала
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kokomelon
Ответ Oleg Olegov
Это получается из топов Реал и Бавария заходят в сезон по сути без основного вратаря? На рынке есть кто-то? Мб уже обсуждали, но другие ветки не успел толком глянуть.
Де Хеа есть, но нынешний он не похож на топ вратаря. Если вернет свою уверенность, то может стать отличным вариантом.
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Fma wozo
прощай 👃 нос.ты свое дело сделал
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britva
А можно и доннарумму забрать из Парижа
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андрей быцюк
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
не будь так строг к себе
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marchellinos
Ответ Ilya_Panchenko
Де Хеа
Донарумму молено перехватить. Если ещё не поставил подпись.
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ML26
Ответ Fma wozo
это факт мальчик!
Фактом это будет после 38 матчей, а пока можешь побыть в лёгком напряжении)
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