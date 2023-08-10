Куртуа может пропустить весь сезон из-за разрыва «крестов». Вратарь «Реала» восстановится не раньше апреля

Тибо Куртуа может пропустить весь сезон из-за травмы.

Сегодня стало известно, что вратарь « » порвал крестообразную связку колена и перенесет операцию. Бельгиец получил травму на тренировке команды.

По информации Carrusel Deportivo, Тибо получил повреждение, когда делал сэйв. Вратарь опирался на левую ногу, и у него подвернулось колено.

В лучшем случае сможет вернуться на поле в апреле следующего года, сообщает The Athletic. Но есть вероятность того, что голкипер вообще не сможет сыграть в новом сезоне.

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