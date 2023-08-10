Куртуа может пропустить весь сезон из-за разрыва «крестов». Вратарь «Реала» восстановится не раньше апреля
Тибо Куртуа может пропустить весь сезон из-за травмы.
Сегодня стало известно, что вратарь «Реала» порвал крестообразную связку колена и перенесет операцию. Бельгиец получил травму на тренировке команды.
По информации Carrusel Deportivo, Тибо получил повреждение, когда делал сэйв. Вратарь опирался на левую ногу, и у него подвернулось колено.
В лучшем случае Куртуа сможет вернуться на поле в апреле следующего года, сообщает The Athletic. Но есть вероятность того, что голкипер вообще не сможет сыграть в новом сезоне.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
В прошлых удачных сезонах половина успеха в перчатках Куртуа
Банят даже за слово, которым Ди Мария называет Мессе, ну и сказка еще есть такая "Белоснежка и семь Месь".