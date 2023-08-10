Куртуа о травме: «Никогда не ждешь, что придется пройти через такое. Нужно сделать все, чтобы вернуться сильнее»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа высказался после травмы крестообразных связок.

31-летний бельгиец из-за травмы колена, полученной на тренировке, рискует пропустить весь сезон.

«Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.

Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление», – написал вратарь «Реала» в инстаграме.

Фото: instagram.com/thibautcourtois

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30 комментариев

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Отец Абду
Здоровья, Тибо! Как человек может быть неидеальным, но как вратарь один из лучших за последние 5-6 лет... Это точно
+46
-3
+43
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марк макаров
Здоровья Тибальту! ТОП-1 вратарь в последние годы. Очень серьезная потеря для Мадрида.
+32
-6
+26
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Азиз Ибодуллаев
Ответ wadwill13
жаль... эта травма вообще невовремя. обьясню: предистория- когда кто-то получает тяжёлую травму это конечно плохо, но с этим клубы могут жить и подстраиваться. в решающие моменты сезона это может повлиять на результат, например условно в четвертьфинале лиги чемпионов с какой нибудь Баварией отсутствие главного вратаря может сказаться сильно. на дистанции это не сильно зависит итоговое место но зависит. я к тому что провал полный не будет ни в каком клубе... а теперь по делу. почему травма в это аремя это огроменнная проблема и провал: 1) старт сезона, а значит надо ставить вратаря и скатываться с ним месяца 2 с защитникам чтобы было понимание примерно на 60-80 процентов. если вернётся основной вратарь то он долго будет входить сезон посередине его, а это январские матчи которые идут сплошняком и каждый из них может жёстко повлиять на психологиюлюбого топового вратаря после травмы, плюс важные матчи в феврале в лиги чемпионов где вратарь после десткой травмы сначала долго вкатывался а потом из за отсутствие с командой подготовки будет разное физическое состояние на дистанции и когда условно состав реала будет начинать пиковая форму на всех набирать за сезон то именно куртка в неё никогда не войдёт по вышеназванной причине. что опять же точно скажется на лч и на важных матчах второго сезоне в чемпионате и кубке ( можете спорить но с тренерами по физподготовке и историческом опыту вы проиграет так как это факт). 2) реал сейчас полностью формирует новую команду, по факту желает основу под новый небоскрёб, на это надо время. и выпадение одного топового основного игрока значительно снизит насально обучение команды с нуля и построение стиля в зависимости от игроков. то есть на простой язык реал меняет всю полузащиту на парней примерно одного возраста чтобы они росли и развивались в личном скиле, командном понимании, тактической обучении. и вратарь это тот кто кричит при оборонной составляющей после потери мяча. вернее один из тех в реале кто может "напихать" вовремя за косяки имея вес слова в клубе. плюс именно вратарь чаще начинает атаки от своих ворот первым паром в центр или выкидывает руками(это точнее передача) именно первый пас на одного из креативных игроков в центре ( это закон игры со смольного футбольного обучения во всем мире). то есть этот игрок будет заменён. Всё это приведёт к тому что молодые в центре будут иметь на несколько игроков меньше в составе клуба кто своим весом слова может им подсказать с высоты опыта и фигуры в мировом футболе, плюс выход из обороны будет труднее из за класса вратаря ( куртка один из лучших в мире по этому делу и никакой дублей не заменит процент выхода из обороны в атаку с подключением вратаря) и когда они что-то начнут понимать и чуть чуть налаживать процентов на 20-40 понимание к ним придёт тотдядька на тренировки к которому они снова должны будут привыкать но только уже без тренировочных подготовки и лагерей а сразу в матчах что гарантирует процент потери мяча определённый, откат на шаг или два в понимании между полузащитой и защитой,посадка линии полузащиту метров на 5 к своим воротам ( если вы не понимаете что 5 метров это сильно роняет то вы не понимаете в футболе очень многого), сложность работы опорной зоны с креативщиками. и если фланги так же не смогут вернуть быстро понимание то у реала будут жёсткие проблемы во всех матчах на дистанции. а теперь учтём что тренер с ярко выраженной склонность к построению защиты, доверием в игрокам и верой в них и мало замен, плюс он делает акцент в атаке на быстрые контратаки вместо позиционок. и это всё уже сейчас у специалистов вызывает ужас
ясно и кратко, спс
+26
0
+26
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SaH4r.
Ответ Max Zhomkov
это он на товарняках кресты порвал? обидно
на товарняках он самовольно ушел из расположения сборной, а кресты порвал на тренировке
+16
-3
+13
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нерд халилович
Ответ wadwill13
жаль... эта травма вообще невовремя. обьясню: предистория- когда кто-то получает тяжёлую травму это конечно плохо, но с этим клубы могут жить и подстраиваться. в решающие моменты сезона это может повлиять на результат, например условно в четвертьфинале лиги чемпионов с какой нибудь Баварией отсутствие главного вратаря может сказаться сильно. на дистанции это не сильно зависит итоговое место но зависит. я к тому что провал полный не будет ни в каком клубе... а теперь по делу. почему травма в это аремя это огроменнная проблема и провал: 1) старт сезона, а значит надо ставить вратаря и скатываться с ним месяца 2 с защитникам чтобы было понимание примерно на 60-80 процентов. если вернётся основной вратарь то он долго будет входить сезон посередине его, а это январские матчи которые идут сплошняком и каждый из них может жёстко повлиять на психологиюлюбого топового вратаря после травмы, плюс важные матчи в феврале в лиги чемпионов где вратарь после десткой травмы сначала долго вкатывался а потом из за отсутствие с командой подготовки будет разное физическое состояние на дистанции и когда условно состав реала будет начинать пиковая форму на всех набирать за сезон то именно куртка в неё никогда не войдёт по вышеназванной причине. что опять же точно скажется на лч и на важных матчах второго сезоне в чемпионате и кубке ( можете спорить но с тренерами по физподготовке и историческом опыту вы проиграет так как это факт). 2) реал сейчас полностью формирует новую команду, по факту желает основу под новый небоскрёб, на это надо время. и выпадение одного топового основного игрока значительно снизит насально обучение команды с нуля и построение стиля в зависимости от игроков. то есть на простой язык реал меняет всю полузащиту на парней примерно одного возраста чтобы они росли и развивались в личном скиле, командном понимании, тактической обучении. и вратарь это тот кто кричит при оборонной составляющей после потери мяча. вернее один из тех в реале кто может "напихать" вовремя за косяки имея вес слова в клубе. плюс именно вратарь чаще начинает атаки от своих ворот первым паром в центр или выкидывает руками(это точнее передача) именно первый пас на одного из креативных игроков в центре ( это закон игры со смольного футбольного обучения во всем мире). то есть этот игрок будет заменён. Всё это приведёт к тому что молодые в центре будут иметь на несколько игроков меньше в составе клуба кто своим весом слова может им подсказать с высоты опыта и фигуры в мировом футболе, плюс выход из обороны будет труднее из за класса вратаря ( куртка один из лучших в мире по этому делу и никакой дублей не заменит процент выхода из обороны в атаку с подключением вратаря) и когда они что-то начнут понимать и чуть чуть налаживать процентов на 20-40 понимание к ним придёт тотдядька на тренировки к которому они снова должны будут привыкать но только уже без тренировочных подготовки и лагерей а сразу в матчах что гарантирует процент потери мяча определённый, откат на шаг или два в понимании между полузащитой и защитой,посадка линии полузащиту метров на 5 к своим воротам ( если вы не понимаете что 5 метров это сильно роняет то вы не понимаете в футболе очень многого), сложность работы опорной зоны с креативщиками. и если фланги так же не смогут вернуть быстро понимание то у реала будут жёсткие проблемы во всех матчах на дистанции. а теперь учтём что тренер с ярко выраженной склонность к построению защиты, доверием в игрокам и верой в них и мало замен, плюс он делает акцент в атаке на быстрые контратаки вместо позиционок. и это всё уже сейчас у специалистов вызывает ужас
Не дочитал, но на всякий случай минус поставил бы...
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chiscuid
Тяжелая травма, скорейшего выздоровления Куртуа от болельщика Барсы, один из лучших вратарей последних лет.
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ZA.RMA
Здоровья, Тибо..
Мадрид будет страдать без тебя, и это очевидно 💯
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VuNePonimaete
Куртуа главный творец всех побед Реала последних лет, не передать словами, какая это потеря. Здоровья
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<~Inter~>
Вообще непонятно каким вернётся. Всё же для вратарей редкая травма
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ABJORA
Я ууу
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Эльдар Сулейманов
на вид, довольный как удав)
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songbilong
понравился после финала ЛЧ прошлого года, такого бойца в Реале после Роналду и Рамоса вообще не видел, финал вытащил он, спасибо ему за это конечно
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Альберт Багаутдинов
Всё жду куда Де Хеа пойдет, идеальный вариант для клуба и игрока!
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Итачи Учиха
Мне кажется, Наваса возьмут. Проверенный временем вариант+ недорогой. Тибо по вратарским меркам ещё молод и вряд ли сильно просядет в навыках даже после такой серьезной травмы.
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Иван Иванов
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Де Брюйне, разлогинься, мы тебя узнали.
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-2
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Михо
Какая то напасть с топ вратарями, Нойер, теперь Куртуа. Но Тибо хоть на тренировке поломался, как профи, а Ману подвел свой клуб, как болельщик Баварии я крайне в нем разочарован
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Злобный Конь
Ответ Axmat Cecenov
Пишут что при вынесе мяча от ворот, у него нога " пошла" и сразу хруст.
Крем и Хруст?
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Злобный Конь
Ответ Montenegro Serbian
Я канеш понимаю что он на эмоциях и ему обидно......но он там книгу с философско-ванильными цитатами нашёл?
ВКонтакте обитает,не иначе.
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Фруктовый Кефир
Нужно брать Диого Косту из Порту (хороший вратарь), Наваса, Буну. Но Де Хеа не нужен, он никакой
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M93
Здоровья Тибо и надеемся, что вернётся таким же сильным.
+1
-1
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