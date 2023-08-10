Куртуа о травме: «Никогда не ждешь, что придется пройти через такое. Нужно сделать все, чтобы вернуться сильнее»
Тибо Куртуа высказался после травмы крестообразных связок.
31-летний бельгиец из-за травмы колена, полученной на тренировке, рискует пропустить весь сезон.
«Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.
Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление», – написал вратарь «Реала» в инстаграме.
Фото: instagram.com/thibautcourtois
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