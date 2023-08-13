Эдер Милитао порвал «кресты» в матче 1-го тура Ла Лиги – спустя 2 дня после Куртуа

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Атлетик Ла Лига травмы Тибо Куртуа Эдер Милитао Футбол

У Эдера Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Защитник «Реала» травмировал колено в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

Сегодня «Реал» официально сообщил, что после обследования у Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни центрального защитника прооперируют.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней – 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.

Статистику 25-летнего защитника «Мадрида» и сборной Бразилии можно изучить здесь.

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155 комментариев

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dr. cage
#####ц

Наверно нужно возвращать Рамоса..
+124
-11
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corazón blanco
Ответ серёга124
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Радоваться травмам, пускай и игрока принципиального соперника - это клиника.
+103
-6
+97
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mufc05
Берите Магваера
+61
-3
+58
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f0rmoceft
Два ключевых игрока рвут кресты в течении двух дней. Это проклятье какое-то...
+59
-6
+53
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Bazarjoque
Выздоравливай Эдер✊🏻
+58
-6
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dr. cage
Ответ Фёдор Кузнецов
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3 человека на весь сезон..
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ серёга124
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Серега 124 это низко
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Surviving
Павар 30 млн: спец-скидка для старых друзей.
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corazón blanco
Это просто жесть, сил и здоровья Эдеру! Сезон начинается как нельзя хуже, нападающего нет, вратарь выбыл на весь сезон, основной защитник тоже. Караул.
+15
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Данияр Жумабекович
Ответ иц а мэн
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не неси чушь. Если б эта карма работала, игроки Барсы слегли после победы над Челси в 2009
+14
-4
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Фёдор Кузнецов
Ответ Philstone
Комментарий удален пользователем
Так у Эдера нога неудачно поехала, тут просто невезение
+11
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Z i Z u
Вот это поворот. Начало сезона жёсткое какое-то.
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King_X
Ппц
Два ключевых игрока и две дикие травмы
При Пинтусе такого обычно не бывало, нагрузки вроде грамотно распределяет
+10
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artemka07
Ответ King_X
Ппц Два ключевых игрока и две дикие травмы При Пинтусе такого обычно не бывало, нагрузки вроде грамотно распределяет
Так, а причем тут Пинтус, если у него нога поехала в эпизоде?
+5
0
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VuNePonimaete
Реал кто-то точно проклял. Не бывает такого, что два ключевых игрока за два дня получают травму крестов.
Может быть Рамоса вернуть на сезон?
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Madcomposer
Ответ Philstone
Комментарий удален пользователем
Причем тут физподготовка? Кресты вообще не зависят от неё, им дико не везёт просто.
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Cakefabregas
Ответ иц а мэн
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Не вижу связи и смысла
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Eziiko
Умники кресты вообще не зависят от физподготовки,это просто невезение,так что хватит поливать говном мед штаб Реала
+12
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King_X
Ответ dr. cage
#####ц Наверно нужно возвращать Рамоса..
Кстати, реально ок вариант
Если Маркиньоса не вариант у шейхов выцепить, то больше на ум и не приходят подходящие игроки по уровню
+6
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andyon
Реалу надо на эмблему крест возвращать
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Axmat Cecenov
Ответ Фруктовый Кефир
Это у него уже вторые кресты? Считай, карьера пошла под откос. Как на хорошем защитнике, на нем можно ставить крест
Когда было первый раз? Ты наверное путаешь его с кем то. У него первый крест
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madrilenos
Ответ King_X
Ппц Два ключевых игрока и две дикие травмы При Пинтусе такого обычно не бывало, нагрузки вроде грамотно распределяет
так как вчера у него певернулось калено, там бы никакой Пинтус не помог.... ну и отвратительный газон сыграл свою роль!
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Данияр Жумабекович
Ответ Yerken Bektemir
Теперь и Мбаппе не нужен. Надо эти деньги на ловуху и защитника потратить
Реал самодостаточный клуб, денег у Переса на всех хватит. Хотя черепаха уже прогнулся перед шейхами, снова. Ситуация с двумя ключевыми игроками очень печальна
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Профессор из Кобхэма
Ответ Eziiko
Умники кресты вообще не зависят от физподготовки,это просто невезение,так что хватит поливать говном мед штаб Реала
В смысле не зависят?
Перегрев мышц, идет больше нагрузка на связки и они рвутся.
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Ильгам Давлет
Ответ серёга124
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не чего человеческого
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