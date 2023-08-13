Эдер Милитао порвал «кресты» в матче 1-го тура Ла Лиги – спустя 2 дня после Куртуа
У Эдера Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Защитник «Реала» травмировал колено в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.
Сегодня «Реал» официально сообщил, что после обследования у Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни центрального защитника прооперируют.
Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней – 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.
Статистику 25-летнего защитника «Мадрида» и сборной Бразилии можно изучить здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
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