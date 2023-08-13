Эдер Милитао порвал «кресты» в матче 1-го тура Ла Лиги – спустя 2 дня после Куртуа

У Эдера Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Защитник « » травмировал колено в матче 1-го тура против « » (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

Сегодня «Реал» официально сообщил, что после обследования у диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни центрального защитника прооперируют.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней – 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь .

Статистику 25-летнего защитника «Мадрида» и сборной Бразилии можно изучить здесь.

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