Куртуа порвал крестообразную связку на тренировке «Реала». Вратаря прооперируют

Вратарь «Реала» Тибо Курта порвал «кресты».

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, футболист получил повреждение на тренировке мадридской команды. Он уходил в слезах.

Вскоре «Мадрид» официально сообщил, что бельгиец порвал крестообразную связку колена. Игрока прооперируют.

В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провел 31 матч и пропустил 29 голов. Подробную статистику вратаря можно найти здесь.

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