Куртуа порвал крестообразную связку на тренировке «Реала». Вратаря прооперируют

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Курта порвал «кресты».

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, футболист получил повреждение на тренировке мадридской команды. Он уходил в слезах. 

Вскоре «Мадрид» официально сообщил, что бельгиец порвал крестообразную связку колена. Игрока прооперируют.

В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провел 31 матч и пропустил 29 голов. Подробную статистику вратаря можно найти здесь

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252 комментария

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Джейме Ланнистер
Похоже Де хеа так и дождался перехода в Реал. Не вижу норм вариантов для замены Куртуа. А с Де хеа можно на 2 года подписать контракт
+215
-5
+210
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vzi
Ответ Дядя Тима
Огромная потеря если диагноз подтвердится ,здоровья Тибо! Ну что ,возвращаем кейлора )?
Можно еще Де Хеа подписать. Закрыть гештальт с факсом 2015.
+97
-4
+93
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Денис
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Да что ты такое несешь? Это здоровье человека! За что карма?
+94
-6
+88
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ZA.RMA
Спасибо, пока….сезон окончен)))

Тибо здоровья🥲
+73
-7
+66
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13lapa13
это катастрофа....
+30
-1
+29
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Дядя Тима
Огромная потеря если диагноз подтвердится ,здоровья Тибо!
Ну что ,возвращаем кейлора )?
+27
-4
+23
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Direct free kick
Ответ Джейме Ланнистер
Похоже Де хеа так и дождался перехода в Реал. Не вижу норм вариантов для замены Куртуа. А с Де хеа можно на 2 года подписать контракт
Де Хеу бы в Рому. Патрисиу в топ 5 худших вратарей прошедшей серии А по сэйвам. В ЛЕ пусть стоит португалец, в серии А испанец. Мечты
+29
-6
+23
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XavIniesta2008-2015
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ужасно, но у отбитой части фанов Барсы сегодня праздник... ужас
Как будто отбитые фанаты Реала не радуются проблемам Барселоны
Очень жаль, что с Куртуа такое произошло. Надеюсь, что подпишете Де Хеа
+28
-7
+21
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scuderiafan
Здоровья Тибо! От болельщика Барселоны
+19
-2
+17
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sports!
Вот это вот потеря потерь 😭😭 Можно доиграть без Мбаппе сезон, а вот без Куртуа нельзя 😱
+20
-3
+17
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Азамат
Ответ Джейме Ланнистер
Похоже Де хеа так и дождался перехода в Реал. Не вижу норм вариантов для замены Куртуа. А с Де хеа можно на 2 года подписать контракт
Согласен
+11
-2
+9
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гилберт
Ремонтируйте факс и звоните Де Хеа.
+12
-3
+9
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Tyrone Woodley
Ответ Геннадий Чеботарев
он свой выбор сделал и сейчас он идёт лесом.
А почему это не действует по отношению к Мбаппе? Он же плюнул в лицо РМ, но ты его ждешь как мама первенца
+10
-2
+8
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
ужасно, но у отбитой части фанов Барсы сегодня праздник... ужас
+32
-24
+8
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Дядя Артем
Ответ Ебздрогыч
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за что карма
+11
-3
+8
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Tyrone Woodley
Ответ sports!
У Де Хеа и Кепы нарисовывается отличная возможность
Два вратаря привозилы, очень прям кстати к Карвахалю и другим клоунам в защите.
+14
-7
+7
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Dmitry Stepanov
Ответ Direct free kick
Де Хеу бы в Рому. Патрисиу в топ 5 худших вратарей прошедшей серии А по сэйвам. В ЛЕ пусть стоит португалец, в серии А испанец. Мечты
денег не хватит
+7
0
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david lamer
Ответ Дядя Тима
Огромная потеря если диагноз подтвердится ,здоровья Тибо! Ну что ,возвращаем кейлора )?
разрыв, подтвердили, нужна операция
+7
0
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Egor Aleksandrovich
Ответ rude.
Ого, фантастический шанс для Лунина.
какой еще шанс? 200% будут замену искать основного воротчика.
+7
-1
+6
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
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ууу, как страшно)
+17
-11
+6
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Fma wozo
пусть я не болельщик Реала, но здоровье это главное, выздоравливай
+6
0
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vzi
Ответ Direct free kick
Или извиниться перед Кейлором Навасом за кинжал в спину
Да какой кинжал в спину?
Ему давали играть в последний сезон, но он уже начинал потихоньку привозить еще раньше.
Пристроили его в солидный клуб (Псж).
Расстались по-доброму.
О чем речь вообще?..
+9
-4
+5
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Radik_2.0
де Хеа, что тут думать то. бесплатно, тем более
+5
0
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ostap&mio&dio
Ответ Футбол, хоккей итд
Куртуа скорейшего выздоровления. Может зря Буффон карьеру завершил? Есть ещё один вариант - Войцех....
Ковалевски?
+4
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Василий Леонов
Ответ a2wai
А вот и вариант для Де Хеа подъехал)
Де Хеа без Магуаера - деньги на ветер
+4
0
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