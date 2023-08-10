Куртуа порвал крестообразную связку на тренировке «Реала». Вратаря прооперируют
Вратарь «Реала» Тибо Курта порвал «кресты».
Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, футболист получил повреждение на тренировке мадридской команды. Он уходил в слезах.
Вскоре «Мадрид» официально сообщил, что бельгиец порвал крестообразную связку колена. Игрока прооперируют.
В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провел 31 матч и пропустил 29 голов. Подробную статистику вратаря можно найти здесь.
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Тибо здоровья🥲
Ну что ,возвращаем кейлора )?
Очень жаль, что с Куртуа такое произошло. Надеюсь, что подпишете Де Хеа
Ему давали играть в последний сезон, но он уже начинал потихоньку привозить еще раньше.
Пристроили его в солидный клуб (Псж).
Расстались по-доброму.
О чем речь вообще?..