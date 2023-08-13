Милитао повредил колено в матче с «Атлетиком». Защитник «Реала» покидал поле в слезах

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в первом туре Ла Лиги.

Бразилец вышел в стартовом составе своей команды на матч против « » (2:0, второй тайм) и был вынужден покинуть поле на 50-й минуте.

потерял равновесие во время борьбы за мяч с и упал на газон. Он не смог продолжить игру и покидал поле в слезах. Футболист « » травмировал левое колено.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал» (0:2, второй тайм).

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