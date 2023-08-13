Милитао повредил колено в матче с «Атлетиком». Защитник «Реала» покидал поле в слезах

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига травмы Эдер Милитао Ойан Сансет Футбол

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в первом туре Ла Лиги.

Бразилец вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Атлетика» (2:0, второй тайм) и был вынужден покинуть поле на 50-й минуте. 

Милитао потерял равновесие во время борьбы за мяч с Ойаном Сансетом и упал на газон. Он не смог продолжить игру и покидал поле в слезах. Футболист «Реала» травмировал левое колено. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал» (0:2, второй тайм). 

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19 комментариев

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corazón blanco
Просто какое-то проклятие преследует Мадрид. Выглядело все довольно серьезно. Надеюсь, что все обойдется, здоровья Эдеру и скорейшего возвращения в строй!
+23
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AnMe
Так вот оно что, а то я увидел новость в инст и лента резко обновилась, так и не догнал.
Вот это жесть. Скорейшего выздоровления! У Мадрида не очень удачно сезон начался, травмы никому не пожелаешь. Очень Серьезные потери.
+11
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Ophiomorph
Ответ corazón blanco
Просто какое-то проклятие преследует Мадрид. Выглядело все довольно серьезно. Надеюсь, что все обойдется, здоровья Эдеру и скорейшего возвращения в строй!
Да не надо нагнетать, не выглядело оно серьёзно: ушёл на своих ногах и особо не хромал. Если думать про плохое: кресты, то это точно больнее, чем это. И к тому же он уже на скамейке, а это хороший признак.
+9
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LaffyTaffy
Первый тур, а у Реала уже полный швах по травмам…
+2
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Royal Watcher
Не дай Бог вторые кресты, здоровья…
+3
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Пепси пеналдувич
Жесть, вторая травма ключевого игрока( Гюлер еще).
+4
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rigobersong
Да уже любому понятно, что в реале используют гормоны роста, но не могут люди так вылетать, посмотрите на того же Камавингу, пришел хлюпиком и за год набрал на фаоме безумную форму:) Вот и организм не справляется и от такого быстрого набора начинает все рваться:) Или железный Азар, который в АПЛ играл без травм много лет, взял и просто так вылетел:)) Давно пора проверить уже этот клуб на допинг:) Это я без всяких шутеечеу говорю, хотя вряд ли болельщики реала могут критически мыслить:))
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Pavel Gurin
Так ладно , кто там в свободных агентах есть?
Капитан?
Нет, капитан Серхио Рамос
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Кирилл Куропов
Ответ Ophiomorph
Да не надо нагнетать, не выглядело оно серьёзно: ушёл на своих ногах и особо не хромал. Если думать про плохое: кресты, то это точно больнее, чем это. И к тому же он уже на скамейке, а это хороший признак.
сам рвал кресты, сначала было очень больно,но потом все отошло и с порванными крестами ходить можно. другое дело если задело мениск,то да,там уже на своих двоих проблематично двигаться
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Фран
Ответ rigobersong
Да уже любому понятно, что в реале используют гормоны роста, но не могут люди так вылетать, посмотрите на того же Камавингу, пришел хлюпиком и за год набрал на фаоме безумную форму:) Вот и организм не справляется и от такого быстрого набора начинает все рваться:) Или железный Азар, который в АПЛ играл без травм много лет, взял и просто так вылетел:)) Давно пора проверить уже этот клуб на допинг:) Это я без всяких шутеечеу говорю, хотя вряд ли болельщики реала могут критически мыслить:))
Милитао с его ростом гормоны не нужны, Реал с предсезонкой похоже начудил знатно, игроки просто самоубиваются. Анчи, сколько его помню, не умеет готовить команду к старту и к первой половине сезона, в Милане это было постоянно. Но по поводу Азара - это ерунда. Человек исполнил мечту, кушал от души, отдыхал и наслаждался жизнью. В Испании еда как ни крути лучше, он большую часть контракта даже поломанным не был. Это отговорки для прессы. Да и АПЛ всё таки гораздо более плюшевая лига, чем Ла Лига. Юркий и маленький Давид Сильва вращал всю АПЛ как хотел. АПЛ осталась суровой лигой только для ретроградов или любителей мантры "дождливым вечером в Стоке Месси бы ничего не выиграл".
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