Милитао повредил колено в матче с «Атлетиком». Защитник «Реала» покидал поле в слезах
Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в первом туре Ла Лиги.
Бразилец вышел в стартовом составе своей команды на матч против «Атлетика» (2:0, второй тайм) и был вынужден покинуть поле на 50-й минуте.
Милитао потерял равновесие во время борьбы за мяч с Ойаном Сансетом и упал на газон. Он не смог продолжить игру и покидал поле в слезах. Футболист «Реала» травмировал левое колено.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал» (0:2, второй тайм).
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вот это жесть. Скорейшего выздоровления! У Мадрида не очень удачно сезон начался, травмы никому не пожелаешь. Очень Серьезные потери.
Капитан?
Нет, капитан Серхио Рамос