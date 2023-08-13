«Юве» может предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира «Сассуоло» Берарди и отдать Соуле

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди Матиас Соуле Футбол

«Ювентус» заинтересован в лучшем бомбардире «Сассуоло».

По информации SportItalia, туринский клуб может предложить за 29-летнего полузащитника Доменико Берарди компенсацию, близкую к 20 миллионам евро. Также «Ювентус» может отдать «нероверди» 20-летнего хавбека Матиаса Соуле в рамках сделки.

В прошлом сезоне Берарди забил 12 голов (7 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 26 матчах Серии А, став лучшим игроком «Сассуоло» по обоим показателям.

Соуле провел за «Ювентус» 13 игр в чемпионате-2022/23 и записал в свой актив 1 гол.

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9 комментариев

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TheItalian204
лет 10 назад брать надо былл
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Алексей Гусев
Ответ TheItalian204
лет 10 назад брать надо былл
лет 10 назад он не ехал.
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TheItalian204
Ответ Алексей Гусев
лет 10 назад он не ехал.
Это да
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Алексей Гусев
Ригоберке передайте "половину прав на него и Дзадзу соответственно...с условием того что одного выкупает один клуб, другого второй, Беррарди отказался перейти, потому Дзадза и ушел в Юве"
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Дмитрий Шмелев
Почему не оставить суле и не дать ему второй шанс, хотя и первого особо не было, зачем гнаться за белыми воронами ечли у юве прекрасная молодёжь, я не понимаю и денег особо нет и давать шанс не хотят!?
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rigobersong
Кстати Юве до этого же покупал на него права, потом обратно в Сассуало продавал:))
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Алексей Гусев
Ответ TheItalian204
Это да
самое обидное не то что не ехал, а то что вместо него пришлось выкупать права на Дзадзу тогда.
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Всеволод Волков
Ответ TheItalian204
лет 10 назад брать надо былл
10 лет назад и взяли) Он же был игроком Ювентуса, только его оставили в аренде Сассуоло. А потом Сассуоло его выкупил у Юве.
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