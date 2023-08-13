«Юве» может предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира «Сассуоло» Берарди и отдать Соуле

«Ювентус» заинтересован в лучшем бомбардире «Сассуоло».

По информации SportItalia, туринский клуб может предложить за 29-летнего полузащитника компенсацию, близкую к 20 миллионам евро. Также «Ювентус» может отдать «нероверди» 20-летнего хавбека в рамках сделки.

В прошлом сезоне Берарди забил 12 голов (7 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 26 матчах Серии А, став лучшим игроком « » по обоим показателям.

Соуле провел за « » 13 игр в чемпионате-2022/23 и записал в свой актив 1 гол.

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