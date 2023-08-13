«Юве» может предложить 20 млн евро за лучшего бомбардира «Сассуоло» Берарди и отдать Соуле
«Ювентус» заинтересован в лучшем бомбардире «Сассуоло».
По информации SportItalia, туринский клуб может предложить за 29-летнего полузащитника Доменико Берарди компенсацию, близкую к 20 миллионам евро. Также «Ювентус» может отдать «нероверди» 20-летнего хавбека Матиаса Соуле в рамках сделки.
В прошлом сезоне Берарди забил 12 голов (7 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 26 матчах Серии А, став лучшим игроком «Сассуоло» по обоим показателям.
Соуле провел за «Ювентус» 13 игр в чемпионате-2022/23 и записал в свой актив 1 гол.
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