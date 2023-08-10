«Монако» покупает Закарию у «Юве» за 20 млн евро. Туринцы получат процент от перепродажи хавбека

Теги Монако Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Денис Закария Футбол

Денис Закария перейдет в «Монако» из «Ювентуса».

Клубы договорились о трансфере швейцарского полузащитника за 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Туринцы также получат значительную долю от суммы следующей продажи игрока. 

Монегаски также согласовали с футболистом условия личного контракта. Ему еще предстоит пройти медосмотр. 

В прошлом сезоне Закария провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Алешин
Ответ Curry30
Иной раз не понимаю, зачем Юве забирает хороших игроков, не использует их толком, а потом продает. Не один Закария с этим столкнулся
Фамилия Аллегри о чем-нибудь говорит?
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кинглер
по хорошей цене продали, неужели Джунтоли умеет продавать или это единичный случай
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Curry30
Иной раз не понимаю, зачем Юве забирает хороших игроков, не использует их толком, а потом продает. Не один Закария с этим столкнулся
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern Munich Mia San Mia
Ювентус хорошо продал игрока, на которого больше не рассчитывал. Тем более, что покупался у Мёнхенгладбаха за 5 млн
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Juve storia di un grande amore
Игрок неплохой, но Юве скорее просто не его команда. Очень жаль, что не прижился, но удачи ему в Монако.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдуард Храпач
видно монако возвращается к адекватной политике! топ трансфер по их меркам.
а юве...ладно, посмотрим на работу Джунтуоли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mako Mako
Монако хотел за 22 купить, но продали за 20
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДимГриКад
Ответ Curry30
Иной раз не понимаю, зачем Юве забирает хороших игроков, не использует их толком, а потом продает. Не один Закария с этим столкнулся
Ювентус забирает, а Аллегри не пускает, они не входят в его супер тактику, вот и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий