«Монако» покупает Закарию у «Юве» за 20 млн евро. Туринцы получат процент от перепродажи хавбека

Денис Закария перейдет в «Монако» из «Ювентуса».

Клубы договорились о трансфере швейцарского полузащитника за 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Туринцы также получат значительную долю от суммы следующей продажи игрока.

Монегаски также согласовали с футболистом условия личного контракта. Ему еще предстоит пройти медосмотр.

В прошлом сезоне провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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