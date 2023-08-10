«Монако» покупает Закарию у «Юве» за 20 млн евро. Туринцы получат процент от перепродажи хавбека
Денис Закария перейдет в «Монако» из «Ювентуса».
Клубы договорились о трансфере швейцарского полузащитника за 20 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Туринцы также получат значительную долю от суммы следующей продажи игрока.
Монегаски также согласовали с футболистом условия личного контракта. Ему еще предстоит пройти медосмотр.
В прошлом сезоне Закария провел семь матчей в АПЛ за «Челси», выступая за клуб на правах аренды. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
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а юве...ладно, посмотрим на работу Джунтуоли