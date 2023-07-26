Кафу: «Неймар – феномен. Он лучше Месси, Роналду, де Брюйне и любого другого игрока в плане техники»
Кафу считает, что Неймар сильнее Лионеля Месси и Криштиану Роналду в плане техники.
«Он феномен. В плане техники он один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет.
В плане техники Неймар лучше Месси, в плане техники он лучше Криштиану Роналду, де Брюйне и любого другого игрока, которого можно себе представить. У него впечатляющие способности.
Неймар – игрок, на которого мы всегда возлагаем наши надежды в сборной Бразилии. Бразильская сборная – это одна команда с Неймаром и совсем другая без него. Он действительно делает разницу», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brasil.
А если не считать это оскорблением, то в мире было много игроков, с супер техникой, о которых говорят как о кудесниках мяча. Тот же Робиньо, Куарежма, Нани, Карвальо и много ещё игроков, у которых техника была на высшем уровне, которым позавидовали бы многие игроки мирового уровня.
как показывает практика, иметь супер технику, не равно быть лучшим из лучших в футболе. для этого оказывается нужно иметь характер, менталитет, нужен упорный труд, здоровье что бы травмы не мешали, адекватное окружение и много ещё факторов.
А так да, как говорит Кафу, то как иногда Неймар обращается с мячом завораживает, и да, он лучше в плане техники (именно в танцах с мячом) чем Роналду, Месси или Де Брейне.
Владимир Федотов
Да,безусловно талант, пытается играть зрелищно, что нравится зрителям, но не хватает какой то монолитности. В этом плане тот же Роналдиньо играл и зрелищно и как то в целом посолидней смотрелся.
Ты прям как моя жена, постоянно просишь извиняться за каждый чих. Ну ок, если задел не обессудь.
но впредь, ты прямо можешь сказать мне, не писать и не отвечать на твои комменты, а не угрожать ЧС.
я думал что нахожусь на спортивном ресурсе, где можно общаться на сплртивные темы, но у тебя фантазии какие-то непонятные.
ещё раз не обессудь.