Кафу: «Неймар – феномен. Он лучше Месси, Роналду, де Брюйне и любого другого игрока в плане техники»

Теги ПСЖ Кафу Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кевин де Брюйне Интер Майами Футбол

Кафу считает, что Неймар сильнее Лионеля Месси и Криштиану Роналду в плане техники.

«Он феномен. В плане техники он один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет.

В плане техники Неймар лучше Месси, в плане техники он лучше Криштиану Роналду, де Брюйне и любого другого игрока, которого можно себе представить. У него впечатляющие способности.

Неймар – игрок, на которого мы всегда возлагаем наши надежды в сборной Бразилии. Бразильская сборная – это одна команда с Неймаром и совсем другая без него. Он действительно делает разницу», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brasil. 

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70 комментариев

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Blaumerc
Ответ Человек1991
Кафу так оскорбить Месси это просто фу ))
если считать это оскорблением, то он оскорбил не только Месси, но и Роналду, Де Брейне и любого другого игрока.
А если не считать это оскорблением, то в мире было много игроков, с супер техникой, о которых говорят как о кудесниках мяча. Тот же Робиньо, Куарежма, Нани, Карвальо и много ещё игроков, у которых техника была на высшем уровне, которым позавидовали бы многие игроки мирового уровня.
как показывает практика, иметь супер технику, не равно быть лучшим из лучших в футболе. для этого оказывается нужно иметь характер, менталитет, нужен упорный труд, здоровье что бы травмы не мешали, адекватное окружение и много ещё факторов.
А так да, как говорит Кафу, то как иногда Неймар обращается с мячом завораживает, и да, он лучше в плане техники (именно в танцах с мячом) чем Роналду, Месси или Де Брейне.
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леннорыч-абрамович
"Всяк кулик своё болото хвалит"
Владимир Федотов
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ScaryClown//1
согласен,Неймарито гений,в топ5 лучших бразильцев в истории.
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Politruk
К сожалению, одной техники недостаточно чтобы стать великим.
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David Aprasidze
Ответ Пирс Морган
Неймар сам признавал, что Месси в техническом плане лучше него в своем интервью. Но мнение Кафу это мнение Кафу. https://youtu.be/qo6Xz2UFX0g
Это называется скромность и тактичность
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ScaryClown//1
Ответ igls54
Неймар - фуфло, профигачивший свой безграничный талант
Неймар гений
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G_Batigol
А удар, пас в технику входит? Тогда он точно не лучший. У него классный прием мяча и дриблинг, но у Месси дриблинг более полезный.
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Zakal
Ответ Adam Almurzaev
А Неймар не великий?
робинье великий?Они на одной ступени с ним.Великий это Роналдиньо,Роналдо,Ривалдо
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Metalloid
Я помню попался шортс ПСЖ, где они останавливали мяч, падающий с высоты, били по воротам по движущайся цели, надо было попасть и тд. Черепашка тогда дико бесился, у него не получалось, а Ней мяч останавливал просто наглухо, попал тоже попытки с третьей. Месси показали, как он мяч не стал останавливать, а на ногу поймал и почеканил )
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Men77
Как по мне Неймар сильно переоценен
Да,безусловно талант, пытается играть зрелищно, что нравится зрителям, но не хватает какой то монолитности. В этом плане тот же Роналдиньо играл и зрелищно и как то в целом посолидней смотрелся.
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David Aprasidze
Ответ DolJun
таких как неймар - в каждой бразильской фавеле пучок за рубль, будем откровенны. тот же винисиус чем тебе не неймар или малком. просто неймара пиарили начиная лет с 17, сейчас эндрик и роке будут два неймара.
Со времен Робинье не вспомню ни одного сопоставимого.
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Grime Font
Ответ Красный чай
Настолько эффективный что псж не знает куда его сейчас деть.
держу в курсе, они не могут продать лучшего игрока в своей истории из-за его ЗП.
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Grime Font
Ответ Красный чай
Ну и что? От футболистов нужна эффективность и продуктивность а не нарезки для ютуба, в здравом уме ни кого из названных игрок не променяют на него.
хорошо что Неймар эффектный и эффективный
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Илья Мурашов
До Месси Неймару далеко. Впереди Роналду однозначно. Но одной техники мало, чтобы быть лучшим. Вообще, к заявлению Кафу нужно относиться скептически. Он хвалит своего соотечественника. К примеру, Кафу говорит, что Бразилия лучше с Неймаром. КА 2019 - Неймар пропустил турнир из-за травмы, Бразилия чемпион. КА 2021 - Неймар играл, Бразилия проиграла Аргентине. Ну и где он делает разницу? Да и вообще поздно хвалить и возлагать надежды на игрока, которому больше 30-ти с вечными травмами и вечеринками на уме.
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Рома Каиш
у Кафу склероз. Есть только один Феномен.
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8sq8bzqfby
Ответ Blaumerc
ты сильно деградируешь Должун. иногда мне кажется что футбол это не твоё.
Кажется? Да тут невооруженным глазом заметно, что он ничего в нем не смыслит. Чел восхваляет сбитого летчика Азара и в то же время поносит лучшего бомбардира в истории Бразилии Неймара. О чем тут вообще можно говорить…
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юра георгиевский
Ответ ScaryClown//1
Неймар гений
А ты - второй, после него.
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Rocco777
Ответ Ман Сити
Техника техникой, но до футбольного интеллекта Де Брюйне он не дорастет никогда.
ты то начал болеть за шити когда ? ну точно не тогда когда 8-1 от беднейшего клуба апл которого сейчас нет в АПЛ.
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Adam Almurzaev
Ответ Politruk
К сожалению, одной техники недостаточно чтобы стать великим.
А Неймар не великий?
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Mega• Battman
я сам фанат роналду. и мне нравиться игра месси. но тут я согласен с кафу только в одном, то что неймар лучше их по технике. я видел молодого Неймара за которым было интересно смотреть. но он не лучший в технике. самый лучший это роналдиньо. парень из футзала поднялся на большой где всех одним касанием оставлял смотреть его техники со стороны .
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igls54
Неймар - фуфло, профигачивший свой безграничный талант
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Spartakus1984
Ответ Финансист101
Неймар действительно самый техничный игрок, которого я видел, по-моему даже техничнее Роналдиньо. Но я относительно молодой, может тут у кого-то более запоминающаяся фигура подходит под титул самого техничного игрока)
Техниченее Рональдинье лично я никого не видел.У каждого свое мнение.
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Rocco777
Ответ Ман Сити
Для чемпионата Франции наверное, для остального сорри
да ты на самом деле тупой мальчишка. а я еще спорю с тобой. да еще и на нефора смахиваешь по почерку. тфьу епт
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Имя Фамилия
Ответ Ман Сити
Техника техникой, но до футбольного интеллекта Де Брюйне он не дорастет никогда.
КДБ хорош тем, что максимально быстро принимает самые простые решения. Его футбол прост и состоит из весьма ограниченного кол-ва мувов, пасы в свободные зоны, 100500 навесов за матч авось кто-то замкнёт, удары на отмашь и беготня с высунутым языком, в этом всём он максимально хорош. Но его навыки плеймейкинга оставляют желать лучшего, он по прежнему не умеет диктовать темп, действует прямолинейно и предсказуемо. Когда смотришь игру Неймара там всегда намного больше мысли.
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Blaumerc
Ответ DolJun
ты сильно душнишь, блаумерк. не в моих правилах кидать людей в чс без причины, но хочу напомнить, что ты еще в прошлый раз не извинился за подобную навязчивость. так зачем ты мне написываешь? тебе кажется что это сайт знакомств?
после комментов на подобии твоих, постоянного нытья на счет извинений, ты ещё смеешь говорить что я душнила?
Ты прям как моя жена, постоянно просишь извиняться за каждый чих. Ну ок, если задел не обессудь.
но впредь, ты прямо можешь сказать мне, не писать и не отвечать на твои комменты, а не угрожать ЧС.
я думал что нахожусь на спортивном ресурсе, где можно общаться на сплртивные темы, но у тебя фантазии какие-то непонятные.
ещё раз не обессудь.
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