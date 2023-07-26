Кафу: «Неймар – феномен. Он лучше Месси, Роналду, де Брюйне и любого другого игрока в плане техники»

Кафу считает, что Неймар сильнее Лионеля Месси и Криштиану Роналду в плане техники.

«Он феномен. В плане техники он один из лучших игроков, которых я видел за последние 20 лет.

В плане техники Неймар лучше , в плане техники он лучше , и любого другого игрока, которого можно себе представить. У него впечатляющие способности.

– игрок, на которого мы всегда возлагаем наши надежды в сборной Бразилии. Бразильская сборная – это одна команда с Неймаром и совсем другая без него. Он действительно делает разницу», – сказал бывший защитник сборной в интервью TNT Sports Brasil.