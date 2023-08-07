Месси забил 64-й гол со штрафного, до Бекхэма – 1. У Роналду – 60
Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.
Сегодня 35-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.
Это 64-й гол прямым ударом со штрафного в карьере Лионеля. У форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.
Опережают Месси по этому показателю Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65).
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Зико — 62, раз парня с 60 голами указали.
70% штрафных были с 30+ метров сумасшедшей силы удар по траектории сверху-вниз.
Мог бы и больше положить, но в сб.Бразилии приходилось делить штрафной с Роналдиньо.
один переходит в команду на последнем месте и тащит её наверх.
другой переходит в топ-гранды (сначала европейские, потом в верблюд-лигу), и наоборот, топит их вниз.
вот и вся разница
- забил 800+ голов за карьеру, всю карьеру играя атакующим полузащитником
- больше всех забивает из-за пределов штрафной
- в топ-6 по голам со штрафных (в топ-1, если учитывать только европейские лиги)
- по xg в среднем забивает за сезон на 8-10 голов больше ожидаемого (единственный, кто так умеет)
- идеальная подкрутка
- идеальная точность, почти все удары летят строго по углам, а не по центру
Бразил конечно велик, но из 150 голов в его карьере - 100 в Европе 50 вне Европы ! Из них штук 15-20 он положил вне Европы !
Эта так, что не говорили, что Месси забивал только в МЛС и если бы в Европе играл к 70 бы не дошёл
уже за сотку было бы , если бы не роналдиньо и Хави )
За последние 8 лет Месси положил 55 голов из-за штрафной, у ближайшего 28 мячей Дибала.
Месси намного чаще забивает штрафные последние 10 лет чем Криш.
Криш хорошо бил штрафные до 2012-2014, и был прекрасный удар
Но после он будто разучился бить издалека.