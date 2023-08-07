Месси забил 64-й гол со штрафного, до Бекхэма – 1. У Роналду – 60

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Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.

Сегодня 35-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.

Это 64-й гол прямым ударом со штрафного в карьере Лионеля. У форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.

Опережают Месси по этому показателю Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65).

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39 комментариев

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Не знаю сколько лет длилась карьера Роналдиньо, но его 66 голов со штрафного впечатляют
+66
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+65
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Ответ Серхио Гарсио
Не знаю сколько лет длилась карьера Роналдиньо, но его 66 голов со штрафного впечатляют
Как раз таки штрафные он всегда забивал. На пике на спаде в запое и тд. В любой форме их клал.
+29
0
+29
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Можно было бы упомянуть и Диего — 62
Зико — 62, раз парня с 60 голами указали.
+26
-3
+23
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Пора собирать экстренное совещание хиджаб лиги, чтобы каждый матч альнасра начинался с тренировки кринжи штрафных до 10-ой минуты)
+27
-15
+12
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Ты не поверишь, но в Европе больше всех голов со штрафных у Месси. Жуниньо 30+ голов забил в Бразилии и Катаре, Бекхэм 10+ в МЛС))
+13
-2
+11
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Жуниньо топ. Штрафные как пенки клал.
+7
-1
+6
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Бразил конечно в середине 00-х знатно лупил штрафные
70% штрафных были с 30+ метров сумасшедшей силы удар по траектории сверху-вниз.
Мог бы и больше положить, но в сб.Бразилии приходилось делить штрафной с Роналдиньо.
+4
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Ответ BARCA_10
помню той же Барсе в 1/8 в 2009 году с левого фланга закрутил
А я помню как он Мадриду метров с 35 на силу положил)
+5
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Ответ ML26
У Жуниньо, конечно, сумасшедшая цифра. Причем он мог абсолютно на любой вкус штрафной положить
помню той же Барсе в 1/8 в 2009 году с левого фланга закрутил
+4
0
+4
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У Жуниньо, конечно, сумасшедшая цифра. Причем он мог абсолютно на любой вкус штрафной положить
+7
-3
+4
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топ-3 по штрафным по итогу точно будет.

один переходит в команду на последнем месте и тащит её наверх.

другой переходит в топ-гранды (сначала европейские, потом в верблюд-лигу), и наоборот, топит их вниз.

вот и вся разница
+11
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Ответ VERBLYUD
Ты не поверишь, но в Европе больше всех голов со штрафных у Месси. Жуниньо 30+ голов забил в Бразилии и Катаре, Бекхэм 10+ в МЛС))
посмотрим какой ещё "аргумент" кинет он, ведь ты его "железный" разбил)))
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У Месси с отрывом лучший удар в истории.

- забил 800+ голов за карьеру, всю карьеру играя атакующим полузащитником
- больше всех забивает из-за пределов штрафной
- в топ-6 по голам со штрафных (в топ-1, если учитывать только европейские лиги)
- по xg в среднем забивает за сезон на 8-10 голов больше ожидаемого (единственный, кто так умеет)
- идеальная подкрутка
- идеальная точность, почти все удары летят строго по углам, а не по центру
+4
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За 70 точно будет, хейтерам Месси, которые теперь фаны Жуниньо, хотя большинство не видели его игры.
Бразил конечно велик, но из 150 голов в его карьере - 100 в Европе 50 вне Европы ! Из них штук 15-20 он положил вне Европы !
Эта так, что не говорили, что Месси забивал только в МЛС и если бы в Европе играл к 70 бы не дошёл
+4
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В этом сезоне может превзойти Роналдиньо, а там и до Пеле не далеко
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Ответ Денис Ширинов
Какой Диего?
Марадона
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Ответ Silent2006
Хиджаб-лиге придется принимать экстренное решение, что при штрафных кринжа стенка не ставится, а вратарь отправляется на водопой
Не поможет, там с евро процент попаданий в створ катастрофический. Думаю есть смысл увеличить створ ворот, а для нормальной картинки, запретить полевым игрокам забегать в штрафную. Вратаря же делать высоким за счёт старого приёма, зажать на шею друг другу.
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Ответ Tseren031293
Бразил конечно в середине 00-х знатно лупил штрафные 70% штрафных были с 30+ метров сумасшедшей силы удар по траектории сверху-вниз. Мог бы и больше положить, но в сб.Бразилии приходилось делить штрафной с Роналдиньо.
Ну там и мячи конечно специфические были. «Джамбулани», «Ротейру», «Спидселлы» и т.д. На ютубе очень много видосов как даже любители такими мячами по каким-то нереальным траекториям забивают.
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Месси конечно потрясающий, но игрок Далласа идеально замкнул подачу в свои ворота. Уровень конечно!!!
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Месси так то бьет их не с начала карьеры )
уже за сотку было бы , если бы не роналдиньо и Хави )
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Ответ Ярик01
Можно было бы упомянуть и Диего — 62 Зико — 62, раз парня с 60 голами указали.
Какой Диего?
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Ответ AF007
У Месси с отрывом лучший удар в истории. - забил 800+ голов за карьеру, всю карьеру играя атакующим полузащитником - больше всех забивает из-за пределов штрафной - в топ-6 по голам со штрафных (в топ-1, если учитывать только европейские лиги) - по xg в среднем забивает за сезон на 8-10 голов больше ожидаемого (единственный, кто так умеет) - идеальная подкрутка - идеальная точность, почти все удары летят строго по углам, а не по центру
Удивляет, что его удар ставят ниже, чем удар Криша.
За последние 8 лет Месси положил 55 голов из-за штрафной, у ближайшего 28 мячей Дибала.
Месси намного чаще забивает штрафные последние 10 лет чем Криш.
Криш хорошо бил штрафные до 2012-2014, и был прекрасный удар
Но после он будто разучился бить издалека.
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Ответ cektor
Месси так то бьет их не с начала карьеры ) уже за сотку было бы , если бы не роналдиньо и Хави )
Так он в начале карьеры и бил их так себе. Если ничего не путаю, у него года с 12-ого они только стали так хорошо получаться
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Пеле он точно по штрафным позади себя оставит.
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14 до рекорда, ну хз хз
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