Месси забил 64-й гол со штрафного, до Бекхэма – 1. У Роналду – 60

Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.

Сегодня 35-летний аргентинец, играющий за « », сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с « » (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.

Это 64-й гол прямым ударом со штрафного в карьере . У форварда « » и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.

Опережают Месси по этому показателю (77 голов со штрафных), (70), Виктор Легроталье (66), (66) и (65).

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