Надаль выбрал, кто лучше – Месси или Роналду: «Месси, но я фанат «Мадрида»

Рафаэль Надаль ответил болельщику, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

– Месси или ?

– , но я фанат «Мадрида», – сказал теннисист.

Надаль о номинации на приз спортсмену года: «Для меня большая честь, но в этом году... Лео Месси, ты заслужил»