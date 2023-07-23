Надаль выбрал, кто лучше – Месси или Роналду: «Месси, но я фанат «Мадрида»

Теги Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Рафаэль Надаль ATP высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Рафаэль Надаль ответил болельщику, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

– Месси или Роналду?

Месси, но я фанат «Мадрида», – сказал теннисист.

Надаль о номинации на приз спортсмену года: «Для меня большая честь, но в этом году... Лео Месси, ты заслужил»

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30 комментариев

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lovec23
Опять эти барсуки аргентинцы хвалят его , хотя...
+41
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+37
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JENNINGS
Полностью поддерживаю мнение Надаля!
Неважно, за какой клуб ты болеешь. Оба великие, но Месси объективно лучший футболист XXI века
+39
-4
+35
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Мертвый
Аххаахааххаха. это удар ниже пояса для некоторых фанов р.мадрида
+24
-4
+20
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Аморалинни
Забавно, сам Надаль ближе как спортсмен к Роналду
Месси то Фед
+17
-1
+16
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Михо
Ответ Аморалинни
Забавно, сам Надаль ближе как спортсмен к Роналду Месси то Фед
Согласен) всегда сам проводил именно такие параллели
+7
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Барберис
Я однажды читал тут, что история расставит всех по местам.

Криштиану Роналду отличный бомбардир.
Конечно, были форварды с более соверщенным арсеналом, но Рон фартовый и ловкий, и он вовремя перещел в Реал.

Если подумать, и представить в Реале Батистуту, то наверное он добился бы еще более весомых результатов.
Что касается Месси.
Ну что тут скажешь?
Величайщий футболист, достойный продолжитель королей, Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
Месси и есть футбол.

"
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Tristan...
Можно быть болельщиком Реала и признавать очевидные вещи. Одно другому не мешает...
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Максим Смирнов
Даже фанаты Мадрида выбирают Месси. Величие Месси настолько очевидно, что отрицать его будут только идиоты, кем Надаль и не является
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Михо
Рафа разбирается в футболе, и сам неплохо играет. Пример адекватности для всех, болеть можно за одну команду, но признавать величие соперника из стана врага)
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TheFrosty
-Все-таки Лео сильнее зубастика. - сказал Надаль.
-Да нет, вы не поняли, мы про другого Роналду.
-А какой еще есть?
+3
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Павел Нечаев
Насколько же сильно у всех Лео ассоциируется с Барсой, а Криш с Реалом. Легенды
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Барсик Юрана
Все адекваты это понимают
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Леван Мкртчян
Рафа по-ходу не боится, что для местных хала-мадридных фанатов Криштиану он резко превратится из легенды и чемпиона по жизни, в земляного червя ,всю жизнь бывшего в тени Федерера и Джоковича.
Смелый однако этот парень Рафа)
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nodir mamadvaliev
Скоро весь футбол уйдёт в Саудовскую Аравию, а в Европе всё будет Месси или Роналду, будут жить лишь с этим воспомининием.
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Михо
Рафа резко стал не просто некрасивым, а крайне уродливым😃
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QWertY
Месси/Федерер > Кришти/Надаль
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Tseren031293
Рафа-адекватен
Да всем давно понятно, кто лучший из них.
Если брать игру в футбол, а не только забивание голов, то Месси на две головы выше всех остальных за последние 10-15 лет !
По бомбардирским качествам даже Месси в среднем за игру (по карьере) опережает Криша, который был супер-завершителем
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lovec23
Ответ Right Authoritarianism
высказал он свое мнение,что в этом плохого или достойного насмешки?
Юмор помогает жить , я считаю что нет смысла искать лучшего .
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Lifar Skladchikov
Ответ Мертвый
Аххаахааххаха. это удар ниже пояса для некоторых фанов р.мадрида
Никаких ударов. Роналду - первый среди людей. Месси в космосе. Любой фан Реала любит и уважает Рона. Но Лёня гений!
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Lifar Skladchikov
Ответ Аморалинни
Забавно, сам Надаль ближе как спортсмен к Роналду Месси то Фед
Джокович тогда кто?)
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Аморалинни
Ответ Lifar Skladchikov
Джокович тогда кто?)
Златанович
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Lifar Skladchikov
Ответ Барберис
Я однажды читал тут, что история расставит всех по местам. Криштиану Роналду отличный бомбардир. Конечно, были форварды с более соверщенным арсеналом, но Рон фартовый и ловкий, и он вовремя перещел в Реал. Если подумать, и представить в Реале Батистуту, то наверное он добился бы еще более весомых результатов. Что касается Месси. Ну что тут скажешь? Величайщий футболист, достойный продолжитель королей, Ди Стефано, Пеле и Марадоны. Месси и есть футбол. "
Говорить, что были форварды с более совершенным арсеналом это значит не видеть его в МЮ и первые 4 года в Реала. Либо вы так быстро забыли, бывает🤷🏻‍♂️
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Барберис
Ответ Lifar Skladchikov
Говорить, что были форварды с более совершенным арсеналом это значит не видеть его в МЮ и первые 4 года в Реала. Либо вы так быстро забыли, бывает🤷🏻‍♂️
Нет.Я видел все.
В Манчестере он сначала играл в полузащите, и в своем первом матче заработал левый пенальти, помните?

Я же сказал, он был очень ловким и быстрым.
Но у него нет многого, а конкретно, паса, дриблинга и он плохо видел поле.
Разве не так?
Так.
У Батистуты арсегал был громадным.
Посмотрите нарезку.
Габриэль забивал много, и все голы РАЗНЫЕ.
И против пол команды, и против пяти, троих, двух, трех....Жаль, он не играл за атакующую команду.
У Рона тоже посмотрите нарезку.
Одинаковые голы, в основном замыкание.
Я все видел, еше раз.
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