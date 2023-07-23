Надаль выбрал, кто лучше – Месси или Роналду: «Месси, но я фанат «Мадрида»
Рафаэль Надаль ответил болельщику, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.
– Месси или Роналду?
– Месси, но я фанат «Мадрида», – сказал теннисист.
Надаль о номинации на приз спортсмену года: «Для меня большая честь, но в этом году... Лео Месси, ты заслужил»
Неважно, за какой клуб ты болеешь. Оба великие, но Месси объективно лучший футболист XXI века
Месси то Фед
Криштиану Роналду отличный бомбардир.
Конечно, были форварды с более соверщенным арсеналом, но Рон фартовый и ловкий, и он вовремя перещел в Реал.
Если подумать, и представить в Реале Батистуту, то наверное он добился бы еще более весомых результатов.
Что касается Месси.
Ну что тут скажешь?
Величайщий футболист, достойный продолжитель королей, Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
Месси и есть футбол.
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-Да нет, вы не поняли, мы про другого Роналду.
-А какой еще есть?
Смелый однако этот парень Рафа)
Да всем давно понятно, кто лучший из них.
Если брать игру в футбол, а не только забивание голов, то Месси на две головы выше всех остальных за последние 10-15 лет !
По бомбардирским качествам даже Месси в среднем за игру (по карьере) опережает Криша, который был супер-завершителем
В Манчестере он сначала играл в полузащите, и в своем первом матче заработал левый пенальти, помните?
Я же сказал, он был очень ловким и быстрым.
Но у него нет многого, а конкретно, паса, дриблинга и он плохо видел поле.
Разве не так?
Так.
У Батистуты арсегал был громадным.
Посмотрите нарезку.
Габриэль забивал много, и все голы РАЗНЫЕ.
И против пол команды, и против пяти, троих, двух, трех....Жаль, он не играл за атакующую команду.
У Рона тоже посмотрите нарезку.
Одинаковые голы, в основном замыкание.
Я все видел, еше раз.