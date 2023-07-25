За тату с Роналду раскритиковали футболистку Аргентины. Она ответила: «То, что Криштиану мой кумир, не значит, что я ненавижу Месси. Мы не обязаны любить только игроков нашей страны»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Палмейрас высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу женский футбол Диего Марадона сборная Аргентины жен высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Интер Майами стиль Футбол

Аргентинскую футболистку раскритиковали за татуировку с Криштиану Роналду.

В сети набрала популярность фотография с татуировками на ногах у Ямилы Родригес. На одной из них изображен нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На той же ноге у футболистки есть татуировка с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной. 

Родригес подверглась критике в социальных сетях и выступила с заявлением по этому поводу. 

«Пожалуйста, хватит. Мне не очень приятно. Когда я говорила, что я настроена против Месси? Перестаньте говорить то, чего я не говорила, потому что я переживаю по-настоящему трудный момент. 

Я переживаю не из-за вас, а из-за жестокости ваших слов. Разве у человека не может быть быть кумира или игрока, который ему нравится? Пожалуйста.

Я никогда не говорила, что я настроена против Месси, и никогда не буду этого делать. Месси – наш великий капитан в сборной, но тот факт, что я говорю, что мое вдохновение и мой кумир – КР7, не означает, что я ненавижу Месси.

Нам всем могут нравиться разные вещи, и это должно быть обоснованно. В чем проблема? Мы не обязаны любить только игроков нашей страны.

Пожалуйста, поймите, что это футбол, и у каждого есть свои предпочтения, и выделять одно не значит хоронить другое. Хватит, это утомляет, причиняет боль», – написала нападающая сборной Аргентины и «Палмейрас». 

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; instagram.com/yamii_rodriguez11

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61 комментарий

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Isa Babaev
Личный выбор каждого за кого болеть, фанаты неадекватные
+97
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ZA.RMA
Некоторые «мужчины» на спортс конечно уникальные люди)

Оскорбляют девушку просто потому что ее кумир не соответствует их кумиру))

Если бы это была девушка из Португалии, которая считала бы своим кумиром Месси - их реакция была бы «🔥», но это другая история))

Иногда здесь все перебарщивают в лицемерии и желчи.

Пожалуйста, будьте человечнее!
+68
-9
+59
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Muni Klar
Ответ Isa Babaev
Личный выбор каждого за кого болеть, фанаты неадекватные
да. позавчера тут один под ником "Барберис" утверждал - если ты не фанат Месси то не понимаешь футбол)
+14
-1
+13
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Газонокосильщик Хави
Напоминает тему с тем, чтобы на банкнотах в Аргентине был Месси. Когда никто не хочет решать проблемы в стране(а там прям совсем не весело), а простые люди с этим согласны или делают вид, что их это не касается. Начинаются поиски чего-либо неправильного извне. Возвеличивание одних своих сограждан и клеймение других своих же сограждан с иным мнением
+15
-3
+12
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ALMANAC
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Как понял?🤡
По глазам или циркуль принести?
+13
-1
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
как всегда, за кринжи всякие легкомысленные, не красивые бабы и прочие маргиналы
«Подписан на тег Роналду» - скрытый фанатик🫶🏼
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ZA.RMA
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий удален модератором
Где я хотя бы раз оскорбила Месси?
Жду скрин, хотя бы один - либо ты настоящий 🤡

P.S. кто сказал, что я не замужем? или кто сказал, что я хочу замуж?

В принципе что ждать от человека(уж тем более адекватности и тактичности) который пытается задеть девушку вопросом о замужестве. Вау😂

Или тебя эта тема триггерит?
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Уолтер Собчак
Ответ иц а мэн
как всегда, за кринжи всякие легкомысленные, не красивые бабы и прочие маргиналы
Что вообще за маразм — делить людей на красивых и некрасивых? Практически на каждого найдётся свой любитель.

Анджелина Джоли считается одной из самых красивых женщин на Земле и она действительно конвенционально красива. Но мне никогда не нравилась. Мне, например, больше Анна Кендрик по душе, хотя конвенционально она скорее не красивая, а миловидная.

В любом случае главное — быть красивым и достойным внутри. Но это уж точно не про вас.
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Roman Araslanov
Ригоберка со своими друзьями что-ли?
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BaldFraud
Да это же классика. Я бывает критикую Месси и меня сильно минусят и считают фанатом Роналду. Хотя как это связано? Да, мне Роналду больше нравится, но Месси кажется более хорошим футболистом. Но я в целом считаю тупостью искать лучшего в командных видах спорта.
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Фут.Боль
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Фух, хоть где-то фаны Кришти могут выплеснуть негатив за весь год))) жалко выгнали с позором, МЮ вылетел без тащера, а он даже арабского лидера спустил до второго места 🤣🤣
Новость как бы не про результаты Роналду.
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Уолтер Собчак
Ответ иц а мэн
чушь собачья, красота вещь не только субъективная, но и объективная
Да? Тогда почему кому-то нравятся загорелые стройняшки, а кому-то — бледные, чуть полноватые девушки? Почему одни девушки тащятся от накачанных парней, другие — от максимально худых, а третьи — от тех, у кого есть небольшой животик?
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&_Bishep_&
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
"все адекватные комменты" 😁 Вы себе льстите
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Уолтер Собчак
Ответ Пацанчик реальный
У меня есть очень близкий друг,ему вообще толстенькие нравятся!)Гуляем с ним,проходит мимо девушка,полноватая прямо скажем,он такой «смотри какая»!😂😂На вкус и цвет как говорится!)Все мы люди!)
Вот-вот, об этом и говорю.
+2
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Muni Klar
Ответ Muni Klar
да. позавчера тут один под ником "Барберис" утверждал - если ты не фанат Месси то не понимаешь футбол)
людей заставляют фанатеть Месси, против Месси ничего не имею он лучший это факт, но для каждого Лучший - его кумир!!!
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Domian
Ответ Gravdaar Iyaad
меси не повезло родиться в эпоху Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру
Так не повезло что осенью выиграет 8 ЗМ а в декабре 2022 года выиграл главный трофей в истории спорта и возглавил тройку величайших - Месси, Пеле, Марадона.
+1
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Фаррух Касимов
Ответ Гномович!
Месси забил больше всех пенальти в истории ЧМ, он кумир всех футбольных арбитров, прояви уважение к Сыну Судьи.
Месси забил с пенок здесь ничего удивительного невижу,но поверь мне что даже Месси гол забить кончиками волос не сумеет, "мастерства"не хватит.😄😄
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IntoTheRainBow
Ответ Газонокосильщик Хави
Напоминает тему с тем, чтобы на банкнотах в Аргентине был Месси. Когда никто не хочет решать проблемы в стране(а там прям совсем не весело), а простые люди с этим согласны или делают вид, что их это не касается. Начинаются поиски чего-либо неправильного извне. Возвеличивание одних своих сограждан и клеймение других своих же сограждан с иным мнением
начиная со второго предложения - что-то очень знакомое началось
+1
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Domian
Ответ TBFTT
Одни великие на левой, правильный выбор!
Там один лузер главного турнира в истории спорта - ФИФА ЧМ.
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Uf1k
Ответ ZA.RMA
«Подписан на тег Роналду» - скрытый фанатик🫶🏼
это чтоб можно было оперативно что-то про Криша написать, чтоб всем "смишно было"
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Пацанчик реальный
Ответ Уолтер Собчак
Да? Тогда почему кому-то нравятся загорелые стройняшки, а кому-то — бледные, чуть полноватые девушки? Почему одни девушки тащятся от накачанных парней, другие — от максимально худых, а третьи — от тех, у кого есть небольшой животик?
У меня есть очень близкий друг,ему вообще толстенькие нравятся!)Гуляем с ним,проходит мимо девушка,полноватая прямо скажем,он такой «смотри какая»!😂😂На вкус и цвет как говорится!)Все мы люди!)
+3
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rej1sta
Так ее критикуют не за татуировку Роналду, а за твиты, где она откровенно насмехается над Месси и всей сборной. А самое смешное, что после всего этого, третью звездочку она все равно вытатуировала)
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Men77
Ответ songbilong
не думал, что в Аргентине есть адекватные люди, а то местные фанбои орут: Месси! Месси! Месси! Как будто все должны его любить
Интересно, а кто говорит, что Месси должны все любить? Или если человек восхищается Месси он автоматом заставляет всех его любить?
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&_Bishep_&
Вот появился первый аргентинский иноагент.😂
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Ola BP
Типичные Мессиглоры.
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