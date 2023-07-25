За тату с Роналду раскритиковали футболистку Аргентины. Она ответила: «То, что Криштиану мой кумир, не значит, что я ненавижу Месси. Мы не обязаны любить только игроков нашей страны»
Аргентинскую футболистку раскритиковали за татуировку с Криштиану Роналду.
В сети набрала популярность фотография с татуировками на ногах у Ямилы Родригес. На одной из них изображен нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На той же ноге у футболистки есть татуировка с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной.
Родригес подверглась критике в социальных сетях и выступила с заявлением по этому поводу.
«Пожалуйста, хватит. Мне не очень приятно. Когда я говорила, что я настроена против Месси? Перестаньте говорить то, чего я не говорила, потому что я переживаю по-настоящему трудный момент.
Я переживаю не из-за вас, а из-за жестокости ваших слов. Разве у человека не может быть быть кумира или игрока, который ему нравится? Пожалуйста.
Я никогда не говорила, что я настроена против Месси, и никогда не буду этого делать. Месси – наш великий капитан в сборной, но тот факт, что я говорю, что мое вдохновение и мой кумир – КР7, не означает, что я ненавижу Месси.
Нам всем могут нравиться разные вещи, и это должно быть обоснованно. В чем проблема? Мы не обязаны любить только игроков нашей страны.
Пожалуйста, поймите, что это футбол, и у каждого есть свои предпочтения, и выделять одно не значит хоронить другое. Хватит, это утомляет, причиняет боль», – написала нападающая сборной Аргентины и «Палмейрас».
Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; instagram.com/yamii_rodriguez11
Оскорбляют девушку просто потому что ее кумир не соответствует их кумиру))
Если бы это была девушка из Португалии, которая считала бы своим кумиром Месси - их реакция была бы «🔥», но это другая история))
Иногда здесь все перебарщивают в лицемерии и желчи.
Пожалуйста, будьте человечнее!
По глазам или циркуль принести?
Жду скрин, хотя бы один - либо ты настоящий 🤡
P.S. кто сказал, что я не замужем? или кто сказал, что я хочу замуж?
В принципе что ждать от человека(уж тем более адекватности и тактичности) который пытается задеть девушку вопросом о замужестве. Вау😂
Или тебя эта тема триггерит?
Анджелина Джоли считается одной из самых красивых женщин на Земле и она действительно конвенционально красива. Но мне никогда не нравилась. Мне, например, больше Анна Кендрик по душе, хотя конвенционально она скорее не красивая, а миловидная.
В любом случае главное — быть красивым и достойным внутри. Но это уж точно не про вас.