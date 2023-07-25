Аргентинскую футболистку раскритиковали за татуировку с Криштиану Роналду.

В сети набрала популярность фотография с татуировками на ногах у Ямилы Родригес. На одной из них изображен нападающий « » и сборной Португалии Криштиану Роналду. На той же ноге у футболистки есть татуировка с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной.

Родригес подверглась критике в социальных сетях и выступила с заявлением по этому поводу.

«Пожалуйста, хватит. Мне не очень приятно. Когда я говорила, что я настроена против ? Перестаньте говорить то, чего я не говорила, потому что я переживаю по-настоящему трудный момент.

Я переживаю не из-за вас, а из-за жестокости ваших слов. Разве у человека не может быть быть кумира или игрока, который ему нравится? Пожалуйста.

Я никогда не говорила, что я настроена против Месси, и никогда не буду этого делать. Месси – наш великий капитан в сборной, но тот факт, что я говорю, что мое вдохновение и мой кумир – КР7, не означает, что я ненавижу Месси.

Нам всем могут нравиться разные вещи, и это должно быть обоснованно. В чем проблема? Мы не обязаны любить только игроков нашей страны.

Пожалуйста, поймите, что это футбол, и у каждого есть свои предпочтения, и выделять одно не значит хоронить другое. Хватит, это утомляет, причиняет боль», – написала нападающая сборной Аргентины и « ».

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; instagram.com/yamii_rodriguez11