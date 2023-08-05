«ПСЖ» предлагал Мбаппе контракт с опцией продажи в 2024 году. Форвард отказал

«ПСЖ» предлагал Килиану Мбаппе новый контракт этим летом.

Напомним, форвард сообщил клубу, что не станет активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года. Из-за этого парижане исключили игрока из заявки на турне по Японии и выставили его на трансфер. Сам футболист хочет остаться в клубе еще на один сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, в последние дни «ПСЖ» снова попытался убедить Мбаппе продлить контракт – клуб был готов включить в документ опцию продажи игрока летом 2024 года, которая могла быть активирована по желанию Килиана. Футболист ответил отказом.

В « » по-прежнему уверены, что хочет перейти только в « », но будут ждать максимально выгодного предложения.

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