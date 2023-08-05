«ПСЖ» предлагал Мбаппе контракт с опцией продажи в 2024 году. Форвард отказал

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» предлагал Килиану Мбаппе новый контракт этим летом.

Напомним, форвард сообщил клубу, что не станет активировать опцию продления контракта, действующего до 2024 года. Из-за этого парижане исключили игрока из заявки на турне по Японии и выставили его на трансфер. Сам футболист хочет остаться в клубе еще на один сезон. 

Как сообщает Фабрицио Романо, в последние дни «ПСЖ» снова попытался убедить Мбаппе продлить контракт – клуб был готов включить в документ опцию продажи игрока летом 2024 года, которая могла быть активирована по желанию Килиана. Футболист ответил отказом. 

В «ПСЖ» по-прежнему уверены, что Мбаппе хочет перейти только в «Реал», но будут ждать максимально выгодного предложения. 

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22 комментария

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Как же у руководства ПСЖ подгорает…
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Мбаппе красавец. Разводит шейхов как может. Уже наварился на них прилично, а ведь это ещё не предел.
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Как же ликовали немногочисленные фанаты ПСЖ в лице чекайфа и имяфамилия, собственно их только двое, причем это один человек😃, когда Мбаппе продлился с ПСЖ, теперь нужно как то расхлебывать все это😃
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Не нужно было выпендриваться перед Доном Флорентино ))) Обоажаю его
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Ответ museum
Мбаппе красавец. Разводит шейхов как может. Уже наварился на них прилично, а ведь это ещё не предел.
Он кто угодно, но никак не красавец. Ни он, ни псж
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Перес конечно красавец, провернул все дело так что ПСЖ умоляет его купить Мбаппе, когда они воротили нос от реально хороших предложений который делал Перес, жаль вот только что все равно придется раскошелиться на него
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Ответ SWS
Перес конечно красавец, провернул все дело так что ПСЖ умоляет его купить Мбаппе, когда они воротили нос от реально хороших предложений который делал Перес, жаль вот только что все равно придется раскошелиться на него
перец купит его не дороже чем сити купил Грилиша.
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Ответ Геннадий Чеботарев
ты конечно разбираешься в трудовых отношениях и у тебя сотни две наемных работников?)))))) скоро уже 1 сентября,не проспи в школу.
Гггггеееенка глор помойки из Мадрида, куда ж ты лезешь к взрослым то?!
И кстати да, разбираюсь, работников правда 8.
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Ответ museum
Мбаппе красавец. Разводит шейхов как может. Уже наварился на них прилично, а ведь это ещё не предел.
Красавец по отношению к ПСЖ, но не к Реалу, к «клубу детства»
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Ответ Геннадий Чеботарев
шейхи сами себе поставили это. капкан в прошлом году. и вот сейчас он захлопнулся. они думали в прошлом году сделали перца!!! но смеётся тот кто смеётся последним и не видно смеха и радости у шейхов. наоборот они сейчас выгледят жолкими,опущенными лошками. а перец их продолжает добивать. если останется Мбаппе ещё на год им будет писец в финансовом плане. и этот ффп даже чефирщик и все его уефа не спрячет. 190 лимонов зарплата одного игрока!!!! это любому клубу аут)))
Какой там аут? Они хрусталя Дембеле собрались подписать на зарплату в три раза больше чем в Барсе. Видимо с Чеферином и комиссией ФФП уже давно вопрос улажен.
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Ответ lovec23
А зачем он остался , ну просто интересно. Было очень много слов о любви к Реалу , что он хотел . Деньги он получил , а век спортсмена очень короткий , что дальше его ждёт . Спасибо папе , который мне кажется думает сейчас только о деньгах и личном самолёте
ты вообще понимаешь разницу между 15 и 150? или для тебя нет разницы,это только касаемо денег. а ещё кучу всяких плюшек и Зидана шейхи приплыли и вишенка на торте ,звонок макрона! но я не сомневаюсь,ты который у папа просит на мороженку,конечно бы отказался от всего этого!!!
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Ответ Геннадий Чеботарев
ты вообще понимаешь разницу между 15 и 150? или для тебя нет разницы,это только касаемо денег. а ещё кучу всяких плюшек и Зидана шейхи приплыли и вишенка на торте ,звонок макрона! но я не сомневаюсь,ты который у папа просит на мороженку,конечно бы отказался от всего этого!!!
Ген конечно понятно, в реале бы ему денег на еду бы не хватило , пришлось бы курьером подрабатывать . Если следовать твоей логики , то ему самое время переходить к Бензема , он ведь мечтал с ним поиграть и там ему насыпят ещё больше .
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