«Барса» хочет подписать Неймара бесплатно. «ПСЖ» против – это может навредить клубу в плане ФФП (RMC Sport)

«Барселона» пытается вернуть Неймара в клуб бесплатно.

Ранее стало известно, что полузащитник « » согласовал с «блауграной» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год.

По информации RMC Sport, каталонцы хотят вернуть своего бывшего игрока бесплатно, пытаясь воспользоваться намерением парижан избавиться от бразильца, а также желанием игрока снова играть за «Барсу».

Однако «ПСЖ» против такого варианта, особенно на фоне неопределенности с будущим форварда Килиана Мбаппе. Чемпионы Франции не намерены отпускать бесплатно, так как уход бразильца и Мбаппе без компенсаций сильно повредит клубу в вопросе соблюдений правил финансового фэйр-плей.

Ранее появлялась информация, что «ПСЖ» хочет получить не менее 150 миллионов евро за трансфер Неймара.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?