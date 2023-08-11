«Барса» хочет подписать Неймара бесплатно. «ПСЖ» против – это может навредить клубу в плане ФФП (RMC Sport)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей Футбол

«Барселона» пытается вернуть Неймара в клуб бесплатно.

Ранее стало известно, что полузащитник «ПСЖ» согласовал с «блауграной» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 13 млн евро в год.

По информации RMC Sport, каталонцы хотят вернуть своего бывшего игрока бесплатно, пытаясь воспользоваться намерением парижан избавиться от бразильца, а также желанием игрока снова играть за «Барсу».

Однако «ПСЖ» против такого варианта, особенно на фоне неопределенности с будущим форварда Килиана Мбаппе. Чемпионы Франции не намерены отпускать Неймара бесплатно, так как уход бразильца и Мбаппе без компенсаций сильно повредит клубу в вопросе соблюдений правил финансового фэйр-плей.

Ранее появлялась информация, что «ПСЖ» хочет получить не менее 150 миллионов евро за трансфер Неймара.

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47 комментариев

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Эксперт Спортс
Ответ falkao2013
Блудный сын возвращается? Какую же ошибку он совершил,такую троицу разбил(
Ладно бы разбил и ничего при этом клубу в плане денег не дал бы. Но уйдя принес огромные деньги взамен 222млн которые были спущенны в унитаз.
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Royal Watcher
Подпишите бесплатно, через год Реал так Мбаппе подпишет и конец нефтяной сказке…
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Владимир Самсонов
Ответ falkao2013
Блудный сын возвращается? Какую же ошибку он совершил,такую троицу разбил(
Барса получила отличные деньги. И никого кроме своего руководства не может винить, что сшила их на безумные контракты и ужасные трансферы
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Mr.Barsa
Если на таких условиях… то добро пожаловать!)
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ Комрон Махбубов
похожа на утку, но если случится будет круто, плюс ответка за дембеле
Там фаны Барсы еще ждут ответку за Неймара и Месси, какая еще ответка за Дембеле)
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falkao2013
Блудный сын возвращается? Какую же ошибку он совершил,такую троицу разбил(
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Эксперт Спортс
Ответ Mr.Barsa
Если на таких условиях… то добро пожаловать!)
Вот не понимаю. Неймар как и дембеле в самый ответственный момент в лазарете. И всегда вокруг Неймара шумиха. Думаю команде Хави это помешает. Неймар гениальный игрок который может усилить любой топ клуб но не нынешнюю Барсу. Надеется на него не стоит. Как мы надеялись на Коута Дембеле. Они в прошлом. Есть Ямал, Абде, Фати(он ещё может).
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Real Madrid l
Если и подписывать его, то только бесплатно, иначе, самой Барсе нужно будет вписываться в ФФП.
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Сергей Волков
Ней и Лева? Интересно было бы глянуть на такое. Жаль Месси не вернётся конечно
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azikevich
Ответ dr. cage
Интересно, под каким номером Педри будет играть в ПСЖ..
пож номером 1 млрд
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Владислав Романов
руководство барсы с головой не дружит, надеясь подписать Бернарду или Неймара бесплатно🤦‍♂️
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Александр Елисеев
Разве тот факт, что им не придется платить большую зарплату Неймару не дает им больше свободы в ФФП? Или им принципиально нужна продажа?
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ViJIT
а говорили хави не нужен бразилец
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Yuriy Chistyakov
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Рычаг заклинило
Сочувствую. Звони 112
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Мурад Гамзаев
Что ж вы раньше о ффп не думали)
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человек-муравей человек-физрук
а кто его купит за 150? да Неймар это искусство в чистом виде но он играет максимум пол сезона. в середняки Челси и МЮ он не пойдет. кто заплатит 150?
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Этот Райола хочет денег
У меня такой знакомый был. Любил покурить, выпить, в ночной клуб сходить, с красивыми девочками познакомиться. Да вот беда- денег говорил у него никогда нет, мол, друзья сегодня за ваш счет, а потом обязательно все с меня! И так каждый раз)). К чему это, прочитав о Барсе я за него вспомнил...
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Комрон Махбубов
похожа на утку, но если случится будет круто, плюс ответка за дембеле
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Владимир Самсонов
Ответ Altim
Справедливости ради, другие клубы, зная что у Барсы куча денег и срочно ищут замену - подоили Барсу знатно.
Можно было и обойтись без тех покупок. Подождать, пока рынок остынет и например, начать реконструкцию стадиона
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Алексей Ненахов
Новая ипопея фанов барсы ,страдали по Месси , сдавали рычаги на Бернарду , ждут бесплатно Неймара )
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Oleg Olegov
Зато давать Неймару 222 млн, чтобы он сам себя выкупил из Барселоны, никак не вредило ПСЖ в плане фейр плей
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AVKU
Может уехать на год к арабам, а потом в Барселону. Но по ходу в ПСЖ ещё те бизнесмены и переговорщики.
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Дмитрий Крутенко
Если ПСЖ отдаст Неймара Барсе бесплатно, то только после ухода Мбаппе. Потому что если разорвать контракт сейчас, то уже у руководства ПСЖ не будет никаких аргументов требовать что-то от самого Мбаппе. Потому что Килиан тогда скажет с какого перепуга вы разрываете контракт с Неймаром просто так, потому что он хочет, а от меня что-то требуете?
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Малахов Григорий
если заберут бесплатно, это будет прекрасная месть за Дембеле)
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Сергей Волков
Ответ Dani Schestov
Аренда из Интера и опа))
Да навряд ли Месси согласится. Вроде как обида у него на Барсу, что 2 раза кинули его. Да и он вроде кайфует сейчас в интере. ЗМ очередной не нужен ему явно. Трофеи в Европе он выиграл все, которые мог. Ну только если с нынешней Барсой взять еще и ЛЕ😁
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