Леви об уходе Кейна в «Баварию»: «Харри хочет новый вызов. Благодарю его за все, он навсегда в истории «Тоттенхэма»
Дэниэл Леви попрощался с Харри Кейном после его перехода в «Баварию».
«Долгое время мы разными способами стремились убедить Харри и его представителей продлить контракт – как на краткий, так и на длительный срок. Но Харри ясно дал понять, что хочет получить новый вызов и не продлит контракт этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на трансфер.
Мы видели, как воспитанник нашей академии стал одним из лучших игроков, когда-либо надевавших футболку «шпор» и стал одним из топ-форвардов мирового футбола. Это было поистине замечательное путешествие.
Достижения и рекорды Харри говорят о нем все, и все 19 лет в клубе он был образцовым профессионалом как на поле, так и вне его, вдохновляя молодых игроков, которые мечтают пойти по его стопам.
Я хочу поблагодарить Харри за все, что он сделал для нас, за все воспоминания, за все рекорды – мы желаем ему и его семье всего наилучшего.
Разумеется, мы всегда рады его возвращению. В семье «Тоттенхэма» его очень любят и ценят, и он навсегда вошел в нашу историю», – сказал глава «Тоттенхэма».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вчера даже самолёт в Мюнхен чуть не развернули)
Мешок это клуб который пропускает 8 мячей за матч
Мешок это клуб который заносит чемоданы судьям(якобы за консультацию)
Мешок это жертва Баварии