Леви об уходе Кейна в «Баварию»: «Харри хочет новый вызов. Благодарю его за все, он навсегда в истории «Тоттенхэма»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Дэниэл Леви попрощался с Харри Кейном после его перехода в «Баварию».

«Долгое время мы разными способами стремились убедить Харри и его представителей продлить контракт – как на краткий, так и на длительный срок. Но Харри ясно дал понять, что хочет получить новый вызов и не продлит контракт этим летом. Поэтому мы неохотно согласились на трансфер.

Мы видели, как воспитанник нашей академии стал одним из лучших игроков, когда-либо надевавших футболку «шпор» и стал одним из топ-форвардов мирового футбола. Это было поистине замечательное путешествие.

Достижения и рекорды Харри говорят о нем все, и все 19 лет в клубе он был образцовым профессионалом как на поле, так и вне его, вдохновляя молодых игроков, которые мечтают пойти по его стопам.

Я хочу поблагодарить Харри за все, что он сделал для нас, за все воспоминания, за все рекорды – мы желаем ему и его семье всего наилучшего.

Разумеется, мы всегда рады его возвращению. В семье «Тоттенхэма» его очень любят и ценят, и он навсегда вошел в нашу историю», – сказал глава «Тоттенхэма».

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22 комментария

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Aleksey Yashin
"Поэтому мы неохотно согласились на трансфер"

Вчера даже самолёт в Мюнхен чуть не развернули)
+22
-1
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SaH4r.
красавец, выдоил мюнхенский мешок до последней капли
+31
-15
+16
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Припарковал автобус
славная история, " игрока одного сезона".. удачи Кейну, он заслужил порадоваться титулам.. Тухель брал ЛЧ, не с топовым Челси, возможно есть шанс взять и с Баварией
+12
0
+12
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Миндовг
Ответ SaH4r.
красавец, выдоил мюнхенский мешок до последней капли
Сказал фан Барсы, которую половина клубов Европы выдоила.
+14
-3
+11
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0:4 на спотифай камп ноу
У Риго видимо хейт к Баварии из-за 8 мячей в одно очко
+11
-5
+6
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Владислав Бегагаев
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У Риго видимо хейт к Баварии из-за 8 мячей в одно очко
как и всех болельщиц бчк
+7
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+5
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Elkorazon01
Ответ SaH4r.
красавец, выдоил мюнхенский мешок до последней капли
Мешок это клуб который 2 года не может выйти с группы))
Мешок это клуб который пропускает 8 мячей за матч
Мешок это клуб который заносит чемоданы судьям(якобы за консультацию)
Мешок это жертва Баварии
+8
-4
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red hikkikomori
Похоже что после сезона без Кейна Jay-Z сможет с хорошим дисконтом приобрести Тоттенхэм, было бы интересно на это посмотреть
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Артём Толоконников
На 4 года в Баварию, потом бесплатно в ттх рекорд ширера побивать
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natan111
Посмотрим, Кейн игрок одного чемпионата аль нет.
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Ahtiar
Вот я буду ржать если тотенхем в этом году что-нибудь выиграет, а вот бавария нет
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SexyCow
Ответ Leo_89
Леви чего грустить, если он куш сорвал: за 29 летнего игрока с годом контракта получил 100 миллионов. Он сейчас там банкет устроить должен.
Кейн это штучный товар на рынке.
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SexyCow
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
У Риго видимо хейт к Баварии из-за 8 мячей в одно очко
8-2 может случится с каждым, но давать каждый раз по 0-3 это клиника уже
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Джон Харпер
Ответ Владислав Бегагаев
как и всех болельщиц бчк
Для них немцы страшный сон.
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Moe Joe
Ответ Припарковал автобус
славная история, " игрока одного сезона".. удачи Кейну, он заслужил порадоваться титулам.. Тухель брал ЛЧ, не с топовым Челси, возможно есть шанс взять и с Баварией
не с топовым Челси? У Челси был очень хороший состав, топовый состав. С Хаверцем, Канте, полезным Вернерем, в расцвете сил Тиаго Сильвой, глубина состава была впечатляющей. Уж точно команда была топовая, не с топовым составом ЛЧ не выиграть!
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Припарковал автобус
Ответ Moe Joe
не с топовым Челси? У Челси был очень хороший состав, топовый состав. С Хаверцем, Канте, полезным Вернерем, в расцвете сил Тиаго Сильвой, глубина состава была впечатляющей. Уж точно команда была топовая, не с топовым составом ЛЧ не выиграть!
состав хороший, не спорю.. но не топовый..Хаверц не показал себя в Челси, Вернер больше порол чем забивал, Пулишич слабый.. Силва, да топ, Канте тоже, но и то вроде уже тогда он много лечился.
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