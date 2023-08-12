Президент «Баварии»: «Кейн станет активом всей Бундеслиги»

Президент и гендиректор «Баварии» прокомментировали трансфер Харри Кейна.

Ранее о переходе Кейна из « » было объявлено официально. Сообщалось, что « » заплатит за Кейна 100+10 млн евро, а зарплата 30-летнего форварда составит около 25 миллионов евро в год.

«Добро пожаловать в Мюнхен, Харри! Мы очень рады приходу нового игрока высочайшего уровня.

Трансфер потребовал упорства, хватки и настойчивости – мои поздравления всем, кто участвовал в этих переговорах со стороны «Баварии» во главе с нашим генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном.

Харри Кейн не только усилит «Баварию», но и станет настоящим активом для всей Бундеслиги», – сказал президент «Баварии» .

«Это был долгий процесс, но теперь мы еще больше рады тому, что будет носить футболку «Баварии». Кейн с самого начала был игроком нашей мечты. Он идеально вписывается в ДНК нашего клуба как по игре, так и по характеру.

Центрфорварды мирового уровня всегда были важным фактором для триумфа «Баварии», и мы уверены, что Харри Кейн продолжит эту историю успеха.

Наши болельщики могут с нетерпением ждать встречи с одним из лучших бомбардиров современности», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

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