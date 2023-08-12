Президент «Баварии»: «Кейн станет активом всей Бундеслиги»
Президент и гендиректор «Баварии» прокомментировали трансфер Харри Кейна.
Ранее о переходе Кейна из «Тоттенхэма» было объявлено официально. Сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 100+10 млн евро, а зарплата 30-летнего форварда составит около 25 миллионов евро в год.
«Добро пожаловать в Мюнхен, Харри! Мы очень рады приходу нового игрока высочайшего уровня.
Трансфер потребовал упорства, хватки и настойчивости – мои поздравления всем, кто участвовал в этих переговорах со стороны «Баварии» во главе с нашим генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном.
Харри Кейн не только усилит «Баварию», но и станет настоящим активом для всей Бундеслиги», – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.
«Это был долгий процесс, но теперь мы еще больше рады тому, что Харри Кейн будет носить футболку «Баварии». Кейн с самого начала был игроком нашей мечты. Он идеально вписывается в ДНК нашего клуба как по игре, так и по характеру.
Центрфорварды мирового уровня всегда были важным фактором для триумфа «Баварии», и мы уверены, что Харри Кейн продолжит эту историю успеха.
Наши болельщики могут с нетерпением ждать встречи с одним из лучших бомбардиров современности», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Как-никак капитан сборной Англии
30 лет и он более чем зависимый игрок.
Бавария пожелеет об этом.
А в чемпионате Германии и без Кейна можно обойтись
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