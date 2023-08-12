Президент «Баварии»: «Кейн станет активом всей Бундеслиги»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Герберт Хайнер Харри Кейн Ян-Кристиан Дрезен Футбол

Президент и гендиректор «Баварии» прокомментировали трансфер Харри Кейна.

Ранее о переходе Кейна из «Тоттенхэма» было объявлено официально. Сообщалось, что «Бавария» заплатит за Кейна 100+10 млн евро, а зарплата 30-летнего форварда составит около 25 миллионов евро в год.

«Добро пожаловать в Мюнхен, Харри! Мы очень рады приходу нового игрока высочайшего уровня.

Трансфер потребовал упорства, хватки и настойчивости – мои поздравления всем, кто участвовал в этих переговорах со стороны «Баварии» во главе с нашим генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном.

Харри Кейн не только усилит «Баварию», но и станет настоящим активом для всей Бундеслиги», – сказал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

«Это был долгий процесс, но теперь мы еще больше рады тому, что Харри Кейн будет носить футболку «Баварии». Кейн с самого начала был игроком нашей мечты. Он идеально вписывается в ДНК нашего клуба как по игре, так и по характеру.

Центрфорварды мирового уровня всегда были важным фактором для триумфа «Баварии», и мы уверены, что Харри Кейн продолжит эту историю успеха.

Наши болельщики могут с нетерпением ждать встречи с одним из лучших бомбардиров современности», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

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33 комментария

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QWertY
Более идеального клуба для Кейна и не придумать
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alexis2020
Ну да, Кейн по факту лучший игрок, играющий сейчас в Бундеслиге. Мюллер кстати по любому здорово с ним сыграется
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alexis2020
Ответ SWS
Как понять актив всей Бундеслиги? Или это предложение не несёт никакого смысла, просто для красивого словца?
Кейн это игрок такого уровня, что только ради его игры можно включить матч. Вот что такое актив всей Бундеслиги
+4
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T S
Ответ SWS
Как понять актив всей Бундеслиги? Или это предложение не несёт никакого смысла, просто для красивого словца?
Пиар для Бундеса жесткий
Как-никак капитан сборной Англии
+4
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Jor Hakobyan
Сегодня будет играть против Лейпцига?
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градус ненависти
Ответ SWS
Как понять актив всей Бундеслиги? Или это предложение не несёт никакого смысла, просто для красивого словца?
Очень просто, зрелищность лиги повышается, больше внимания, больше трансляций, соответственно больше денег для всех, не только Баварии
+3
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Я Гражданин Мира
А в лиге чемпионов Баварии ничего не светит даже с Кейном.
30 лет и он более чем зависимый игрок.
Бавария пожелеет об этом.
А в чемпионате Германии и без Кейна можно обойтись
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Зизуха
Ответ SWS
Как понять актив всей Бундеслиги? Или это предложение не несёт никакого смысла, просто для красивого словца?
ну это как рычаги в лалиге )
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SWS
Как понять актив всей Бундеслиги? Или это предложение не несёт никакого смысла, просто для красивого словца?
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Ilyas312
Оставили бы Мане хоть на пол сезона: увидели бы тройку Мане, Кане, Сане)
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unreality
Ответ Очки Дани Алвеса
Комично, конечно, что Бавария не удосужилась футболку Кейна погладить нормально. На некоторых фото специально низ джерси закрыли, но на некоторых прям видны складки и мятые участки) Колхоз на таком уровне
Ты разглядывал фото попиксельно, ища складки? Реально?)
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Зизуха
Ответ Эзиз Халлыев
Чел, закрой рот уже, к любой новости добавляете комменты про рычаги, которые не имеют никакого смысла к этим темам.
я всегда пишу комменты с закрытым ртом
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Экспертное мнение
Ответ SWS
Как понять актив всей Бундеслиги? Или это предложение не несёт никакого смысла, просто для красивого словца?
Как Холанд и Левандовски, которых забрали оттуда. Лучший бомбардир Бундеслиги в прошлом сезоне забил смешные 16 голов, Кейн может исправить это, вот о чём речь.
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T S
Ответ Jor Hakobyan
Сегодня будет играть против Лейпцига?
В составе точно должен быть
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Иван Ерёмин
Ответ Daniel End
Если честно я так и не понял зачем Кейн Баварии.Был Леван - они его продали, затем провалили сезон.Ранний вылет из ЛЧ, чудом взятое чемпионство.Теперь берут Кейна.Кейн ненамного младше Левана, а по эффективности непонятно кто из них лучше.Это примерно как шило на мыло поменять и еще переплатить при этом.
5 лет это ненамного моложе? У тебя что с математикой? И как бы не забывай Лёва сам во всех вью с 2018-го говорил что хочет свалить в Ла-Лигу. Да Кейн пришёл к ним не бесплатно в отличии от Лёвы, но клубу от него за 100 лямов за 4 года толку побольше будет чем от Эрнандеса за 80, и более чем в пять раз больше толку, чем от Сане за полтос.
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Очки Дани Алвеса
Ответ unreality
Ты разглядывал фото попиксельно, ища складки? Реально?)
Да нет, просто на некоторых это отчетливо видно, футболка белая
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Гарри - Освобожденный
Перец профукал)
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Михо
Ответ Jor Hakobyan
Сегодня будет играть против Лейпцига?
Писали что может выйти. Думаю на замену минуте на 60-70. Отличное подписание, такая девятка нужна любой команде. Даже Пеп после всех ложных и тд, купил Холланда, одно время считалось что время классический центрнапов ушло, я был не согласен и вот сейчас такие игроки на вес золота
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Мукунку хороший
А если.. не пойдёт.. как быть?
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Woodman137
Кейн таки ушел в Баварию. Игрок отличный, но тупой донельзя. Еще и неудачливый.

Ска, у тебя есть огромный шанс побить рекорд Ширера в Апл, что намного престижнее вонючих баварских салатниц. Ну не отпускает тебя еврей в этом году в клубы Апл, посиди год, набей статку, а следующим летом подпишись с любым топ-клубом Апл, залутай подписной бонус и вперед за рекордом, наверняка попутно собирая чашки.
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Вадим Сидоров
"Наша цель побить рекорд чеховских медведей (гандбол) - 21 чемпионство подряд"
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che kaif
Актив всей лиги.30 лет. 0 трофеев. Все что нужно знать о бундес ферме
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Daniel End
Если честно я так и не понял зачем Кейн Баварии.Был Леван - они его продали, затем провалили сезон.Ранний вылет из ЛЧ, чудом взятое чемпионство.Теперь берут Кейна.Кейн ненамного младше Левана, а по эффективности непонятно кто из них лучше.Это примерно как шило на мыло поменять и еще переплатить при этом.
0
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Илья Ворошилов
К декабрю уже можно поздравить с первым титулом чемпиона
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Человек1991
Президент Аль Насра : Роналду пассив нашей МедиаПустынной Лиги ))
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