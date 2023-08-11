«Давай, Харри, пора лететь🤪». Ширер опубликовал свое фото в образе пилота самолета на фоне новостей о запрете Кейну лететь в Мюнхен

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер возможные трансферы Тоттенхэм фото Харри Кейн ахахаха Футбол

Алан Ширер с юмором отреагировал на возможный уход Харри Кейна в «Баварию».

«Давай, Харри, пора лететь! 🤪» – написал экс-форвард «Ньюкасла» в твиттере, прикрепив свое фото в образе пилота самолета.

Напомним, Ширер с 260 голами – лучший бомбардир в истории АПЛ. Кейн, у которого 213 мячей, на 2-м месте.

Ранее сообщалось, что Кейну запретили лететь в Мюнхен для перехода в «Баварию». Однако затем в «Тоттенхэме» заявили, что форвард получил разрешение.

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36 комментариев

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rigobersong
Аххаха...Красава:)
+103
-8
+95
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Gündoğan
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Сам догадался?
+32
-1
+31
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Роман
Побег из петушатника, последняя серия
+26
-2
+24
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Фанат спорта01
Ответ Zalupechkin
мне кажется , что Кейн быстро пожалеет о своём решении .
ну конечно лучше играть в Тоттенхэме до 35лет и остаться с нулем трофеев за карьеру.
в Баварии даже на лч шансы есть.
+16
-1
+15
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D-oh!
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Не может быть, а я-то думал, к чему этот маскарад))
+14
-1
+13
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NottinghamForest79
красиво подкалывает
+4
0
+4
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therealgreenman
Ещё успеет вернуться и добить рекорд, даже в средней команде под закат карьеры… в тех же Шпорах например
+2
0
+2
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Зизуха
родич Линнекера
+1
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Chelsea 1905–Infinity
С Юмором чорт ;)
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Jor Hakobyan
Ответ raiska123
надеюсь 🤞 все правильно зайчонок мой!
🤣в место зайчонок, подошел бы слово пупсик😅
+1
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Dm Kznts
думаю он совершил ошибку
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Док163
Ну это супертоп:)))
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Максим Заворин
Последний абзац можно перефразировать " Ранее мы сообщили, а затем сами опровергли. Редакция спортс")
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aseke
Жжот)
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Enchanter WIZZARD
Лет через 5 и Холланда будет провожать😂😂
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JBa
Ответ rigobersong
Аххаха...Красава:)
ты за Чертаново болеешь? Красава:)
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евГений
Ответ therealgreenman
Ещё успеет вернуться и добить рекорд, даже в средней команде под закат карьеры… в тех же Шпорах например
нет, просрал свой шанс Гарик. Надо было в МЮ переходить
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therealgreenman
Ответ евГений
нет, просрал свой шанс Гарик. Надо было в МЮ переходить
На счёт МЮ согласен, но там было одно «но» от Леви, касаемо клубов АПЛ…
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евГений
Ответ therealgreenman
На счёт МЮ согласен, но там было одно «но» от Леви, касаемо клубов АПЛ…
Ну тут да... но все равно был вариант перейти через год, а этот сезон официально объявить прощальным для ТТХ
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Леван Сиукаев
Ширер наверное больше самой Баварии и Кейна радуется этому трансферу,удержится таки его вечный рекорд по голам в АПЛ
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Dmitry_Bayern18
🗣Фабрицио Романо:
Трансфер Харри Кейна в безопасности.

Игрок и его представители просто ждут, когда клубы согласуют оставшиеся детали.

BBC, ESPN и многие другие источники подтвердили
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Виктор Марущев
Хоспади. Этот все за свой рекорд очкует)
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Alimosha
Ответ Сергей Ефимов
Да всё равно Холланд за 5 сезонов набьет эти 260)
Холанд сыграет 5 сезонов в АПЛ?
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MK
Тонко потролил )
+2
-2
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GuruFutbola
Надеюсь останется, за 2 года легко рекорд побьет и войдет в историю)
+6
-6
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