«Давай, Харри, пора лететь🤪». Ширер опубликовал свое фото в образе пилота самолета на фоне новостей о запрете Кейну лететь в Мюнхен

Алан Ширер с юмором отреагировал на возможный уход Харри Кейна в «Баварию».

«Давай, , пора лететь! 🤪» – написал экс-форвард «Ньюкасла» в твиттере, прикрепив свое фото в образе пилота самолета.

Напомним, с 260 голами – лучший бомбардир в истории . Кейн, у которого 213 мячей, на 2-м месте.

Ранее сообщалось, что Кейну запретили лететь в Мюнхен для перехода в «Баварию». Однако затем в « » заявили, что форвард получил разрешение.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS