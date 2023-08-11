«Давай, Харри, пора лететь🤪». Ширер опубликовал свое фото в образе пилота самолета на фоне новостей о запрете Кейну лететь в Мюнхен
Алан Ширер с юмором отреагировал на возможный уход Харри Кейна в «Баварию».
«Давай, Харри, пора лететь! 🤪» – написал экс-форвард «Ньюкасла» в твиттере, прикрепив свое фото в образе пилота самолета.
Напомним, Ширер с 260 голами – лучший бомбардир в истории АПЛ. Кейн, у которого 213 мячей, на 2-м месте.
Ранее сообщалось, что Кейну запретили лететь в Мюнхен для перехода в «Баварию». Однако затем в «Тоттенхэме» заявили, что форвард получил разрешение.
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в Баварии даже на лч шансы есть.
Трансфер Харри Кейна в безопасности.
Игрок и его представители просто ждут, когда клубы согласуют оставшиеся детали.
BBC, ESPN и многие другие источники подтвердили