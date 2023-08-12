Кейн о «Баварии»: «Один из самых больших клубов мира с менталитетом победителя. Очень рад стать его частью»
Харри Кейн прокомментировал переход в «Баварию».
Кейн перешел в «Баварию из «Тоттенхэма», подписав контракт до 2027 года. Сумма трансфера составила 100+10 млн евро.
«Я очень рад стать частью «Баварии». «Бавария» – один из самых больших клубов мира, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне.
У этого клуба менталитет победителя, и мне очень приятно быть здесь», – сказал Кейн.
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Кстати, я не азер и не турок, между вами разницы не вижу никакой. Один и тот же уровень цивилизационного развития. Примерно на уровне 19-го века.