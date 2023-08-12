Кейн о «Баварии»: «Один из самых больших клубов мира с менталитетом победителя. Очень рад стать его частью»

Харри Кейн прокомментировал переход в «Баварию».

Кейн перешел в «Баварию из « », подписав контракт до 2027 года. Сумма трансфера составила 100+10 млн евро.

«Я очень рад стать частью «Баварии». «Бавария» – один из самых больших клубов мира, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне.

У этого клуба менталитет победителя, и мне очень приятно быть здесь», – сказал Кейн.

Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Тяжело покидать клуб, где провел почти 20 лет. Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что случится в будущем»

Кейн за 100 млн – самая дорогая покупка в истории Бундеслиги. В топ-10 не только «Бавария»

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