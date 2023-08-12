Кейн о «Баварии»: «Один из самых больших клубов мира с менталитетом победителя. Очень рад стать его частью»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал переход в «Баварию».

Кейн перешел в «Баварию из «Тоттенхэма», подписав контракт до 2027 года. Сумма трансфера составила 100+10 млн евро.

«Я очень рад стать частью «Баварии». «Бавария» – один из самых больших клубов мира, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне.

У этого клуба менталитет победителя, и мне очень приятно быть здесь», – сказал Кейн.

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35 комментариев

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avcgloronalduMU
Харри хотел в топ клуб, он его получил, в апл не стал такой искать, а в Испании ноу мани
+35
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Aleksey Yashin
"В интервью со спортсменом, опубликованном в The Mirror в 2017 году, утверждалось, что Харри Кейн не пьет алкоголь, кроме случаев, когда «Шпоры» что-то выигрывают"

Вот и проблема для Кейна, сколько лет был в завязке, придётся раскодироваться
+23
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+23
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ars_mamluk
Очень интересно как проявит себя, но в любом случае ждём отличной игры!
+11
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ShamilK
Ответ Игорь Новиков
При чем тут Хоселу? Реал явно выбрал Мбаппе, а не Кейна.
Где этот Мбаппе? Уже аж с 2017 года выбирают его и ждут, пока Килиан кидает всех подряд и вертит как хочет. Жди сколько угодно, но Мбаппе не будет в этом сезоне, а значит в сезон будут входить с Хоселу. А ведь такой шикарный игрок, как Кейн был доступен всего за 100 лямов
+9
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Эд
Лучший трансфер!
+7
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ShamilK
Ответ Игорь Новиков
В Испании есть деньги. У Реала. Просто выбор не в пользу Кейна.
Куда уж Кейну до целого родриго с Хоселу. Пора признать, что команды Ла Лиги просто превратились в дно и не способны конкурировать с АПЛ или Баварией. Перес со своим Мбаппе угробит Мадрид. Хорошо бы выйти с группы ЛЧ и взять хотя бы третье место с такой то атакой
+7
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Cash_flow
А я очень рад за Харри. Наконец-то такой супертоп с кучей индивидуальных достижений пополнит своё резюме титулами 😎👍🏽
+4
0
+4
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Jor Hakobyan
Много трофейев и тебе и нам, фанатам💪
+4
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ShamilK
Ответ Игорь Новиков
Будет или не будет Мбаппе - это другой вопрос. Но клуб выбрал его, а не Кейна. Клуб не Хоселу вместо Кейна выбрал, а Мбппе.
Это совершенно разного плана игроки. Покупка Мбаппе не означает, что девятка не нужна. Перес вообще изначально обещал, что Холланд с Мбаппе перейдут в 2022 году, в июне говорили, что всерьез нацелены на Кейна с Хаверцом. Ушел Бензема, а на его место никого не купили, вот и все. И делать ставку на игрока, который уже 3-4 раза кинул клуб - это просто идеальный план, надежный как швейцарские часы
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Jor Hakobyan
Добро пожаловть в великий клуб.
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Jor Hakobyan
Ответ Евгений Шазиев
Оба, вот и вскрылся "союзничек")
Удалил комент подумав что не все такие как ты. Удалённый комент принимай в личку. Я не здесь чтоб делить народы и народные интересы. как ты умник.
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Alex_V69
Так долго ждал ухода Кейна, что уже не верилось. Пару лет точно пересидел в ТТХ. Теперь будет очень интересно наблюдать, как он себя проявит в суперклубе.
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Surviving
Ответ nookiehatesu
Чел провел один отличный сезон и его купили за 100 лямов… игрок одного сезона не больше…
😂
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SergioRamos92
Ответ Aleksey Yashin
"В интервью со спортсменом, опубликованном в The Mirror в 2017 году, утверждалось, что Харри Кейн не пьет алкоголь, кроме случаев, когда «Шпоры» что-то выигрывают" Вот и проблема для Кейна, сколько лет был в завязке, придётся раскодироваться
У Баварии и без трофеев традиционный октябрьский загул
+1
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Игорь Новиков
Ответ ShamilK
Это совершенно разного плана игроки. Покупка Мбаппе не означает, что девятка не нужна. Перес вообще изначально обещал, что Холланд с Мбаппе перейдут в 2022 году, в июне говорили, что всерьез нацелены на Кейна с Хаверцом. Ушел Бензема, а на его место никого не купили, вот и все. И делать ставку на игрока, который уже 3-4 раза кинул клуб - это просто идеальный план, надежный как швейцарские часы
Да, с этим согласен. Но Реал хочет трио Вини-Мбаппе-Родриго. Если не пойдет, девятку потом искать будут.
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BearS
Развод века мюнхенских колбасок
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Дмитрий Сотников
А могло бы быть Сане, Мане, Кане
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Uragan Boy
😁
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Waititi
Кейн если хотел топ клуб не нужно было переподписывать контракт зная владельца который его однажды уже кинул с переходом в Сити. Сам все испортил.
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Konstantin Meerov
20 мячей положит в Бундесе в первый же сезон
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Jor Hakobyan
Ответ Евгений Шазиев
трофейЕв, фэйспалм
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Евгений Шазиев
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Ответ Jor Hakobyan
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Впрочем, согласен, армянам в этом плане скидка.Но армянский язык я точно изучать не буду: абсолютно бесперспективный язык. Скоро его похоронят Oguz United Team.

Кстати, я не азер и не турок, между вами разницы не вижу никакой. Один и тот же уровень цивилизационного развития. Примерно на уровне 19-го века.
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Jor Hakobyan
Ответ Евгений Шазиев
Впрочем, согласен, армянам в этом плане скидка.Но армянский язык я точно изучать не буду: абсолютно бесперспективный язык. Скоро его похоронят Oguz United Team. Кстати, я не азер и не турок, между вами разницы не вижу никакой. Один и тот же уровень цивилизационного развития. Примерно на уровне 19-го века.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Jor Hakobyan
Комментарий удален пользователем
Оба, вот и вскрылся "союзничек")
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Mr@k
хоть Харри и был в Тотнеме, но удачи ему, он заслужил титулы и игрой и манерой поведения и высказываний
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