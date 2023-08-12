Кейн о переходе в «Баварию»: «Правильный шаг для карьеры. У клуба много трофеев и хорошая культура побед год за годом»
Харри Кейн объяснил переход в «Баварию» из «Тоттенхэма».
– Каковы ваши впервые впечатления и ощущения?
– Я очень воодушевлен. Это был насыщенный день, как вы понимаете. Я рад познакомиться с Мюнхеном, командой. С нетерпением жду возможности познакомиться с партнерами по «Баварии» и тренерами. В целом я просто счастлив оказаться здесь.
– Можете рассказать, как принимали решение о переходе?
– Я считаю, что «Бавария» – один из лучших клубов мира. В ходе карьеры я всегда говорил, что хочу продолжать прогрессировать, подталкивать себя к максимуму. И я почувствовал, что проверить себя на высочайшем уровне – это правильный шаг для моей карьеры. Вот почему я здесь. С нетерпением жду этого вызова.
– Что вам приходит на ум, когда вы думаете о «Баварии»?
– Я думаю о большом, большом клубе. Думаю о команде, которая взяла множество трофеев, и обладает хорошей культурой побед год за годом. Мне кажется, любой человек, думая о «Баварии», представляет себе одну из лучших команд мира.
– Вас встречали множество болельщиков и журналистов. Что вы чувствуете в связи с этим?
– Это особенные ощущения. Видеть фанатов в аэропорту, в медицинском центре и на базе – это новые ощущения для меня. И это очень приятно. С нетерпением жду возможности встретиться с ними, показать свои качества на поле и, надеюсь, забить много голов, подарить им счастье, – сказал новичок «Баварии».
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