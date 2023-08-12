Кейн о переходе в «Баварию»: «Правильный шаг для карьеры. У клуба много трофеев и хорошая культура побед год за годом»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия болельщики Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн объяснил переход в «Баварию» из «Тоттенхэма».

– Каковы ваши впервые впечатления и ощущения?

– Я очень воодушевлен. Это был насыщенный день, как вы понимаете. Я рад познакомиться с Мюнхеном, командой. С нетерпением жду возможности познакомиться с партнерами по «Баварии» и тренерами. В целом я просто счастлив оказаться здесь.

– Можете рассказать, как принимали решение о переходе?

– Я считаю, что «Бавария» – один из лучших клубов мира. В ходе карьеры я всегда говорил, что хочу продолжать прогрессировать, подталкивать себя к максимуму. И я почувствовал, что проверить себя на высочайшем уровне – это правильный шаг для моей карьеры. Вот почему я здесь. С нетерпением жду этого вызова.

– Что вам приходит на ум, когда вы думаете о «Баварии»?

– Я думаю о большом, большом клубе. Думаю о команде, которая взяла множество трофеев, и обладает хорошей культурой побед год за годом. Мне кажется, любой человек, думая о «Баварии», представляет себе одну из лучших команд мира.

– Вас встречали множество болельщиков и журналистов. Что вы чувствуете в связи с этим?

– Это особенные ощущения. Видеть фанатов в аэропорту, в медицинском центре и на базе – это новые ощущения для меня. И это очень приятно. С нетерпением жду возможности встретиться с ними, показать свои качества на поле и, надеюсь, забить много голов, подарить им счастье, – сказал новичок «Баварии».

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22 комментария

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JENNINGS
Успехов Урагану заиграть в одном из лучших клубов мира!
Трансфер ЦН для «Баварии» уже год напрашивался, и Харри - отличный вариант!
+21
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corazón blanco
Молодец, Харри, что решился и наконец-то смог покинуть Тоттенхэм. Жаль, что Мадрид за него не поборолся, тем не менее удачи в Баварии есть все шансы взять трофеи разной пробы.
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Alex_nder
За все годы у Кейна с этим клубом 0 трофеев. Вот и истина перехода в Баварию. Перспектива точно есть!
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SexyCow
Абсолютно не важно кто за кого болеет, но Кейн топовый футболист и заслужил шанс выиграть ушастого и зацепить трофеи.
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Иван Ерёмин
Ответ Woodman137
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Поясни с чего вдруг ты сам не вечный неудачник? Только сидишь и токсишь в комментах спортса и скорее всего больше ничего не делаешь. Ты достоин тех 10 минусов, которые тут получил.
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Иван Ерёмин
Ответ leon01
Я думаю чемпионство в Англии в конкурентной лиге намного более ценно чем гарантированный титул в Германии
И много конкурентов в последнее время против Сити преуспевают, или ты веришь что условный МЮ возьмёт его в этом сезоне?
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Dr.aydar
Угарну, если Бавария в этом сезоне сольется по всем фронтам
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Tristan...
Очень интересно будет наблюдать за Кейном в таком мощном клубе.
Но смешно будет, если он принесёт с собой бестрофейную ауру Тоттенхэма...
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Джанлука Нальюка
Классное интервью, кейн умеет говорить правильные вещи.тоттенхэм теперь точно за лч не зацепится
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Dottore
Эх, вот бы вместе с Соном перешёл... вот была бы сказка
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leon01
Я думаю чемпионство в Англии в конкурентной лиге намного более ценно чем гарантированный титул в Германии
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Lavinka
Правильный но поздний шаг . Кейну уходить надо было года 3 назад минимум .
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Lavinka
Ответ Alex_nder
За все годы у Кейна с этим клубом 0 трофеев. Вот и истина перехода в Баварию. Перспектива точно есть!
Тигр кап летом взяли ! Я попрошу !
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Ответ Tristan...
Очень интересно будет наблюдать за Кейном в таком мощном клубе. Но смешно будет, если он принесёт с собой бестрофейную ауру Тоттенхэма...
Есть примета, что те, кто уходят из ТТХ - берут трофеи. Даже Дефо на старости лет смог.
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Ответ leon01
Я думаю чемпионство в Англии в конкурентной лиге намного более ценно чем гарантированный титул в Германии
Может и ценно, но с ТТХ он не очень-то к нему и приблизился
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