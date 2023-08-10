Празднование гола Роналду для игры NHL 24 повторил защитник Баффало Далин

Теги Баффало Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу видео НХЛ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд компьютерные игры Расмус Далин Хоккей

Расмус Далин повторил празднование Криштиану Роналду для компьютерной игры.

Защитник «Баффало» принял участие в воспроизведении способов празднований голов для игры NHL 24.

В одной из попыток Расмус Далин повторил характерное для футболиста «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду празднование гола, известное как Siuuuuu.

Культовое празднование Роналду. Придумано на выезде «Реала» в Штаты, его копировали Мбаппе и Неймар

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4 комментария

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Q1W2E3A!S!D!
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savik-A.M.
Ответ Q1W2E3A!S!D!
спасибо за ссылку на твиттер, который не открывается
у меня открывается
+1
-1
0
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