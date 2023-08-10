Празднование гола Роналду для игры NHL 24 повторил защитник Баффало Далин
Расмус Далин повторил празднование Криштиану Роналду для компьютерной игры.
Защитник «Баффало» принял участие в воспроизведении способов празднований голов для игры NHL 24.
В одной из попыток Расмус Далин повторил характерное для футболиста «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду празднование гола, известное как Siuuuuu.
Культовое празднование Роналду. Придумано на выезде «Реала» в Штаты, его копировали Мбаппе и Неймар
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