«Иди работай на тренировке, а не дрочи!» Божович о том, что сказал бы Дзюбе после интимного видео

Миодраг Божович дал бы забавный совет Артему Дзюбе в связи с интимным видео.

– Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?

– «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»

– Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор должен был бы поддерживать активнее всех.

– Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы тренировал, ха-ха!

– Игроки рассказывали, что ни одна тренировка у вас не обходилась без шуток «про это». Как пошутили о сексе в первый раз и как поняли, что с футболистами это здорово работает?

– Это было в Перми. У нас два месяца не было зарплаты. Выхожу на тренировку – все хмурые. Спрашиваю: «Что такое?» отвечает: «Моя жена спрашивает, когда будет зарплата». – «Жена спрашивает? Какой ты счастливый человек!» – «Почему?» – «Меня спрашивает тот, кто трахает мою бывшую жену: «Когда будут алименты?»

Они все упали со смеха и начали бегать по кругу. Никто больше не спрашивал про зарплату.

– Из того, что я читал в вашем исполнении, запомнилось: «Футбол как секс. Ты должен быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был два года назад».

– Да, это я всегда говорил! Нет работы, которая была когда-то. Ты должен все доказывать здесь и сейчас! Всегда говорил ребятам: вы должны играть каждый матч так, чтобы он стал лучшим.

Это как секс. К тебе жена приезжает, ты спрашиваешь: «Помнишь, как классно я тебя трахнул два года назад?» – «Не помню. Но ты можешь сейчас!» А если не можешь, то однажды придешь домой и увидишь перед воротами кроссовки 45-го размера. А у тебя 42-й, ха-ха!

– В России реакция на такие шутки как-то отличается от той, что вы видите в Сербии? Или это везде работает?

– Везде! – сказал бывший тренер клубов Мир .

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