«Иди работай на тренировке, а не дрочи!» Божович о том, что сказал бы Дзюбе после интимного видео

Теги Локомотив Амкар Артем Дзюба Дмитрий Белоруков Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Миодраг Божович девушки и спорт Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Миодраг Божович дал бы забавный совет Артему Дзюбе в связи с интимным видео.

– Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?

– «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»

– Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был бы поддерживать активнее всех.

– Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!

– Игроки рассказывали, что ни одна тренировка у вас не обходилась без шуток «про это». Как пошутили о сексе в первый раз и как поняли, что с футболистами это здорово работает?

– Это было в Перми. У нас два месяца не было зарплаты. Выхожу на тренировку – все хмурые. Спрашиваю: «Что такое?» Белоруков отвечает: «Моя жена спрашивает, когда будет зарплата». – «Жена спрашивает? Какой ты счастливый человек!» – «Почему?» – «Меня спрашивает тот, кто трахает мою бывшую жену: «Когда будут алименты?»

Они все упали со смеха и начали бегать по кругу. Никто больше не спрашивал про зарплату.

– Из того, что я читал в вашем исполнении, запомнилось: «Футбол как секс. Ты должен быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был два года назад».

– Да, это я всегда говорил! Нет работы, которая была когда-то. Ты должен все доказывать здесь и сейчас! Всегда говорил ребятам: вы должны играть каждый матч так, чтобы он стал лучшим.

Это как секс. К тебе жена приезжает, ты спрашиваешь: «Помнишь, как классно я тебя трахнул два года назад?» – «Не помню. Но ты можешь сейчас!» А если не можешь, то однажды придешь домой и увидишь перед воротами кроссовки 45-го размера. А у тебя 42-й, ха-ха!

– В России реакция на такие шутки как-то отличается от той, что вы видите в Сербии? Или это везде работает?

– Везде! – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Миотрах Обожевич.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
- Девушка, а пойдемте ко мне домой?
- Ага, а ты меня там напоишь и тр…нешь?
- Нет, ну что Вы. Мы посидим, попьем чаю, поговорим об искусстве.
- Тогда я не пойду.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бондарев Олег
А то однажды придёшь домой, а там Божович д***чит. Прямо на твои кроссовки 42 размера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
про алименты сильно...
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Рукалицо, например.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Иди дрочить на тренировку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Петров
Дзюба - божевичу: " Иди работай!"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Болото...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Забавный Божович.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.snooker
новости первенства водокачки 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вагнер Абаб
Озабоченный (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий