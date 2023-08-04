«Если Дзюба ведет себя как быдло, то Нагучев – как паразит». Представитель форварда «Локо» ответил комментатору «Матч ТВ»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Роман Нагучев Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы ответил на критику футболиста со стороны Романа Нагучева.

Комментатор «Матч ТВ» стал гостем нового выпуска шоу Sports.ru «Нет темы» и ответил на претензии форварда «Локомотива», который раскритиковал журналистов: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха». Нагучев тогда сравнил Дзюбу с быдлом.

«Я читал последние высказывания Романа Нагучева. Хочу сказать, что если Артем ведет себя как быдло, по словам многоуважаемого Романа, то комментатор ведет себя как паразит, который постоянно паразитирует на фамилии Дзюба. За неделю это уже второй или третий комментарий Романа на данную тему, очень уж она его задела, видимо.

Если бы такую фразу сказал любой другой футболист, то все бы не обратили на это внимание. Раз сказал Дзюба, значит на этом надо словить хайп и тут же написать пост в свой телеграм-канал, тут же надо придумать каких-то 30 вопросов, а потом еще 15 других вопросов, собрать трафик. Сложно в этом упрекать коллег, все хотят как-то капитализироваться, но мне кажется, надо знать меру.  

Все в целом логично и понятно, потому что Артем на данный момент самый популярный российский футболист. Однако если бы Роман чуть больше разобрался в вопросе, то он бы увидел, что случилось это все после того, как Артем единственный из всех футболистов «Локо» не меньше 40 минут раздавал автографы после матча против «Урала».

Он это делает после каждого матча и практически не отказывает ни одному поклоннику, который просит сфотографироваться и дать автограф. В какой-то момент влез человек с телефоном, растолкал толпу детей и задал какой-то вопрос. Не представился, ничего, просто ткнул телефоном в лицо и задал вопрос.

Да, Артем ответил так, как он ответил. Но если бы это случилось в микст-зоне, то я бы мог понять какой-то негатив от журналистов, и то с натяжкой. Так, получается, любой человек может подойти, ткнуть в лицо телефон или камеру и задать какой-то вопрос, а потом обижаться, что ему на него не ответили.

Зато повод для очередного поста в телеграмм-канале, очередной яркой реплике на ютуб-шоу, какие-то призывы к штрафам, примеры из европейских чемпионатов. Повторюсь, для начала можно было просто разобраться в сути данной истории.

Роман также говорит о том, что Артем в этот момент общается не с журналистами, а со зрителями. Артем максимально открытый человек, никаких проблем в общении со зрителями у него нет.

И все эти зрители, уверен, со мной согласятся. Не знаю много других публичных личностей, которые никогда не откажут ни в автографах, ни в фотографиях. И не важно, происходит это после тренировки или матча, в плохом или хорошем он настроении», – сказал Леонид Гольдман.

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22 комментария

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Ок, так и запишем, один быдло, второй паразит.
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А Леонид Goldman, "представитель Дзюбы", не паразит. Только не перепутайте!
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Нагучев не просто паразит, это отстой. Таких недокомментаторов на Матч ТВ - подавляющее большинство!
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🐸❤️🐍
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Два сапога пара.
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Как и вся остальная шайка-лейка с Матч ТВ.
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Ответ Cst Cap
А Леонид Goldman, "представитель Дзюбы", не паразит. Только не перепутайте!
паразиты живут за счет носителя ничего не принося взамен.
если совместная выгода, как (подразумевается) у Дзюбы с Голдманом то это называется как то по другому. Может симбиоз или еще как то ...
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Ответ majestic1980
Все понятно , Нагучев вырвал слова Артема Сергеевича из контекста. А контекст был поставить на место хама, растолкавшего других болельщиков ради своего вопроса. Журналисты иногда такие журналюги!
Да даже имени этого журналиста нет. Нет тела.
А нет тела - нет и дела.
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Ответ OldRedWhite
Дзюба на протяжении ряда лет последовательно пропагандирует мужскую любовь и ругается над семейными ценностями . Не говоря уже о его последним голе Факелу ! И какое он хотел к себе увидеть отношение ?
А вы обитаете на ферме и из-за местных испарений у вас предвзятое отношение к своему воспитаннику.
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Ответ Ызяя
паразиты живут за счет носителя ничего не принося взамен. если совместная выгода, как (подразумевается) у Дзюбы с Голдманом то это называется как то по другому. Может симбиоз или еще как то ...
Веном :)
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Ты быдло!....
А ты - паразит!...
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Пошла руда 🤦
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Все понятно , Нагучев вырвал слова Артема Сергеевича из контекста. А контекст был поставить на место хама, растолкавшего других болельщиков ради своего вопроса. Журналисты иногда такие журналюги!
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Уж самые главные футбольные паразиты, так это точно агенты.
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Жаба гадюку...
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Почему "как"?
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Окружение дзюбы
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Почему "как" ?)
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