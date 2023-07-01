Дзюба о булках: «Кушайте что хотите – эклеры, пирожные. Я эклеры ем, потом запиваю сразу»
Артем Дзюба призвал не ограничивать свой рацион в части кондитерских изделий.
– Какие у вас любимые спортивные занятия?
– Я все люблю, я всеядный.
– Булки можно есть?
– Хотите – кушайте! Все что хотите: эклеры, пирожные.
– А вы эклеры кушаете?
– Да! Потом запиваю сразу, – сказал форвард «Локомотива» на Дне московского спорта.
По заветам Овчинникова
– Я все люблю, я всеядный.
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летят 2 крокодила, один зеленый, другой на север