Дзюба о булках: «Кушайте что хотите – эклеры, пирожные. Я эклеры ем, потом запиваю сразу»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Здоровье Питание Футбол

Артем Дзюба призвал не ограничивать свой рацион в части кондитерских изделий.

– Какие у вас любимые спортивные занятия?

– Я все люблю, я всеядный.

– Булки можно есть?

– Хотите – кушайте! Все что хотите: эклеры, пирожные.

– А вы эклеры кушаете?

– Да! Потом запиваю сразу, – сказал форвард «Локомотива» на Дне московского спорта.

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6 комментариев

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Vićtor Diaź
Запивает банкой пепси
По заветам Овчинникова
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Поцелуй Оздоева
Нутеллой
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Барыга блинами
Карпин: Окей, услышал. О сборной забудь
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pelod
– Какие у вас любимые спортивные занятия?
– Я все люблю, я всеядный.
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летят 2 крокодила, один зеленый, другой на север
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Я всех их сделал
Дзюба об экономической ситуации в стране: «Если у вас нет хлеба, кушайте эклеры и пирожные. Я эклеры ем, потом запиваю сразу»
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