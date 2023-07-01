Дзюба о булках: «Кушайте что хотите – эклеры, пирожные. Я эклеры ем, потом запиваю сразу»

Артем Дзюба призвал не ограничивать свой рацион в части кондитерских изделий.

– Какие у вас любимые спортивные занятия?

– Я все люблю, я всеядный.

– Булки можно есть?

– Хотите – кушайте! Все что хотите: эклеры, пирожные.

– А вы эклеры кушаете?

– Да! Потом запиваю сразу, – сказал форвард «Локомотива» на Дне московского спорта.