Глава «Локо» Нагорных: «Дзюба – один из лучших в истории современного российского футбола. Расстроим скептиков»

Юрий Нагорных считает, что Артем Дзюба проведет следующий сезон в «Локомотиве» успешно.

«Дзюба уже давно доказал, что он звездный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов.

Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», – сказал глава «Локомотива».

перешел в « » в феврале на правах свободного агента. В конце мая форвард продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Дзюба забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 11 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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