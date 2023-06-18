Глава «Локо» Нагорных: «Дзюба – один из лучших в истории современного российского футбола. Расстроим скептиков»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Спорт-Экспресс Футбол

 Юрий Нагорных считает, что Артем Дзюба проведет следующий сезон в «Локомотиве» успешно.

«Дзюба уже давно доказал, что он звездный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов.

Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», – сказал глава «Локомотива».

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале на правах свободного агента. В конце мая форвард продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Дзюба забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 11 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев

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Vladimir Belevsky
4 гола Тамбову забить, это вам не покер Ливерпулю положить! Тут уметь надо.
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Спартак Уокер
Жаль ,но это правда .
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040474Andrei
👎👎👎
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Ковид 07.10.52
К сожалению этот тип прав...падение уоовня лиги совпало со старением этого игрока...а учитывая уровень лиги падает быстрее, то ему еще пару лет блистать...
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