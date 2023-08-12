Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»
Усман Дембеле прокомментировал свой переход в «ПСЖ».
Вингер сборной Франции перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 50,4 млн евро – это отступные, прописанные в контракте Дембеле с «Барселоной».
«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен» и не могу дождаться, когда смогу сыграть за свой новый клуб.
Надеюсь, что здесь я продолжу расти и заставлю всех болельщиков мной гордиться», – сказал Дембеле.
Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?
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Дембеле в лазарете
Но Дембеле после женитьбы норм себя ведет, и это все отмечали, даже тут фанаты Барсы