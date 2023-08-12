Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига болельщики Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

Вингер сборной Франции перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 50,4 млн евро – это отступные, прописанные в контракте Дембеле с «Барселоной».

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен» и не могу дождаться, когда смогу сыграть за свой новый клуб.

Надеюсь, что здесь я продолжу расти и заставлю всех болельщиков мной гордиться», – сказал Дембеле.

Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?

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52 комментария

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atomio
С врачами клуба уже познакомился?
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-4
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ts_vlad
Ответ Fan de PSG depuis 2002
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Топ игроки не пропускают 3.5 сезона в сумме за 6 лет
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Streetbor
Сможет с фанатами ПСЖ играть в фифу на плойке, для маркетинга хоть пригодится)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ atomio
С врачами клуба уже познакомился?
В стиле "не меня заперли с вами, это вас заперли со мной"👹
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Andrey Ashhabadskiy
скоро будут свистеть в твою сторону *)) это 100%)
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Uragan Boy
скоро новость:

Дембеле в лазарете
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Dizzod
минздрав Франции напрягся
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atlan_t
Ответ King_X
Шутка хорошая Но Дембеле после женитьбы норм себя ведет, и это все отмечали, даже тут фанаты Барсы
Норм? В июне говрит, что счастлив в Барселоне, а в июле - хочу скорее уйти. Каким был, таким и остался. А теперь ещё попал в токсичный псж с больными фанами
+3
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Однажды в Космосе
Ответ Raul14
Красава Дембель, издевался над фк мемом как мог))
издевается над мчк мадрид Мбаппе
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Uragan Boy
Ответ Raul14
ухахаха🤣 Мастер по переобуванию, впрочем как и все остальные))
судейский клаб реал ждёт сегунда
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Вячеслав Новиков
Смешной товарищ, чем гордиться то, постоянным нахождением в лазарете?
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MK
Ждем реакцию, Парижского ультраса )
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Однажды в Космосе
Ответ Raul14
Красава Дембель, издевался над фк мемом как мог))
кто обидел?
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Tornado S
Дембеле не заиграет,.
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Роман
Продолжитель наследия Неймара по дисциплинированности и проведению времени в лазарете! Потому Неймар и уходит, смена поколений 💪
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Tornado S
Ответ nmnackjbxkasbk
сверкай, Хрустелев!
каблуками))
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Очевидное невероятное
🤡
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MstAndreev
Дембеле: "Уже выписал все адреса парижских больниц"
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Uragan Boy
гнилинький, страненький
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Sakata Gintoki
Им болелы будут настолько гордиться, что он икать замучается, каждый раз, когда будет лежать в лазарете)
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Tybalt
ждём матч ПСЖ - Барса
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nmnackjbxkasbk
сверкай, Хрустелев!
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ZloyRusskiyhell
Ответ Raul14
в слове "барса" у тебя 4 ошибки))
ты бы считать научился сначала мелкий фанат реала
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Uragan Boy
Ответ Raul14
в слове "барса" у тебя 4 ошибки))
не оправдывайся Пётр
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King_X
Ответ Роман
Продолжитель наследия Неймара по дисциплинированности и проведению времени в лазарете! Потому Неймар и уходит, смена поколений 💪
Шутка хорошая
Но Дембеле после женитьбы норм себя ведет, и это все отмечали, даже тут фанаты Барсы
+2
-2
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