Дембеле о «ПСЖ»: «Я очень рад. Хочу заставить болельщиков мной гордиться»

Усман Дембеле прокомментировал свой переход в «ПСЖ».

Вингер сборной Франции перешел в « » из «Барселоны», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 50,4 млн евро – это отступные, прописанные в контракте Дембеле с «Барселоной».

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен» и не могу дождаться, когда смогу сыграть за свой новый клуб.

Надеюсь, что здесь я продолжу расти и заставлю всех болельщиков мной гордиться», – сказал Дембеле.

Таинственные условия Дембеле: почему половина 50 млн отступных достанутся не «Барсе», а ему?

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