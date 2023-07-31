«Барса» получит лишь 25 млн евро при активации отступных Дембеле, остальные 25 млн достанутся игроку. Это условие его контракта

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

«Барселона» получит лишь 25 млн евро от «ПСЖ» в случае активации отступных Усмана Дембеле.

Как пишет L’Équipe, в нынешнем контракте вингера, который рассчитан до лета 2024 года, прописано условие, по которому в случае активации отступных «Барселона» получит лишь половину суммы – 25 миллионов евро. Остальная часть достанется самому футболисту.

Отступные Дембеле в 50 млн евро действуют до 23:59 сегодняшнего дня, поэтому его агент попросил Ла Лигу ускорить переход игрока в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» согласовал с французом контракт на 5 лет.

Напомним, в 2017 году Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105+42 млн евро.

26-летний правый вингер забил 8 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах минувшего сезона. Полную статистику игрока можно найти здесь.

«ПСЖ» уводит Дембеле у «Барсы» – за отступные 50 млн. Лапорта обещает «войну»

58 комментариев

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Unknown Forusha
Ахахахахаха вот это подстава
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Максим Семин
Дембеле с агентом гении
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S1rAlex
Ответ _Grad1enT_
Очередная новость ни о чём, всё это неоднократно было раньше написано
прекрасная новость еще раз угорнуть над гениями из парка гюэль)))
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fRsk
Сразу для тех, кто будет писать про то, что Барселона сама виновата что такой контракт заключила. В прошлом году Барса могла потерять его просто бесплатно, так как контракт закончился, поэтому пришлось подписывать на таких условиях. Плюс пользу какую-никакую принёс для чемпионства, прошлый сезон играл хорошо, до травмы)
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ZaSvabody
Ответ Unknown Forusha
Ахахахахаха вот это подстава
А в чем подстава? У Дембеле прошлым летом закончился контракт, он мог совершенно бесплатно уйти еще тогда. Но согласился остаться в клубе на уменьшенной зарплате, а в обмен получил комфортные условия для возможной смены клуба. Для Барсы 25 миллионов + неплохой сезон от Дембеле - это точно лучше чем его бесплатный уход в 2022 году.
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LIv93
Да красавец, что сказать. Не понимаю, чего Лапорта возмущается ?
Вы сами ему такой контракт подсунули в прошлом году, а теперь психуете, что он решил воспользоваться опцией выкупа 🤷‍♂️ зачем тогда было это условие в договор вставлять ?)
Болельщикам барсы радоваться нужно, мог уйти бесплатно в прошло году, так хоть 25м в копилку клуба упадут.
+13
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Илья Гапеев
Ответ S1rAlex
прекрасная новость еще раз угорнуть над гениями из парка гюэль)))
смеемся вместе с Азаром
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_Grad1enT_
Очередная новость ни о чём, всё это неоднократно было раньше написано
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+9
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Акира_1
Ну вот, поэтому единственный на кого может злиться Барселона - на саму себя) ПСЖ не виноват, что у них такие контракты с хрусталем. 🤭
+9
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Артём Назмутдинов
Ответ S1rAlex
прекрасная новость еще раз угорнуть над гениями из парка гюэль)))
он сыграл сезон, принеся пользу, и может принести 25 лямов, это разве не лучше, чем бесплатно?
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DJIGURDEZ
а мы еще что то говорили плохое про бармолея, Лапорта того же поля ягода, агент мадрида
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El Blanco
Раньше топ футболисты типа Зидана или Бекхема 10 лет должны были отпахать чтоб такие деньги подучить, щас это лишь небольшой бонус в контракте.
+5
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Артём Назмутдинов
Ответ S1rAlex
Вы забываете, что его купили за 135)))
а ты забываешь, что он мог бесплатно уйтт
+4
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Almas Kabaev
Ненадежный паренек все-таки Усман
+4
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WESTERN-
Ответ LIv93
Да красавец, что сказать. Не понимаю, чего Лапорта возмущается ? Вы сами ему такой контракт подсунули в прошлом году, а теперь психуете, что он решил воспользоваться опцией выкупа 🤷‍♂️ зачем тогда было это условие в договор вставлять ?) Болельщикам барсы радоваться нужно, мог уйти бесплатно в прошло году, так хоть 25м в копилку клуба упадут.
Психуют не за деньги. Эти 25 его ЗП которую ему должны были. Психуют то что он важный игрок для Хави и на ровном месте клуб теряет одного из лидеров. Который месяц назад говорил что все устраивает в клубе и хочет выиграть ЛЧ с клубом.
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azt3c14
А вот один из рычагов Лапорты🙈
+3
0
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GuruFutbola
Ответ Имя Фамилия
А ведь 6 лет назад они с Мбаппе одинаково котировались. Вот только один пошёл в парижский суперклуб и стоит теперь 250 млн, а другой пошёл в каталонский отстойник и стоит теперь 25)
Покажешь лицо в 12 часов ночи?)
+10
-7
+3
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& Co1366
Сейчас пойдут подробности трансфера.
+2
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GuruFutbola
Ответ Eden Hazard
а вдруг ПСЖ не Барселона, и не начнет оформлять бумаги послезавтра, а потом жаловаться что им совсем немного времени не хватило и просить зарегистрировать сделку?
Пусть попробуют 🤣
+5
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SRvR
С таким игроком и враги не нужны
+2
0
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Eden Hazard
Красиво. Не просто так с улыбкой говорил зимой: я остаюсь в Барселоне) там пофиг на зарплату когда +25 лямов за полгода прилетает.
+2
0
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Jadie James
отдал 147, получил - 25. не клуб, а барыга!
+2
0
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раскаявшийся жиробас
Отрицательный рычаг какой-то
+2
-1
+1
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Boogle
Рычаг пошатнулся
+2
-1
+1
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FINT\REDONDO
Ну хоть полрычага
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